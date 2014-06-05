Kutudaki diğer öğeler
- Uzaktan kumanda pilleri
- Uzaktan Kumanda
- Güç kablosu
- Eğilebilir masaüstü stand
- Garanti belgesi
Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Bu ürün henüz satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Konuklarınız için inanılmaz fonksiyonellik
Bu enerji tasarruflu LED TV ile özel Otel TV'lerinin avantajlarından yararlanın. Konuklarınızın özel içerikler satın almasını sağlayın, otel bilgi sayfaları aracılığıyla bilgi verin ve zahmetsiz kurulum ve kontrol için en yeni uzaktan kurulum teknolojisini kullanın Tüm faydaları görün
Profesyonel LED TV
Toplam:
SmartInstall TV'lerinizin kurulumunu ve bakımını kolaylaştırır. Kullanımı kolay web aracı sayesinde odalara gitmeden TV'lerinizi uzaktan yapılandırabilir ve kurabilirsiniz! Bu işlem zaman kazandırır ve ziyaretçileriniz rahatsız edilmez. İster otel bilgi sayfalarını güncelleyin, ister yeni kanallar kurun; SmartInstall tüm ihtiyaçlarınızı halleder.
MyChoice, konuklarınıza özel TV kanalları sunmanın basit ve düşük maliyetli bir yoludur. Aynı zamanda, başlangıçtaki TV yatırımınızı amorti eden ek gelir kaynağı da yaratmaktadır.
TV, Serial Xpress Protocol Easy ile tüm önde gelen etkileşimli sistem sağlayıcıların harici dekoderlerine ve set üstü kutularına bağlanabilir.
Bu TV'deki gelişmiş LED aydınlatma teknolojisi çarpıcı, minimalist bir tasarımla olağanüstü görüntü kalitesini ve sınıfındaki en düşük enerji tüketimini bir arada sunuyor. Üstelik bu LED aydınlatma teknolojisinde hiçbir tehlikeli madde kullanılmıyor. Dolayısıyla LED arka aydınlatma ile hem enerjiden tasarruf ediyor hem de yüksek parlaklığın, muhteşem kontrastın, net görüntülerin ve canlı renklerin tadını çıkarıyorsunuz.
SmartInfo, ziyaretçilerinize Hotel Info üzerinden otel ve şehir bilgileri sunmanızı sağlar. Ziyaretçileriniz, düzenli olarak güncellenen ve ziyaretçilerinizin otelinizdeki en son gelişmelerden haberdar olmasını sağlayan otel bilgi sayfalarına erişebilir.
Entegre Bağlantı Paneli sayesinde konuklarınız kişisel cihazlarınızı harici Bağlantı Paneli olmadan TV'nize bağlayabilir.
Yeni ekran saat göstergemiz sayesinde konuklar saatin kaç olduğunu kolayca görebilir. Tek bir düğmeye basıldığında TV ekranında görüntülenen saat gelişmiş görünürlüğü ve daha düşük güç tüketimini bir araya getirir.
Sürdürülebilirlik, Philips'in iş yapma yönteminin bütünleşmiş bir parçasıdır. Philips TV'ler, daha düşük güç tüketimi, tehlikeli maddelerin ortadan kaldırılması, daha düşük ağırlık, daha etkili ambalajlama ve daha iyi dönüştürülebilirlik sayesinde çevreye verilen toplam zararı minimum seviyeye indirmeyi amaçlayan EcoDesign ilkelerimize uygun olarak tasarlanır ve üretilir. Philips TV'lerde ayrıca ateşe dayanıklı malzemeden yapılmış özel bir muhafaza bulunmaktadır. Acil yangın servisleri tarafından gerçekleştirilen bağımsız testler göstermiştir ki TV'ler kimi zaman harici kaynakların neden olduğu yangınları şiddetlendirirken, Philips TV'ler yangına katkıda bulunmamaktadırlar.
Philips TV'ler güç tüketimini minimum düzeye indirmek üzere tasarlanmıştır. Bu hem çevresel etkiyi azaltır hem de kullanım maliyetlerini düşürür.
Bir oturma odasına kıyasla çok daha fazla işleve ihtiyaç duyulan ortamlarda profesyonel kullanım için gerekli tüm özellikler bu TV'de. Ses seviyesi ve menü kilitleme, titiz malzeme testleri, enerji tasarrufu, hırsızlık önleyici uzaktan kumandalar ve çok özel Hastane ve Hapishane özellikleri bu TV'leri niş pazar uygulamaları için ideal kılıyor.
Bu hoparlör sisteminde ek kulaklık bağlantısı bulunmaktadır. Dilediğinizde kulaklığınızı bağlayarak daha kişisel bir dinleme deneyimi elde edebilirsiniz.
Hemşire çağırma sistemi uyumluluğu Philips Sağlık TV'lerini kullanıcı/hasta için eğlence seçenekleri sağlamanın yanı sıra acil sağlık durumlarında kullanışlı erişim sağlayan, son derece entegre bir araç haline getirir.
Görüntü/Ekran
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Tuner/Alım/İletim
Multimedya Uygulamaları
Kullanılabilirlik
Healthcare
Ses
Bağlantı
Güç
Çevre Dostu Teknik Özellikler
Aksesuarlar
Boyutlar
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