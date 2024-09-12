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    • 32 inç tam renkli e-Kağıt ekranlar 32 inç tam renkli e-Kağıt ekranlar 32 inç tam renkli e-Kağıt ekranlar
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      Signage Solutions E-kağıt Ekran

      32BDL5150I/00

      Genel Derecelendirme / 5
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      32 inç tam renkli e-Kağıt ekranlar

      A2 renkli posterler ve POS için ideal bir alternatif olan Philips Tableaux 5150I, e-Kağıt ekranlar için bir boyut yükseltme seçeneğidir. Hareketsiz görüntüleri 65.000 ultra net renk ile sıfır güç kullanarak gösterin ve son derece düşük güç harcayarak ekranı yönetip içeriği güncelleyin.

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      Signage Solutions E-kağıt Ekran

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      Signage Solutions
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      Signage Solutions

      E-kağıt Ekran

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      32 inç tam renkli e-Kağıt ekranlar

      Daha parlak bir gelecek için boyutu artırın

      • 32 inç
      • Android

      Android SoC işlemci

      Android destekli Philips profesyonel ekranlar esnek ve güvenlidir, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve web uygulamalarının ve yazılımların doğrudan ekrana kolayca yüklenmesini sağlar. Hepsi bir internet bağlantısı ile kontrol edilir.

      E Ink Spectra™ 6 teknolojisi: Artık 65.000 canlı renk sağlıyor

      E Ink Spectra™ 6 teknolojisine sahip dünyanın ilk 32 inç tam renkli e-Kağıt ekranı. İşinizde sürdürülebilir bir gelecek için geliştirilen teknoloji: güç tüketmeyen, atık çıkarmayan renkli kağıt poster alternatifleri.

      Uzaktan yönetim için PPDS Wave'e hazır

      PPDS Wave'e hazır ekranınız, her yerden ve istediğiniz zaman içerikleri güvenle değiştirerek bu cihazı uzaktan yönetebilmenizi ve koruyabilmenizi sağlar. Bu devrim niteliğindeki bulut platformu sayesinde basitleştirilmiş kurulum ve ayarlama, ekranları izleme ve kontrol etme, ürün yazılımını yükseltme, çalma listelerini yönetme ve güç programlarını ayarlama ile kontrol tamamen sizde olur. Zamandan, enerjiden ve çevresel etkiden tasarruf etmenizi sağlar.

      Sıfır güçle 7/24 içerik görüntüleyin

      Harici medya oynatıcı ihtiyacı olmadan, 16 GB dahili bellek ve mesajları net ve güven uyandıran bir şekilde vermek için mavi de dahil olmak üzere 65.000 renk. Anında oynatmak üzere USB, LAN veya WiFi bağlantıları aracılığıyla yeni hareketsiz içerik yüklemek için bir güç kaynağına bağlayın.

      Güneş ışığında okunabilir

      Yakınında güç kaynağı olmayan ortamlar için mükemmeldir. Philips Tableaux'yu konumlandırdıktan sonra dilerseniz yerini değiştirebilirsiniz. Renkli hareketsiz içeriği kağıt posterlerle aynı şekilde gösterir, yalnızca yeni içerik yüklenirken çok düşük bir enerjiye ihtiyaç duyar.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (inç)
        31.5  inç
        En-boy oranı
        16:9
        Ekran çözünürlüğü
        2560x1440
        Ekran renkleri
        65k
        İşletim sistemi
        Android 13

      • İletişim

        Ethernet
        10M/100M
        Wi-Fi / WLAN
        2 Tx/2 Rx 802.11 ac/a/b/g/n Wi-Fi + BT 5.1 Modülü

      • Bağlantı

        Ses çıkışı
        Ses Sol/Sağ (3,5 mm jak)
        Video girişi
        USB
        Diğer bağlantılar
        micro USB

      • Kullanılabilirlik

        Yerleştirme
        • Yatay (24/7)
        • Dikey (24/7)
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        LAN (RJ45)
        Pil yuvası
        4 adet 18650 pil (>2600 mAh) dahil değildir

      • Güç

        Şebeke elektriği
        20 V/2,25 A adaptör, PoE++, IEEE 802.3bt (Tip 3)

      • Boyutlar

        Set Genişliği
        718,7  mm
        Ürün ağırlığı
        3,5  kg
        Set Yüksekliği
        426,9  mm
        Set Derinliği
        37,5  mm
        Duvara Montaj Aparatı
        100 x 100 mm, 200 x 200 mm VESA montaj
        Çerçeve genişliği
        18,6/18,6/12,2/12,2 mm

      • Çalışma koşulları

        Yükseklik
        0 ~ 3000 m
        Sıcaklık aralığı (çalışma)
        0 ~ 50  °C
        Bağıl nem
        %20 ~ 80  %
        Sıcaklık aralığı (saklama)
        -20 ~ 60  °C

      • Dahili Oynatıcı

        CPU
        Rockchip RK3566
        Hafıza
        2 GB DDR4
        Saklama
        16 GB EMMC

      • Aksesuarlar

        Birlikte Verilen Aksesuarlar
        • AC güç adaptörü
        • Hızlı başlangıç kılavuzu (x1)

      • Çeşitli

        Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
        • İngilizce
        • Basitleştirilmiş Çince
        Garanti
        3 yıl garanti
        Yasal onaylar
        • CE
        • CB
        • UL
        • FCC

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