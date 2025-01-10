43PUS8500/12
Yenilikçi. Etkileyici. İnanılmaz.
4K QLED renk parlaklığına kendinizi hazırlayın. Etkileyici Ambilight. 3 boyutlu sinema benzeri ses ile Dolby Atmos. Sevdiğiniz her şeyi izlemenizi sağlayan Titan OS ile, bu TV sadece anı iyileştirmekle kalmaz, daha iyi bir izleme deneyimi de sunar.Tüm faydaları görün
Her sahneye tepki veren entegre LED ışıklarıyla Ambilight, sizi renkli bir ışık halesinin içine çeker. Filmler, spor müsabakaları, müzik videoları ve oyunlar ekranın ötesine geçerek sizi anın derinliklerine sürükler. Bir kez deneyimledikten sonra bu TV özelliği vazgeçilmeziniz haline gelecek.
Canlı renkler. Ultra net sahneler. Mükemmel görüntüler. 4K UHD Ambilight TV, tüm HDR formatlarına uyum sağlar. İster karanlık ister aydınlık olsun, oynatılan veya akışta olan her sahneyi tüm ayrıntılarıyla inanılmaz anlara dönüştürün.
8 milyon pikselin uyum içinde çalıştığı benzersiz bir 4K görüntü deneyimi sizi bekliyor. Philips Ambilight TV, daha keskin görüntüler ve daha ayrıntılı sahnelerle anın büyüsünü gerçeğe en yakın şekilde yakalar.
Hazır olun. Dolby Atmos, tıpkı bir yönetmenin elinden çıkmış gibi ses deneyimi sağlar ve size, izlediğiniz sahneyi yaşıyormuşsunuz hissi verir. Film, dizi, maç veya oyun fark etmeksizin anın içinde kaybolacaksınız.
DTS:X, sesi son derece gerçekçi kılarak fark yaratır. 3D ses teknolojisi, ses deneyiminize yeni bir boyut kazandırarak oturma odanızı adeta bir konferans salonuna dönüştürür.
Philips Smart TV Titan OS platformu, izlemek istediğiniz her şeyi hızlı bir şekilde sunar. Devam filmlerinden dizilere, belgesellerden dramlara kadar istediğiniz her türlü içeriğe tek bir düğmeyle ulaşın. En iyi akış uygulamalarını elinizin altında tutun.
Matter Smart Home uyumluluğu, mevcut akıllı ev ağınıza sorunsuz entegrasyon sağlar. TV'yi Matter Smart Home uygulamanızdan veya sesli kontrol hizmetleriyle kontrol etmek için uzaktan kumandanızdaki düğmeye basıp konuşmanız yeterli. Işıkları kısın. Termostatınızı ayarlayın. Hatta Philips Ambilight TV'nizi açın. Tek bir komut tüm bunları yapar. TV aynı zamanda Google akıllı hoparlörler ve Apple AirPlay ile uyumludur.
43 inçlik küçük ekran. Göz kamaştıran 85 inçlik TV. Ve arada kalan tüm boyutlar. Televizyonunuzun ortamınıza şık bir şekilde uyum sağlaması için daha fazla seçenek sunduk. Altı farklı boyut seçeneğiyle, eviniz için mükemmel televizyonu bulacağınızdan emin olabilirsiniz.
Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses Artırma özelliği, dinleyicinin arka plan sesi üzerinde herhangi bir etki yaratmadan konuşma sesini açmasını veya kısmasını sağlar. Böylece konuşulan her cümle daha net bir şekilde duyulacağı için tek bir anı bile kaçırmazsınız.
HDMI 2.1 ve VRR, daha hızlı oyun deneyimi ve daha akıcı grafiklerle konsolunuzdan en iyi şekilde yararlanmanızı sağlar. Konsolunuzu açtığınızda otomatik olarak etkinleşen düşük veri gecikmesi ayarıyla oyununuza seviye atlatmaya hazırsınız.
Kenar standı, şık ince çerçeve, dikkat çekici QLED TV: Tamamen Avrupai tasarımla tanışın. Ambilight'ınızı dinlenme moduna ayarlayın ve TV'niz uyku modundayken odanızı renklerle doldurun. Ayrıca uzaktan kumandası geri dönüştürülmüş plastikten, ambalajı ise FSC sertifikalı kartondan üretilmiştir. Ambalajın içindekiler de titizlikle düşünülerek geri dönüştürülmüş kağıda basılmıştır.
Ambilight
Görüntü/Ekran
Ekran giriş çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Smart TV
Smart TV Özellikleri
Multimedya Uygulamaları
Ses
Bağlantı
Desteklenen HDMI video özellikleri
AB Enerji kartı
Güç
Aksesuarlar
Tasarım
Boyutlar
