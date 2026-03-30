İletişim kurmak ve ortaklaşa çalışmak için web kamerası

Dahili web kamerası ve mikrofon, iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle görüntülü olarak haberleşmenizi sağlar. İletişim ve ortak çalışmaya yönelik bu basit çözümle hem zamanınız size kalır hem de seyahat masraflarınız azalır.