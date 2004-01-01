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    Profesyonel LED TV

    26HFL2808D/12
    • Bilgi sayfaları ve uzak kurulum ile Bilgi sayfaları ve uzak kurulum ile Bilgi sayfaları ve uzak kurulum ile
      -{discount-value}

      Profesyonel LED TV

      26HFL2808D/12

      Bilgi sayfaları ve uzak kurulum ile

      Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Bilgi sayfaları ve uzak kurulum ile

      Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

      Bilgi sayfaları ve uzak kurulum ile

      Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

      Bu ürün henüz satışta değil

      Profesyonel LED TV

      Bilgi sayfaları ve uzak kurulum ile

      Bu enerji tasarruflu Otel LED TV ile USB kopyalama aracılığıyla etkili kurulumun yanı sıra menü ve kontrol kilidi gibi özel otel özelliklerinin tadını çıkarın.

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        Profesyonel LED TV

        Profesyonel LED TV

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        Bilgi sayfaları ve uzak kurulum ile

        avantajlı, modern tasarım

        • 26 inç Stüdyo
        • LED
        • DVB-T/C MPEG 2/4
        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Hızlı kurulum için USB ayar kopyalama

        Tüm program ayarlarının bir dakikadan kısa bir sürede TV setleri arasında kolayca ve kablosuz olarak kopyalanmasını sağlar. Bu özellik, TV setleri arasında uyum sağlar ve kurulum süresini ve maliyetini önemli ölçüde düşürür.

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Düşük güç tüketimiyle parlak LED görüntüler

        Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.

        Multimedya oynatımı için USB

        Multimedya oynatımı için USB

        USB hafıza kartı, dijital kamera, mp3 player veya diğer multimedya cihazlarınızı TV'nizin yan tarafında bulunan USB portuna bağlayarak fotoğraflar, videolar ve müziğin keyfini kullanımı kolay ekran içeriği tarayıcıyla çıkarın.

        Ses kısıtlaması

        Bu özellik, TV'nin çalışabileceği ses seviyesi aralığını önceden belirleyerek sesin çok fazla açılmasını ve komşuların yüksek sesten rahatsız olmasını engeller.

        Kurulum menüsü kilitleme

        Konuklarınızın rahat etmesini sağlamak ve yeniden programlama maliyetlerini önlemek için, kurulum ve yapılandırma ayarlarına izinsiz erişimi engeller.

        Ön/Yan kontrol kilidi

        Ayarlar menüsünden TV'nin ön veya yan kontrollerine erişimi kilitleme veya erişime izin verme seçeneği seçilerek, TV menüsüne izinsiz erişim engellenebilir, böylece otel yöneticisinin zamandan tasarruf etmesi sağlanır ve yeniden ayar yapmak için uğraşmak zorunda kalması gerekmez.

        Düşük güç tüketimi

        Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.

        Entegre Bağlantı Paneli

        Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.

        Ekranda karşılama mesajı

        TV seti her açıldığında ekranda bir karşılama mesajı görüntülenir.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          En-boy oranı
          16:9
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          26  inç
          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          66  cm
          Renkli kabin
          Siyah
          Ekran
          LED HD TV
          Parlaklık
          350  cd/m²
          Görüntü geliştirme
          • Digital Crystal Clear
          • 100 Hz Perfect Motion Rate
          Ekran çözünürlüğü
          1366 x 768p
          Dinamik ekran kontrastı
          100.000:1
          İzleme açısı
          176º (Y) / 176º (D)

        • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

          Bilgisayar girişleri
          60 Hz'de 1920x1080 değerine kadar
          Video girişleri
          • 24, 25, 30, 50, 60 Hz
          • 1920x1080p değerine kadar

        • Tuner/Alım/İletim

          TV sistemi
          • PAL
          • SECAM
          Dijital TV
          • DVB-C MPEG4*
          • DVB-T MPEG4*
          • DVB-C MPEG2*
          • DVB-T MPEG2*
          Video Oynatma
          • PAL
          • SECAM
          • NTSC

        • Multimedya Uygulamaları

          Multimedya bağlantıları
          USB
          Video Oynatma Formatları
          • H264/MPEG-4 AVC
          • MPEG-1
          • MPEG-2
          • MPEG-4
          • Kapsamlar: AVI, MKV
          Müzik Çalma Formatları
          MP3
          Fotoğraf Görüntüleme Formatları
          JPEG

        • Kullanılabilirlik

          Kurulum Kolaylığı
          • Otomatik İstasyon Bulma (ATS)
          • Otomatik Kanal Kurulumu (ACI)
          • Otomatik Program Adlandırma
          • Otomatik Hafızaya Alma
          • TV ayarlarının USB üzerinden kopyalanması
          • Kurulum menüsü kilitleme
          • Güvenlik menüsü erişimi
          Kullanım Kolaylığı
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi (AVL)
          • 1 Kanal Listesi (Analog+DVB-T veya C)
          • Ekran Menüsü
          • Program Listesi
          • Yandan Kontrol
          Comfort
          • Otel özellikleri
          • Karşılama Sayfası (.png)
          • Kanal açma
          • Ses kısıtlaması
          • Uyku zamanlayıcısı
          Ekran Format Ayarları
          • 4:3
          • 14:9
          • 14:9 zoom
          • 16:9
          • Otomatik
          • Subtitle (Altyazı)
          • Sinema
          Elektronik Program Rehberi
          • 8 günlük Elektronik Program Rehberi
          • Geçerli + Sonraki EPG
          Hapishane modu
          TXT, USB Altyazı engelleme
          Teletekst
          1000 sayfa Akıllı Metin
          Yükseltilebilir bellenim
          USB yoluyla yükseltilebilir bellenim
          Uzaktan kumanda
          22AV1107A/12

        • Healthcare

          Kontrol
          Çoklu uzaktan kumanda
          Kullanılabilirlik
          Kulaklık çıkışı

        • Ses

          Çıkış gücü (RMS)
          5 W (2 x 2,5 W)
          Ses Geliştirme
          • Otomatik Ses Sabitleyicisi
          • Incredible Surround
          • Tiz ve Bas Kontrolü
          • Clear Sound

        • Hoparlörler

          Dahili hoparlörler
          2

        • Bağlantı

          AV bağlantı sayısı
          1
          HDMI bağlantı sayısı
          1
          HDMI özellikleri
          Ses Dönüş Kanalı
          Scart sayısı (RGB/CVBS)
          1
          USB sayısı
          1
          Ön / Yan bağlantılar
          • Sol/Sağ Ses girişi
          • CVBS girişi
          • Kulaklık Çıkışı
          • USB 2.0
          Diğer bağlantılar
          • IEC75 Anten
          • S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
          • VGA PC Girişi
          • Common Interface Plus (CI+)

        • Güç

          Şebeke elektriği
          AC 220-240V; 50-60 Hz
          Ortam sıcaklığı
          5°C - 35°C
          Bekleme modunda güç tüketimi
          &lt; 0,3W
          Enerji Etiketi Sınıfı
          A
          AB Enerji Etiketine uygun güç
          30  W
          Güç Tasarrufu Özellikleri
          • Ekonomik mod
          • Görüntü dondurma (radyo için)
          Kapalı mod güç tüketimi
          &lt; 0,3
          Yıllık enerji tüketimi
          43  kW·s

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Uzaktan Kumanda
          • Uzaktan kumanda pilleri
          • Güç kablosu
          • Masa üstü stand
          • Garanti Belgesi
          • Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü
          İsteğe bağlı aksesuarlar
          Kurulum kumandası 22AV8573/00

        • Boyutlar

          Kutu derinliği
          145  mm
          Ürün ağırlığı
          4,5  kg
          Set Genişliği
          628  mm
          Set genişliği (stant ile)
          628  mm
          Duvara montaja uyumlu
          200 x 100 mm
          Kutu yüksekliği
          466  mm
          Kutu genişliği
          789  mm
          Set Yüksekliği
          384  mm
          Ambalajla birlikte Ağırlık
          7  kg
          Set Derinliği
          36,8  mm
          Set yüksekliği (stant ile)
          427  mm
          Set derinliği (stant ile)
          203  mm
          Ürün ağırlığı (+stant)
          5  kg

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Uzaktan Kumanda
        • Güç kablosu
        • Eğilebilir masaüstü stand
        • Garanti belgesi

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