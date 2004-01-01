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    Profesyonel LED TV

    42HFL5007D/10
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      Profesyonel LED TV

      42HFL5007D/10

      Sadece bağlayın

      Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Sadece bağlayın

      Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

      Sadece bağlayın

      Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Sadece bağlayın

      Bu enerji tasarruflu Otel LCD TV ile hem otellere özel üstün özelliklerin hem de etkileşimli televizyonun avantajlarının keyfini yaşayın. En iyi seyir deneyimi ve uygun fiyatlı çözüm için TV'nizi istediğiniz sisteme bağlamanız yeterlidir.

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        Smart TV ve IP sistemi entegrasyonu

        • 42 inç MediaSuite
        • LED
        • DVB-T2/T/C MPEG 2/4
        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        Sürekli gelir sağlamak için MyChoice uyumludur

        MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.

        Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler

        Göz alıcı kontrastla muhteşem LED görüntüler

        Bu Full HD LED TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        Uzaktan kolay kurulum ve bakım için SmartInstall

        SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.

        Uyandırma ve mesaj alarmı özelliğine sahip dahili saat göstergesi

        Alarmlı yerleşik saatli ekran, odanızda ikinci bir saat alma ihtiyacını, kablo ve bağlantı karmaşıklığını ortadan kaldırır.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

        İnteraktif sistemler için Serial Xpress Protokolü

        TV, Serial Xpress Protokolü (SXP) üzerinden, tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcılarının harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.

        Çevre dostu tasarım ve ateşe dayanıklı muhafaza

        Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.

        İçerik koruması için IP ve RF üzerinden VSecure

        İçerik endüstrisi, konuklara özel HD içeriklerin sunulmasına yönelik olarak katı içerik güvenliği tedbirleri uygulanmasını gerektirmektedir. Philips, Otel TV'lerinizin içerik koruması için RF ve IP üzerinden VSecure teknolojisini (Marlin ve Windows DRM) geliştirdi.

        En iyi özelleştirilmiş etkileşim için entegre IPTV sistemi

        Masraflar ve karmaşadan kurtulun. Yeni Smart TV'lerimizle otel sisteminizi doğrudan TV'de kurabilirsiniz. TV'ye harici bir kutu bağlamadan etkileşimli kanallar, isteğe bağlı videolar, etkileşimli otel menüleri, bilgiler ve çevrimiçi sipariş verme sistemleri sunabilirsiniz. Koaksiyel TV kabloları üzerinden içerik sunmanın yanı sıra, TV kanallarını ya da istek üzerine videoları doğrudan TV'ye iletmek için internet ağınızı da kullanabilirsiniz. Ortak ağımız istediğiniz özelleştirilmiş portala sahip olmanızı sağlar.

        Markalı, interaktif otel bilgi sayfaları için SmartInfo

        SmartInfo, ziyaretçilerinize SmartUI üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. TV intranete ya da internete bağlı olmasa bile ziyaretçileriniz bu etkileşimli otel web sayfasına erişebilir. Bilgileri düzenli olarak değiştirebilir ve ziyaretçilerinizi otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar edebilirsiniz.

        Secure SimplyShare ile TV'nize film ve müzik akışı gerçekleştirin

        Secure Simplyshare, müşterilerinizin büyük ekran TV'de içerik keyfini kablosuz ve sorunsuzca yaşamalarını sağlar. Açık sistem yaklaşımımız sayesinde hem iOS hem de Android kullanıcılarına hizmet veriyor ve uyumluluğumuzu sürekli olarak artırıyoruz. Güvenli paylaşımımız bu DLNA tabanlı sistemi korur, böylece ziyaretçileriniz başkaları tarafından rahatsız edilmez. SimplyShare ile resimler, filmler ve müzikler TV'de paylaşılabilir ve kullanılabilir!

        Özel otel hizmetleri sunan Smart TV uygulamaları

        Philips Smart TV uygulamaları YouTube, sosyal ağ uygulamaları ve sayıları günden güne artan daha birçok uygulama seçeneğine sahiptir. Otel kullanımına yönelik tasarlanan özel sürüm, ziyaretçi bilgilerinin kullanım sonrasında silinmesi ve işinize zarar verebilecek yasadışı içeriğin engellenmesi gibi ekstra avantajlara sahiptir. Ziyaretçilerinizin uygulama kullanmalarını ve kendi ülkelerindeki diziler dahil kaçırdıkları tüm dizileri izlemelerini sağlayan Smart TV uygulamaları, eğlence sektörünün lideridir.

        Smart TV'yi kablosuz kullanmak için dahili Wi-Fi

        Philips Smart TV'nizin dahili Wi-Fi özelliğiyle zengin bir içerik dünyasına kablosuz erişebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          42  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          107  cm
          Renkli kabin
          Gümüş vurgulara sahip parlak siyah kabin
          Ekran
          LED Full HD
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          Pixel Plus HD
          Ekran çözünürlüğü
          1920x1080p
          Dinamik ekran kontrastı
          500.000:1
          İzleme açısı
          178º (Y) / 178º (D)

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          Anten Girişi
          75 ohm koaksiyel (IEC75)
          Radyo bantları
          • Hiperbant
          • S Kanalı
          • UHF
          • VHF
          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Dijital TV
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-T2
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC
          IP Oynatma
          IGMP Çoklu Gönderim

        • Smart TV Uygulamaları

          Kontrol
          IXP kontrolü
          Net TV
          • Çevrimiçi uygulamalar
          • HotelTV için, yapılandırılabilir
          SimplyShare
          DMP, Güvenli Eşleştirme
          Diğer
          HbbTV

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video Oynatma Formatları
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          Müzik Çalma Formatları
          • AAC
          • MP3
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Tak ve Çalıştır
          • Gelişmiş Otel Modu
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • PLL Dijital Ayar
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Program Adı
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          • Klavye kilitleme
          Kullanım Kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 kanal listesi analog/dijital
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Arka Kontroller
          • Grafik Kullanıcı Arayüzü
          Saat
          • Kısılabilir
          • Entegre LCD Saat Göstergesi
          • Uyku Zamanlayıcısı
          • Uyandırma Saati
          Saat Geliştirmeleri
          TXT/DVB yoluyla Eşzamanlı Kayıt
          Comfort
          • Otel özellikleri
          • Otomatik güç açma
          • Çevreci/Hızlı başlatma
          • Karşılama mesajı
          • Mesaj göstergesi
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Uyku zamanlayıcısı
          Ekran Format Ayarları
          • 16:9 film genişletme
          • Geniş Ekran
          • Süper Büyütme
          • Otomatik Format
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          • IP EPG
          Uzaktan Kumanda
          • zayıf pil algılama
          • pil hırsız koruması
          İnteraktif otel özellikleri
          • Bağlantı paneli uyumlu
          • ThemeTV
          • Otomatik kanal güncelleme engeli
          • Havadan yazılım yükleme engeli
          • Vsecure
          • SmartInstall
          • MyChoice
          • SmartInfo Premium
          Uzaktan kumanda tipi
          22AV1109A/10 (RC6)
          Hapishane modu
          Txt, MHEG, USB, EPG, Sub block
          Teletekst
          1000 sayfa Yardımlı Metin
          Diğer kolaylıklar
          Kensington kilidi
          Yükseltilebilir bellenim
          • USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • RF yoluyla yükseltilebilir bellenim
          • IP yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Teletekst geliştirmeleri
          • Hızlı metin
          • Program bilgisi satırı

        • Healthcare

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Güvenlik
          • Hemşire çağırma sistemiyle uyumlu
          • Çift izolasyon Sınıf II
          Kullanılabilirlik
          • Kulaklık çıkışı
          • Bağımsız ana hoparlör sesi kapatma

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          20W (2 x 10W)
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround
          • AmbiwOOx

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          Bağlantı Geliştirmeleri
          • Seri Xpress arayüzü
          • IR çıkışı
          • RJ-48 konektör
          • Hızlı Kızılötesi loop through
          • Güç açık scart girişi
          • USB2.0
          • Harici Güç 12V/15W
          HDMI bağlantı sayısı
          4
          Komponent sayısı (YPbPr)
          1
          EasyLink (HDMI-CEC)
          • Tek dokunuşla oynatma
          • Sistem bekleme
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          USB sayısı
          3
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • Kulaklık çıkışı
          • PC girişi VGA + Sol/Sağ Ses Girişi
          • Banyo hoparlör çıkışı
          • Common Interface Plus (CI+)
          • Ethernet-LAN RJ-45
          • Dijital ses çıkışı (optik)
          Kablosuz LAN
          802.11 b/g/n

        • Güç

          Şebeke elektriği
          220-240V, 50/60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5 °C - 40 °C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          &lt; 0,3W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A+
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          46  W
          Yıllık enerji tüketimi
          64  kW·s

        • Çevre Dostu Teknik Özellikler

          Güvenlik
          Ateşe dayanıklı muhafaza
          Düşük Güçte Bekleme
          Evet
          SmartPower Eco
          Evet

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Duvara montaj aparatı
          • Garanti Belgesi
          • DC güç adaptörü
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          • Kurulum kumandası 22AV8573/00
          • Dönebilen 22AV1047V
          • Dönebilen 22AV1048V

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          160  mm
          Ürün ağırlığı
          12,8  kg
          Set Genişliği
          977,2  mm
          Set genişliği (stant ile)
          977.2  mm
          Duvara montaja uyumlu
          400 x 400 mm
          Kutu yüksekliği
          702  mm
          Kutu genişliği
          1205  mm
          Set Yüksekliği
          589,0  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          19,3  kg
          Set Derinliği
          42,9  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          628.7  mm
          Set derinliği (stant ile)
          240.0  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          16.0  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Garanti belgesi
        • Dönebilen masaüstü standı

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            • 365 gün boyunca günde 4 saat çalışan bir televizyonun güç tüketimine dayanan, yıl başına kWh enerji tüketimi. Gerçek enerji tüketimi televizyonun nasıl kullanıldığına göre değişir.
            • Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar ve bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
            • Tipik çalışma modu güç tüketimi IEC62087 Ed 2'ye uygun ölçüm.
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