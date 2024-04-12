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    OLED

    4K Ambilight TV

    65OLED759/12
    Genel Derecelendirme / 5
    • Yorum Yorum
    • Her dizi. Her film. Her oyun. Her dizi. Her film. Her oyun. Her dizi. Her film. Her oyun.
      -{discount-value}
      Energy Label Europe F here
      daha fazla bilgi için şunu indirin: here (PDF 200.0KB)

      OLED 4K Ambilight TV

      65OLED759/12
      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      Her dizi. Her film. Her oyun.

      En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      OLED 4K Ambilight TV

      Her dizi. Her film. Her oyun.

      En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün

      Her dizi. Her film. Her oyun.

      En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün

      Seçenekler:

      OLED 4K Ambilight TV

      Her dizi. Her film. Her oyun.

      En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün

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        OLED

        OLED

        4K Ambilight TV

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        Her dizi. Her film. Her oyun.

        4K Ambilight TV

        • 164 cm (65 inç) AMBILIGHT TV
        • P5 AI perfect görüntü motoru
        • TITAN OS akıllı platform
        • Dolby Vision ve Dolby Atmos
        Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

        Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV.

        Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        İzlediğiniz her şeyde gerçeği hissedin. Yapay Zeka özellikli P5 motor.

        Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci adeta ekranın içindeymişsiniz gibi hissettiren gerçekçilikte görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.

        Kolayca bulun. TITAN OS.

        Kolayca bulun. TITAN OS.

        Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.

        Ayrıntı ve derinlik. Gerçekçi OLED görüntüsü.

        Ayrıntı ve derinlik. Gerçekçi OLED görüntüsü.

        4K (UHD) OLED Ambilight TV'niz belirli bir açıdan izlendiğinde bile muhteşem görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgelerdeki veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görebilir ve her sahnede verilmek istenen duyguyu tam olarak hissedersiniz. Tüm önemli HDR formatları desteklenir.

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, FreeSync.

        Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme. G-sync, VRR, FreeSync.

        Sınırlara takılmadan oyun oynayın ve OLED'in inanılmaz gerçekçiliğine kendinizi kaptırın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, gerçekçi doğal hareketler ve muhteşem grafikler. Ambilight'ın oyun modu deneyimi çok daha heyecanlı hale getirir. Oyunlarınızı bilgisayar üzerinden oynuyorsanız HDMI aracılığıyla 144 Hz'in keyfini çıkarabilirsiniz.

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos

        Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.

        İnce düşünülmüş tasarım. Çevreye duyarlı ambalaj.

        İnce düşünülmüş tasarım. Çevreye duyarlı ambalaj.

        Bu TV parlak metal ayaklara sahiptir. Ayrıca Ambilight özelliğini, ekran kapalıyken anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten yapılır, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve tüm ekler geri dönüştürülmüş kağıda basılır.

        Kolay kontrol

        Kolay kontrol

        Şık TV uzaktan kumandasını uydu ve kablo kutusunu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Sesli kontrol için uzaktan kumandadaki özel Alexa düğmesi ile Alexa'yı etkinleştirebilir ya da TV'nizi Google akıllı hoparlör özelliğiyle kontrol edebilirsiniz.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

        DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi.

        DTS Play-Fi özellikli Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizdeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.

        Tüm önemli HDR formatlarını destekler.

        Tüm önemli HDR formatlarını destekler.

        Teknik Özellikler

        • Ambilight

          Ambilight Özellikleri
          • Duvar rengine uyarlanma
          • Dinlenme ışık modu
          • Ambilight Müzik
          • AmbiSleep
          • Gün Doğumu Alarmı
          • Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle çalışır
          • Ambilight FTI Animasyonu
          Ambilight Versiyonu
          3 taraflı

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          164  cm
          Ekran
          4K Ultra HD OLED
          Ekran çözünürlüğü
          3840x2160
          Fotoğraf motoru
          P5 AI Perfect Görüntü Motoru
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          65

        • Ekran giriş çözünürlüğü

          Çözünürlük - Yenileme hızı
          • 576p - 50 Hz
          • 640x480 - 60 Hz
          • 1920x1080p -24/25/30/50/ 60/100/120 Hz
          • 2560x1440 - 60/120 Hz
          • 3840x2160p - 24/25/30/50/60/100/120 Hz

        • Tuner/Alım/İletim

          Dijital TV
          DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
          TV Program rehberi*
          8 günlük Elektronik Program Rehberi
          Teletext
          1000 sayfa Yardımlı Metin

        • Smart TV Özellikleri

          Kullanıcı Etkileşimi
          Ekran yansıtma
          Etkileşimli TV
          HbbTV
          Sesli asistan*
          Dahili Amazon Alexa
          Akıllı Ev deneyimi
          • Amazon Alexa ile çalışır
          • Google Home ile Çalışır

        • Multimedya Uygulamaları

          Video Oynatma Formatları
          AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
          Müzik Çalma Formatları
          MP3, WAV, AAC, FLAC
          Altyazı Formatları Desteği
          SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

        • Ses

          Ses
          2.0 Kanal
          Çıkış gücü (RMS)
          2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
          Codec
          • Dolby Digital MS12 V2.6.2
          • Dolby Atmos
          • DTS:X
          Ses Geliştirme
          • Dolby Bas Güçlendirme
          • Net Konuşma Sesleri
          • A.I. Ses
          • Yapay Zeka Destekli Ekolayzır
          • Dolby Ses Sabitleyicisi
          • Gece modu
          • Ses Kişiselleştirme

        • Bağlantı

          HDMI bağlantı sayısı
          4
          HDMI özellikleri
          • 4K
          • Ses Dönüş Kanalı
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Uzaktan kumanda geçişi
          • Sistem ses kontrolü
          • Sistem bekleme
          • Tek dokunuşla oynatma
          USB sayısı
          2
          Kablosuz bağlantı
          • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
          • Bluetooth 5.2
          HDCP 2.3
          Evet, tüm HDMI'larda
          HDMI ARC
          HDMI2'de bulunur
          HDMI 2.1 özellikleri
          • HDMI 2 üzerinden eARC
          • EARC / VRR / ALLM desteklenir
          EasyLink 2.0
          • TV arayüzü üzerinden harici ayar
          • Philips TV/SB için HDMI-CEC

        • Desteklenen HDMI video özellikleri

          HDMI 1/2
          • HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps
          • 4K 120 Hz'ye kadar
          Oyun
          • ALLM
          • HDMI VRR
          • AMD FreeSync Premium
          • Nvidia G-Sync uyumlu
          HDMI 3/4
          HDMI 2.0
          HDR
          • Dolby Vision
          • HDR10
          • HDR10+
          • HDR10+ Uyarlanabilir
          • HLG

        • AB Enerji kartı

          EPREL kayıt numaraları
          1943987
          SDR için enerji sınıfı
          F
          SDR için açık mod güç talebi
          96  Kwh/1000 sa
          HDR için enerji sınıfı
          E
          HDR için açık mod güç talebi
          84  Kwh/1000 sa
          Kapalı mod güç tüketimi
          geçersiz
          Ağa bağlı bekleme modu
          2,0  W
          Kullanılan panel teknolojisi
          OLED

        • Güç

          Şebeke elektriği
          OLED
          Bekleme modunda güç tüketimi
          0,5 W'tan daha az
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Otomatik kapama zamanlayıcı
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          • Eco modu
          • Işık sensörü

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • 2 adet AAA Pil
          • Masa üstü stant
          • Güç kablosu
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

        • Tasarım

          TV'nin renkleri
          Metal kaplama çerçeve
          Stant tasarımı
          Saten krom standlar

        • Boyutlar

          Ambalajla birlikte Ağırlık
          29,5  kg
          2 stant arasındaki mesafe
          795  mm
          TV'nin alt kenarına olan stant yüksekliği
          23  mm
          Duvara montaja uyumlu
          300 x 300 mm
          Stantsız olarak TV (G x Y x D)
          1450 x 833 x 58 mm
          Stantla birlikte TV (G x Y x D)
          1450 x 850 x 280 mm
          Ambalaj kutusu (G x Y x D)
          1660 x 1045 x 170 mm
          TV'nin stantsız ağırlığı
          24,0 kg
          TV'nin stantlı ağırlığı
          24,4 kg

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            Yorumlar

            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
            • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv.
            • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
            • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
            • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
            • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
            • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
            • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
            • Sesli kontrol hizmetlerinin kullanılabilirliği ve işlevleri ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir.

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