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    OLED

    4K Ambilight TV

    48OLED759/12
    • Her dizi. Her film. Her oyun. Her dizi. Her film. Her oyun. Her dizi. Her film. Her oyun.
      -{discount-value}
      Energy Label Europe F here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 75.0KB)

      OLED 4K Ambilight TV

      48OLED759/12

      Her dizi. Her film. Her oyun.

      En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      OLED 4K Ambilight TV

      Her dizi. Her film. Her oyun.

      En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün

      Her dizi. Her film. Her oyun.

      En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      OLED 4K Ambilight TV

      Her dizi. Her film. Her oyun.

      En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün

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      4K Ambilight TV

      • 121 cm (48 inç) AMBILIGHT TV
      • P5 AI perfect görüntü motoru
      • TITAN OS akıllı platform
      • Dolby Vision ve Dolby Atmos
      Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

      Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

      Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

      İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

      İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

      Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci adeta ekranın içindeymişsiniz gibi hissettiren gerçekçilikte görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

      Kolayca bulun. TITAN OS.

      Kolayca bulun. TITAN OS.

      Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.

      Ayrıntı ve derinlik. Gerçekçi OLED görüntüsü.

      Ayrıntı ve derinlik. Gerçekçi OLED görüntüsü.

      4K (UHD) OLED Ambilight TV'niz belirli bir açıdan izlendiğinde bile muhteşem görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgelerdeki veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görebilir ve her sahnede verilmek istenen duyguyu tam olarak hissedersiniz. Tüm önemli HDR formatları desteklenir.

      Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, FreeSync.

      Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, FreeSync.

      Sınırlara takılmadan oyun oynayın ve OLED'in inanılmaz gerçekçiliğine kendinizi kaptırın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, gerçekçi doğal hareketler ve muhteşem grafikler. Ambilight'ın oyun modu deneyimi çok daha heyecanlı hale getirir. Oyunlarınızı bilgisayar üzerinden oynuyorsanız HDMI aracılığıyla 144 Hz'in keyfini çıkarabilirsiniz.

      Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

      Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

      Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.

      İnce düşünülmüş tasarım. Çevreye duyarlı ambalaj.

      İnce düşünülmüş tasarım. Çevreye duyarlı ambalaj.

      Bu TV parlak metal ayaklara sahiptir. Ayrıca Ambilight özelliğini, ekran kapalıyken anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten yapılır, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve tüm ekler geri dönüştürülmüş kağıda basılır.

      Kolay kontrol

      Kolay kontrol

      Şık TV uzaktan kumandasını uydu ve kablo kutusunu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Sesli kontrol için uzaktan kumandadaki özel Alexa düğmesi ile Alexa'yı etkinleştirebilir ya da TV'nizi Google akıllı hoparlör özelliğiyle kontrol edebilirsiniz.

      DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

      DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

      DTS Play-Fi özellikli Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizdeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

      Tüm önemli HDR formatlarını destekler.

      Tüm önemli HDR formatlarını destekler.

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • Duvar rengine uyarlanma
        • Dinlenme ışık modu
        • Ambilight Müzik
        • AmbiSleep
        • Gün Doğumu Alarmı
        • Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle çalışır
        • Ambilight FTI Animasyonu
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        121  cm
        Ekran
        4K Ultra HD OLED
        Ekran çözünürlüğü
        3840x2160
        Fotoğraf motoru
        P5 AI Perfect Görüntü Motoru
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        48

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 1920x1080p -24/25/30/50/ 60/100/120 Hz
        • 2560x1440 - 60/120 Hz
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        TV Program rehberi*
        8 günlük Elektronik Program Rehberi
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin

      • Smart TV Özellikleri

        Kullanıcı Etkileşimi
        Ekran yansıtma
        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        Dahili Amazon Alexa

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ses

        Ses
        2.0 Kanal
        Çıkış gücü (RMS)
        2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
        Codec
        • Dolby Digital MS12 V2.6.2
        • Dolby Atmos
        • DTS:X
        Ses Geliştirme
        • Dolby Bas Güçlendirme
        • Net Konuşma Sesleri
        • A.I. Ses
        • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
        • Dolby Ses Sabitleyicisi
        • Gece modu
        • Ses Kişiselleştirme

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        4
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        • Tek dokunuşla oynatma
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
        • Bluetooth 5.2
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI2'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        • HDMI 2 üzerinden eARC
        • EARC / VRR / ALLM desteklenir
        EasyLink 2.0
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        HDMI 1/2
        • HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps
        • 4K 120 Hz'ye kadar
        Oyun
        • ALLM
        • HDMI VRR
        • AMD FreeSync Premium
        • Nvidia G-Sync uyumlu
        HDMI 3/4
        HDMI 2.0
        HDR
        • Dolby Vision
        • HDR10
        • HDR10+
        • HDR10+ Uyarlanabilir
        • HLG

      • AB Enerji kartı

        EPREL kayıt numaraları
        1933279
        SDR için enerji sınıfı
        F
        SDR için açık mod güç talebi
        60  Kwh/1000 sa
        HDR için enerji sınıfı
        G
        HDR için açık mod güç talebi
        63  Kwh/1000 sa
        Kapalı mod güç tüketimi
        geçersiz
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0  W
        Kullanılan panel teknolojisi
        OLED

      • Güç

        Şebeke elektriği
        OLED
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,5 W'tan daha az
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Görüntü dondurma (radyo için)
        • Eco modu
        • Işık sensörü

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Uzaktan Kumanda
        • 2 adet AAA Pil
        • Masa üstü stant
        • Güç kablosu
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Metal kaplama çerçeve
        Stant tasarımı
        Saten krom standlar

      • Boyutlar

        Ambalajla birlikte Ağırlık
        16,8  kg
        2 stant arasındaki mesafe
        783  mm
        Duvara montaja uyumlu
        300 x 300 mm
        Stantsız olarak TV (G x Y x D)
        1069 x 618 x 58 mm
        Stantla birlikte TV (G x Y x D)
        1069 x 636 x 210 mm
        Ambalaj kutusu (G x Y x D)
        1214 x 770 x 150 mm
        TV'nin stantsız ağırlığı
        13,1 kg
        TV'nin stantlı ağırlığı
        13,3 kg

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          • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
          • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
          • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
          • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
          • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
          • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
          • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
          • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
          • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
          • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
          • Sesli kontrol hizmetlerinin kullanılabilirliği ve işlevleri ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir.

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