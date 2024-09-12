32BDL5150I/00
32 inç tam renkli e-Kağıt ekranlar
A2 renkli posterler ve POS için ideal bir alternatif olan Philips Tableaux 5150I, e-Kağıt ekranlar için bir boyut yükseltme seçeneğidir. Hareketsiz görüntüleri 65.000 ultra net renk ile sıfır güç kullanarak gösterin ve son derece düşük güç harcayarak ekranı yönetip içeriği güncelleyin.Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
E-kağıt Ekran
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Android destekli Philips profesyonel ekranlar esnek ve güvenlidir, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarının ve yazılımların doğrudan ekrana kolayca yüklenmesini sağlar. Hepsi bir internet bağlantısı ile kontrol edilir.
E Ink Spectra™ 6 teknolojisine sahip dünyanın ilk 32 inç tam renkli e-Kağıt ekranı. İşinizde sürdürülebilir bir gelecek için geliştirilen teknoloji: güç tüketmeyen, atık çıkarmayan renkli kağıt poster alternatifleri.
PPDS Wave'e hazır ekranınız, her yerden ve istediğiniz zaman içerikleri güvenle değiştirerek bu cihazı uzaktan yönetebilmenizi ve koruyabilmenizi sağlar. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrol tamamen sizde olur. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.
Harici medya oynatıcı ihtiyacı olmadan, 16 GB dahili bellek ve mesajları net ve güven uyandıran bir şekilde vermek için mavi de dahil olmak üzere 65.000 renk. Anında oynatmak üzere USB, LAN veya WiFi bağlantıları aracılığıyla yeni hareketsiz içerik yüklemek için bir güç kaynağına bağlayın.
Yakınında güç kaynağı olmayan ortamlar için mükemmeldir. Philips Tableaux'yu konumlandırdıktan sonra dilerseniz yerini değiştirebilirsiniz. Renkli hareketsiz içeriği kağıt posterlerle aynı şekilde gösterir, yalnızca yeni içerik yüklenirken çok düşük bir enerjiye ihtiyaç duyar.
Görüntü/Ekran
İletişim
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Güç
Boyutlar
Çalışma koşulları
Dahili Oynatıcı
Aksesuarlar
Çeşitli
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