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    Signage Solutions

    LED Ekran

    41BDL7439L/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin
      -{discount-value}

      Signage Solutions LED Ekran

      41BDL7439L/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin

      Limit yok. Sınır yok. Philips L-Line 7000 serisi, şekil ve boyut açısından sonsuz olanaklar sunan bir LED ekran çözümüdür. Sorunsuz bağlama ve birden fazla boyut seçeneği, mükemmel sonuçlar için her boyutta gerçek anlamda benzersiz görüntüler sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Signage Solutions LED Ekran

      Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin

      Limit yok. Sınır yok. Philips L-Line 7000 serisi, şekil ve boyut açısından sonsuz olanaklar sunan bir LED ekran çözümüdür. Sorunsuz bağlama ve birden fazla boyut seçeneği, mükemmel sonuçlar için her boyutta gerçek anlamda benzersiz görüntüler sağlar. Tüm faydaları görün

      Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin

      Limit yok. Sınır yok. Philips L-Line 7000 serisi, şekil ve boyut açısından sonsuz olanaklar sunan bir LED ekran çözümüdür. Sorunsuz bağlama ve birden fazla boyut seçeneği, mükemmel sonuçlar için her boyutta gerçek anlamda benzersiz görüntüler sağlar. Tüm faydaları görün

      Bu ürün satışta değil

      Signage Solutions LED Ekran

      Hayal gücünüzü daha da özgürleştirin

      Limit yok. Sınır yok. Philips L-Line 7000 serisi, şekil ve boyut açısından sonsuz olanaklar sunan bir LED ekran çözümüdür. Sorunsuz bağlama ve birden fazla boyut seçeneği, mükemmel sonuçlar için her boyutta gerçek anlamda benzersiz görüntüler sağlar. Tüm faydaları görün

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        Signage Solutions

        Signage Solutions

        LED Ekran

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        Her form ve şekil için LED Ekran

        • 41 inç
        • Direct View LED

        Üç boyut seçeneği

        Patentli kolay montaj braketleri, daha hızlı bir kurulum süreci sağlar. Bu isteğe bağlı öğeler düz LED montajlı, dışbükey kıvrımlı (177,5/175/172,5 derece) ve L şeklinde 90 derece köşelerde kullanılabilir.

        Koruyucu kaplama ve giriş koruması

        Toz, kir, küf ve neme dayanıklı koruyucu kaplama, ürünü koruyarak bakım sürecini kolaylaştırır. IP30 sınıfında yer alan onaylı ürün, toz ve korozyon girişinden kaynaklanan kısa devre olasılığını azaltır.

        Dinamik Panel Bağlantısı

        Dilediğiniz şekil ve boyutta tek bir ekran oluşturmak için farklı boyutlardaki Philips L-Line 7000 LED panelleri birleştirebilirsiniz. Dinamik esnek hizalama pimleri, her durumda mükemmel uyum sağlayarak pürüzsüz ve kusursuz bir ekran yüzeyi sunar. LED paneller ve harici giriş bağlantıları arasında çok yönlü kablolu bağlantı kurabilmek için LED panellerin her iki tarafında kullanım kolaylığı ve daha fazla verimlilik sağlayan açıklıklar bulunur. Bağlantı yalnızca panelin üst veya alt kısmından sağlanabiliyorsa LED panelin üst ve alt kısmındaki açıklıklar çıkartılabilir.

        Dinamik Güç Tasarrufu

        Philips Profesyonel LED Ekranlar kapsamlı şekilde test edilmiş, uygun maliyetli, enerji verimliliği ve yüksek performans sunan LED'ler kullanır. Bununla birlikte, gelişmiş teknolojiyle ekranda dinamik güç tasarrufu sağlanır.

        Fabrika ayarlı

        Tüm Philips L-Line LED paneller, mükemmel koşullar altında fabrikamızda ayarlanmıştır. Bu sayede tekrar ayarlanmalarına gerek kalmaz ve kurulum daha hızlı sağlanır. Hızlı kurulum için ayarlama ve yapılandırma dosyaları sunulur.

        Yangına dayanıklı tasarım

        Yangına dayanıklı tasarım, yangın durumunda alevlerin yayılmasını yavaşlatır ve LED panelin yapısal bütünlüğünü korumaya yardımcı olur. Yangın Güvenliği Sertifikaları kapsamında test edilmiştir ve onaylanmıştır.

        Her biçimde, L köşeli veya kavisli olarak şekillendirilebilir

        Philips L-Line 7000 serisi LED paneller, 25 cm yüksekliğindedir ve 50/75/100 cm genişliklerinde sunulur. Bu ekranlar, boyut sınırlaması olmaksızın herhangi bir yatay formatta kurulabilir. Hem dışbükey hem içbükey formatlarda kavisli tasarımlar oluşturmak için yuvarlanmış köşeli seçenekleri mevcuttur.

        Yüksek parlaklığa sahip LED panel

        Tüm ayarlarda her tür içeriği görüntüleyin. Vitrin pencereleri veya doğrudan güneş ışığına maruz kalan alanlar gibi parlak yerlerde anlaşılır ve net mesajlarla büyük bir etki yaratın. Bu yüksek parlaklığa sahip LED panel, yüksek ortam ışığına maruz kalan büyük ve yoğun alanlarda dikkatleri çekmek için idealdir.

        İsteğe bağlı yuvarlanmış köşeler ile kavisli ekranlar

        Her şekil, boyut ve çözünürlükte çerçevesiz ekranlar oluşturun. Philips Profesyonel LED paneller, modüler tasarım sayesinde her alana uyum sağlar. İster geniş ve etkileyici kurulumlar yapın, ister panelleri ilgi çekici düzenlerde bir araya getirin. Antreler veya diğer girişlerde kolayca kusursuz görünen ekranlar oluşturun. Yeni Philips 7000 serisiyle köşeleri ve kavisli ekranları bile kolayca tasarlayın.

        Philips Aktif Sistem Durumu İzleme

        Mükemmelliğe hassasiyetle ulaşın. Aktif Sistem Durumu İzleme, arızalı ürünü ve konumu tam olarak göstererek hızlı, basit ve öngörülebilir bir bakım süreci sunar. Çevrimiçi ve çevrimdışı olarak gerçek zamanlı çalışan bu yazılım, ilgili parçayı verimli bir şekilde değiştirmenizi sağlar ve birçok coğrafi konumda ekran kullanan kişiler için idealdir.

        Sorunsuz bağlamayla mükemmel görünüm

        Philips Profesyonel LED Ekranınızda, güç ve veri kablolarını düzenli tutmayı sağlayan dahili kablo geçişleri bulunur. Ekran panelleri hem güç, hem veri kabloları için papatya zinciri yöntemiyle bağlanmıştır. Bu sayede kablo karmaşasını giderebilir ve kurulumu hızlandırabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          4:1
          Parlaklık bütünlüğü
          >=%97
          Kalibrasyon sonrası parlaklık
          2650 nit
          Kalibrasyon öncesi parlaklık
          3500 nit
          Kalibrasyon (parlaklık/renk)
          Desteklenen
          Renk sıcaklığı ayar aralığı
          4000~9500 K (yazılımla)
          Varsayılan renk sıcaklığı
          6500±500 K
          Kontrast oranı (tipik)
          11.000:1
          İzleme açısı (yatay)
          140  derece
          İzleme açısı (dikey)
          140  derece
          Görüntü geliştirme
          Geniş renk gamına sahip ekran
          Yerleştirme
          Yatay
          Kare frekansı (Hz)
          50 ve 60
          Yenileme hızı (Hz)
          2100~3900 (14 bit: 3900 Hz)
          Kullanım
          İç mekan

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum kolaylığı
          • Kılavuz pimler
          • Hafif
          Güç loop through
          230 V ortamlar için: en fazla 8 kabin, 110 V ortamlar için: en fazla 4 kabin, maksimum 10 A
          Sinyal kontrolü loop through
          RJ45

        • Güç

          Giriş gerilimi
          AC100~240 V (50 ve 60 Hz)
          Siyah ekranda güç tüketimi (W)
          <11
          Maksimum güç tüketimi AC (W)
          <143,7
          Maksimum güç tüketimi BC (W)
          <199
          Ortalama güç tüketimi (W)
          <47,9

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          -20~45  °C
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20~50  °C
          Nem aralığı (çalışma)[RH]
          %10~80
          Nem aralığı (saklama)[RH]
          %10~85

        • Kasa

          Kabin alanı (m2)
          0,25
          Kabin pikselleri (Nokta)
          16.384
          Kabin çözünürlüğü (G x Y)
          256 x 64
          Kabin boyutu (mm)
          1000x250x40
          Veri konektörü
          RJ45
          Güç konektörü
          3 çekirdek soket (C14 giriş, C13 çıkış)
          Alıcı kart sayısı
          1 adet
          Alıcı kart teknik özellikleri
          A5S Plus
          Alıcı kart markası
          NovaStar
          Ağırlık (kg)
          6,15 kg (±308 g)
          Kabin köşegeni (inç)
          40,6 inç
          Kabin yapısı
          Dökme Alüminyum
          Yan açı (derece)
          90

        • Modül

          LED türü
          SMD 1921 Bakır kablo
          Piksel yapısı
          1R1G1B
          LED ömrü (Saat)
          Yarı parlaklıkta 100.000
          Modül çözünürlüğü (GxY pikseller)
          64x64
          Piksel aralığı (mm)
          3,9
          Modül boyutu (mm cinsinden GxY)
          249,9*249,9

        • Aksesuarlar

          LAN kablosu (RJ45, CAT-5)
          2 adet
          Güç kablosu
          2 adet
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          1 adet

        • Çeşitli

          Garanti
          2 yıl
          Yasal onaylar
          • EN55032
          • EN55035
          • EN61000-3-2
          • EN61000-3-3
          • IEC/UL60950
          • IEC/UL62368
          • IEC62471
          • RoHS
          • FCC SDOC, Bölüm 15, Sınıf A
          • EAC
          Yangına dayanıklılık sertifikası
          • BS 476 Bölüm 7:1997
          • UL94
          Koruyucu kaplama
          güç dağıtım panosu, arka LED modülü

        • Ambalaj Verileri

          Ambalaj boyutları (mm)
          1270 x 421 x 224
          Brüt ağırlık (KG)
          11,30

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