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Duvarınızda bir tablo gibi. Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özellikler ve Philips OXIGEN ile bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Fark yaratın!
Duvarınızda bir tablo gibi. Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özellikler ve Philips OXIGEN ile bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Fark yaratın!
Duvarınızda bir tablo gibi. Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özellikler ve Philips OXIGEN ile bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Fark yaratın!
Duvarınızda bir tablo gibi. Ambilight etkisiyle en yeni ultra ince LED TV'nin tadını çıkarın. Otellere özel üstün özellikler ve Philips OXIGEN ile bu TV en yüksek talepleri karşılamak için tasarlanmıştır. Tüm faydaları görün
Profesyonel LED TV
Philips Online Mağaza fiyatı
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Ambilight Spectra 2 ile seyir deneyiminize yeni bir boyut katın. Bu patentli Philips teknolojisi, TV ekranının arkasında 2 taraftan arkadaki duvara ışık yansıtarak ekranı genişletir. Ambilight, ışığın rengini ve parlaklığını otomatik olarak ayarlayarak TV'deki görüntüye uydurur. Duvara uyum fonksiyonu sayesinde, duvarınızın rengi ne olursa olsun, ışığın rengi mükemmel olur.
SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.
SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.
TV'lerimiz konuklarınıza kablosuz olarak ve zahmetsiz bir şekilde içeriklerinin keyfini büyük TV'de çıkarma özgürlüğü sunuyor. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Miracast & DirectShare ile resimler, filmler, müzikler, kısacası her şey TV'lerimizde paylaşılabilir ve keyfine varılabilir!
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
Easy 3D, titreşimsiz ve az gölgeli görüntülerle 3D izlerken uzun süreli konfor sağlar. Uyumlu 3D gözlükler hafiftir ve pil gerektirmez. 3D keyfini evinizin sıcaklığında yaşamak artık çok kolay!
Görüntü Kalitesi önemlidir. Sıradan HDTV'lerin sunduğu kalite yeterli değildir. Gerçekçi bir görüntü için canlı ayrıntılar, yüksek parlaklık, inanılmaz kontrast ve gerçekçi renkler gerekir.
Uygulama Kontrolü konuklarınıza hayallerindeki TV uygulamalarını sunar. Dilediğiniz şekilde uygulama ekleyebilir, silebilir ve sıralayabilirsiniz. Üstelik bu ayarları başka bir TV'ye herhangi bir kurulum yapmadan kopyalayabilirsiniz! Hatta sistem çalışırken çeşitli profiller oluşturabilir ve profilleri değiştirebilirsiniz. Süit odalarınıza yüksek bant genişlikli video uygulamaları, diğer odalarınıza düşük bant genişlikli uygulamalar mı vermek istiyorsunuz? Sorun değil. Uygulama Kontrolü hem sizin hem de konuklarınızın sorunsuz bir deneyim yaşamasını sağlar.
Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Özel sürüm, otel kullanımına yönelik tasarlanmıştır ve ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında güvenle silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Paylaşılan gelirlerimizle, konuklarınız tarafından kullanılan bant genişliği maliyetlerini geri kazanma olanağına sahipsiniz.
Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.
TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.
Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.
Oxigen
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Ses
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Healthcare
Multimedya Uygulamaları
Ambilight
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Boyutlar
Aksesuarlar