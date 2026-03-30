2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
241S4LCS/00
S Line
61 cm (24 inç)
Full HD ekran
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
SmartErgoBase, ergonomik ekran konforu sunan ve kabloların düzenlenmesini sağlayan bir monitör ayağıdır. Ayak, maksimum konfor sağlaması için yana yatabilir, eğilebilir ve çeşitli açılara döndürülebilir. Yüksekliği ayarlanabilir stant, ideal görüntüleme seviyesini garanti ederek yorgun geçen bir günün fiziksel gerginliğini azaltırken kablo düzenleme özelliğiyse kablolardan kaynaklanan dağınıklığı azaltarak çalışma alanını düzenli tutar.
Gelişmiş SmartErgoBase sayesinde Philips monitörü neredeyse masa seviyesine kadar alçaltarak rahat görüş açısı sağlanır. Düşük çerçeve-masa yüksekliği bilgisayarda çalışırken bifokal, trifokal veya progresif camlı gözlük kullananlar için çok uygundur. Ayrıca boyu farklı uzunluklardaki kullanıcıların uygun açıyı ve yüksekliği ayarlamasına imkan vererek yorgunluğu ve gerginliği azaltır.
Yorumlar
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