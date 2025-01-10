  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

    Yenilikçi. Etkileyici. İnanılmaz.
      QLED 4K Ambilight TV

      43PUS8500/12

      Yenilikçi. Etkileyici. İnanılmaz.

      4K QLED renk parlaklığına kendinizi hazırlayın. Etkileyici Ambilight. 3 boyutlu sinema benzeri ses ile Dolby Atmos. Sevdiğiniz her şeyi izlemenizi sağlayan Titan OS ile, bu TV sadece anı iyileştirmekle kalmaz, daha iyi bir izleme deneyimi de sunar.

      Seçenekler:

      QLED 4K Ambilight TV

      Yenilikçi. Etkileyici. İnanılmaz.

      • 108 cm (43 inç) AMBILIGHT TV
      • 4K QLED
      • Pixel Precise Ultra HD
      • Dolby Atmos
      Ambilight TV, bir TV'den çok daha fazlasını sunar

      Ambilight TV, bir TV'den çok daha fazlasını sunar

      Her sahneye tepki veren entegre LED ışıklarıyla Ambilight, sizi renkli bir ışık halesinin içine çeker. Filmler, spor müsabakaları, müzik videoları ve oyunlar ekranın ötesine geçerek sizi anın derinliklerine sürükler. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.

      Canlı görüntü ve Quantum Dot renk kalitesi için 4K QLED

      Canlı görüntü ve Quantum Dot renk kalitesi için 4K QLED

      Canlı renkler. Ultra net sahneler. Mükemmel görüntüler. 4K UHD Ambilight TV, tüm HDR formatlarına uyum sağlar. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya akışta olan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla inanılmaz anlara dönüştürün.

      Piksel hassasiyeti ile ayrıntıları daha yakından deneyimleyin

      Piksel hassasiyeti ile ayrıntıları daha yakından deneyimleyin

      8 milyon pikselin uyum içinde çalıştığı benzersiz bir 4K görüntü deneyimi sizi bekliyor. Philips Ambilight TV, daha keskin görüntüler ve daha ayrıntılı sahnelerle anın büyüsünü gerçeğe en yakın şekilde yakalar.

      Dolby Atmos, sinema benzeri bir ses deneyimi sağlar

      Dolby Atmos, sinema benzeri bir ses deneyimi sağlar

      Hazır olun. Dolby Atmos, tıpkı bir yönetmenin elinden çıkmış gibi ses deneyimi sağlar ve size, izlediğiniz sahneyi yaşıyormuşsunuz hissi verir. Film, dizi, maç veya oyun fark etmeksizin anın içinde kaybolacaksınız.

      Etkileyici 3D ses deneyimi için DTS:X

      Etkileyici 3D ses deneyimi için DTS:X

      DTS:X, sesi son derece gerçekçi kılarak fark yaratır. 3D ses teknolojisi, ses deneyiminize yeni bir boyut kazandırarak oturma odanızı adeta bir konferans salonuna dönüştürür.

      Titan OS ile içerikleri daha yakından takip edin

      Titan OS ile içerikleri daha yakından takip edin

      Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.

      Akıllı ev ağınıza kolayca bağlanın

      Akıllı ev ağınıza kolayca bağlanın

      Matter Smart Home uyumluluğu, mevcut akıllı ev ağınıza sorunsuz entegrasyon sağlar. TV'yi Matter Smart Home uygulamanızdan veya sesli kontrol hizmetleriyle kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki düğmeye basıp konuşmanız yeterli. Işıkları kısın. Termostatınızı ayarlayın. Hatta Philips Ambilight TV'nizi açın. Tek bir komut tüm bunları yapar. TV aynı zamanda Google akıllı hoparlörler ve Apple AirPlay ile uyumludur.

      Seçmek için boyutu artırın

      Seçmek için boyutu artırın

      43 inçlik küçük ekran. Göz kamaştıran 85 inçlik TV. Ve arada kalan tüm boyutlar. Televizyonunuzun ortamınıza şık bir şekilde uyum sağlaması için daha fazla seçenek sunduk. Altı farklı boyut seçeneğiyle, eviniz için mükemmel televizyonu bulacağınızdan emin olabilirsiniz.

      Ses Artırma ile her kelimeye netlik kazandırın

      Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses Artırma özelliği, dinleyicinin arka plan sesi üzerinde herhangi bir etki yaratmadan konuşma sesini açmasını veya kısmasını sağlar. Böylece konuşulan her cümle daha net bir şekilde duyulacağı için tek bir anı bile kaçırmazsınız.

      Oyuna hazır bağlantı

      HDMI 2.1 ve VRR, daha hızlı oyun deneyimi ve daha akıcı grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Konsolunuzu açtığınızda otomatik olarak etkinleşen düşük veri gecikmesi ayarıyla oyununuza seviye atlatmaya hazırsınız.

      Avrupai tasarım yaklaşımı

      Kenar standı, şık ince çerçeve, dikkat çekici QLED TV: Tamamen Avrupai tasarımla tanışın. Ambilight'ınızı dinlenme moduna ayarlayın ve TV'niz uyku modundayken odanızı renklerle doldurun. Ayrıca uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten, ambalajı ise FSC sertifikalı kartondan üretilmiştir. Ambalajın içindekiler de titizlikle düşünülerek geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.

      Teknik Özellikler

      • Ambilight

        Ambilight Özellikleri
        • AmbiSleep
        • Ambilight Müzik
        • Oyun modu
        • Dinlenme ışık modu
        • Gün Doğumu Alarmı
        • Duvar rengine uyarlanma
        Ambilight Versiyonu
        3 taraflı

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        43  inç
        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        108  cm
        Ekran çözünürlüğü
        3840x2160p
        Yerel yenileme hızı
        60  Hz
        Fotoğraf motoru
        Pixel Precise Ultra HD
        Görüntü geliştirme
        • Crystal Clear
        • ECO
        • Oyun
        • HDR10+ uyumlu
        • Ev Sineması
        • Monitör
        • Film
        • Micro Dimming
        • Kişisel
        • Ultra Çözünürlük
        Ekran teknolojisi
        4K Ultra HD QLED

      • Ekran giriş çözünürlüğü

        Çözünürlük - Yenileme hızı
        • 576p - 50 Hz
        • 640x480 - 60 Hz
        • 720p - 50 Hz, 60 Hz
        • 1920x1080p -24/25/30/50/60 Hz
        • 2560x1440 - 60 Hz
        • 3840x2160p - 24/25/30/50/60 Hz

      • Tuner/Alım/İletim

        Dijital TV
        DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
        Sinyal gücü göstergesi
        Var
        Teletext
        1000 sayfa Yardımlı Metin
        HEVC desteği
        Var

      • Smart TV

        SmartTV uygulamaları*
        • Amazon Prime Video
        • BBC iplayer
        • Disney+
        • HBO
        • NFT uygulaması*
        • Netflix*
        • YouTube
        İS
        TITAN OS
        Bellek boyutu (Flash)*
        8 GB

      • Smart TV Özellikleri

        Etkileşimli TV
        HbbTV
        Sesli asistan*
        • Dahili Amazon Alexa
        • Google Home ile Çalışır
        • Mikrofon ile uzaktan kumanda.
        Akıllı Ev deneyimi
        • MATTER
        • Control4
        • Apple Home ile çalışır
        Oyun Kontrol Çubuğu
        Gamebar 2.0
        TTS desteği
        Evet

      • Multimedya Uygulamaları

        Video Oynatma Formatları
        AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
        Müzik Çalma Formatları
        MP3, WAV, AAC, FLAC
        Altyazı Formatları Desteği
        SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
        Fotoğraf Görüntüleme Formatları
        JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

      • Ses

        Ses
        2.0 Kanal
        Çıkış gücü (RMS)
        20 W
        Hoparlör yapılandırması
        2 x 10 W tam aralıklı hoparlör
        Codec
        • DTS:X
        • Dolby Atmos
        • Dolby Digital
        Ses Geliştirme
        • AVL Modu
        • Bas Geliştirme
        • Dolby Media Intelligence
        • Eğlence
        • Ekolayzır
        • İşitme Profili
        • Gece Modu
        • Oda Kalibrasyonu
        • Kişisel
        • Ses Artırma
        Kulaklık Özellikleri
        Kulaklık için Dolby Atmos
        Ses Motoru
        IntelliSound
        Ana Hoparlör
        Tam Aralıklı Bas Refleks (FR01A)

      • Bağlantı

        HDMI bağlantı sayısı
        3
        HDMI özellikleri
        • 4K
        • Ses Dönüş Kanalı
        EasyLink (HDMI-CEC)
        • Tek dokunuşla oynatma
        • Uzaktan kumanda geçişi
        • Sistem ses kontrolü
        • Sistem bekleme
        USB sayısı
        2
        Kablosuz bağlantı
        • Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant
        • Bluetooth 5.2
        • Apple AirPlay ile çalışır
        HDCP 2.3
        Evet, tüm HDMI'larda
        HDMI ARC
        HDMI1'de bulunur
        HDMI 2.1 özellikleri
        • HDMI 1 üzerinden eARC
        • EARC / VRR / ALLM desteklenir
        EasyLink 2.0
        • TV arayüzü üzerinden harici ayar
        • Philips TV/SB için HDMI-CEC

      • Desteklenen HDMI video özellikleri

        Oyun
        • ALLM
        • HDMI VRR
        HDR
        • HLG
        • HDR10
        • HDR10+ Uyumlu

      • AB Enerji kartı

        EPREL kayıt numaraları
        2206259
        SDR için enerji sınıfı
        F
        SDR için açık mod güç talebi
        50  Kwh/1000 sa
        HDR için enerji sınıfı
        G
        HDR için açık mod güç talebi
        80  Kwh/1000 sa
        Kapalı mod güç tüketimi
        geçersiz
        Ağa bağlı bekleme modu
        2,0  W
        Kullanılan panel teknolojisi
        LED LCD
        Kullanılan panel teknolojisi.
        QLED LCD

      • Güç

        Şebeke elektriği
        AC 100-240 V 50/60 Hz
        Bekleme modunda güç tüketimi
        0,5 W'tan daha az
        Güç Tasarrufu Özellikleri
        • Otomatik kapama zamanlayıcı
        • Işık sensörü
        • Eco modu
        • Görüntü dondurma (radyo için)

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • 2 adet AAA Pil
        • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
        • Uzaktan Kumanda
        • Masa üstü stant
        • Güç kablosu
        • Hızlı Kullanım Kılavuzu

      • Tasarım

        TV'nin renkleri
        Mat siyah çerçeve
        Stant tasarımı
        Metal siyah kemerli stant

      • Boyutlar

        2 stant arasındaki mesafe
        756 mm  mm
        Duvara montaja uyumlu
        200 x 100 mm
        Stantsız olarak TV (G x Y x D)
        958 x 563 x 87 mm
        Stantla birlikte TV (G x Y x D)
        958 x 625 x 243 mm
        Ambalaj kutusu (G x Y x D)
        1045 x 650 x 133 mm
        TV'nin stantsız ağırlığı
        6,76 kg
        TV'nin stantlı ağırlığı
        7,08 kg
        Ambalajla birlikte ağırlık
        9,8 kg

      • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
      • TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim ve abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
      • Smart TV uygulamasının kullanılabilirliği TV modeli ve ülkeye göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/smarttv
      • Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve işletim sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp
      • EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
      • Netflix aboneliği gereklidir ve https://www.netflix.com adresinde belirtilen koşullara tabidir
      • Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
      • Uzaktan kumandadaki üst düzey medya hizmetleri düğmesi ülkeden ülkeye farklılık gösterir. Lütfen kutudaki asıl ürüne bakın.
      • Google Asistan, ürün türlerine göre farklı dillerde ve ülkelerde mevcuttur.
      • TV aracılığıyla sesli kontrol hizmetlerinin kapsamı ülkeye ve dile göre değişiklik gösterir. En son bilgiler için lütfen müşteri hizmetleri bölümümüzle iletişime geçin.
      • Apple, AirPlay, Apple Home, HomeKit ve iOS, Apple Inc. şirketinin ABD ve diğer ülkelerdeki ve bölgelerdeki tescilli ticari markalarıdır.

      Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.