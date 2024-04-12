Her dizi. Her film. Her oyun.
En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her dizi. Her film. Her oyun.
En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün
Her dizi. Her film. Her oyun.
En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her dizi. Her film. Her oyun.
En uygun fiyatlı OLED Ambilight TV'mizle heyecanı dorukta yaşayın. İzlediğiniz veya oynadığınız şey ne olursa olsun, gerçekçi görüntü ve akıcı hareket heyecanı artırır. Ambilight, şaşırtıcı ve etkileyici her anın etkisini üst seviyeye çıkarır. Tüm faydaları görün
4K Ambilight TV
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Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, arka tarafta bulunan entegre LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz spor programları, filmler, müzikler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.
Yapay Zeka özellikli Philips P5 işlemci adeta ekranın içindeymişsiniz gibi hissettiren gerçekçilikte görüntüler sunar. Derin öğrenme özellikli Yapay Zeka algoritması, görüntüleri insan beynine benzer şekilde işler. Ne izliyor olursanız olun, gerçekçi ayrıntılar ve kontrast, zengin renkler ve akıcı hareket elde edersiniz.
Yeni TITAN OS akıllı TV platformumuzla sevdiğiniz içerikleri daha hızlı ve daha kolayca bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.
4K (UHD) OLED Ambilight TV'niz belirli bir açıdan izlendiğinde bile muhteşem görünür. Siyahlar gri değil, her zaman siyahtır. Bu sayede gölgelerdeki veya parlak alanlardaki her ayrıntıyı görebilir ve her sahnede verilmek istenen duyguyu tam olarak hissedersiniz. Tüm önemli HDR formatları desteklenir.
Sınırlara takılmadan oyun oynayın ve OLED'in inanılmaz gerçekçiliğine kendinizi kaptırın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, gerçekçi doğal hareketler ve muhteşem grafikler. Ambilight'ın oyun modu deneyimi çok daha heyecanlı hale getirir. Oyunlarınızı bilgisayar üzerinden oynuyorsanız HDMI aracılığıyla 144 Hz'in keyfini çıkarabilirsiniz.
Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmleriniz, dizileriniz ve oyunlarınız inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelere veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses efektlerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.
Bu TV parlak metal ayaklara sahiptir. Ayrıca Ambilight özelliğini, ekran kapalıyken anlık ortam aydınlatması olarak kullanabilirsiniz. TV uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten yapılır, ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton kullanılır ve tüm ekler geri dönüştürülmüş kağıda basılır.
Şık TV uzaktan kumandasını uydu ve kablo kutusunu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz. Sesli kontrol için uzaktan kumandadaki özel Alexa düğmesi ile Alexa'yı etkinleştirebilir ya da TV'nizi Google akıllı hoparlör özelliğiyle kontrol edebilirsiniz.
DTS Play-Fi özellikli Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizdeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İstediğiniz her yerde müzik çalın. Ambilight TV'nizi merkezi hoparlör olarak kullanarak bir ev sineması surround ses sistemi bile oluşturabilirsiniz.
Tüm önemli HDR formatlarını destekler.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
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