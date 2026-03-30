2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
241P4QPYKEB/00
P Line
61 cm (24 inç)
Full HD ekran
PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır
Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, internette gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş görüntüleme açısı sağlayarak 90 derece dönme modunda bile net görüntüler verir
Dahili web kamerası ve mikrofon, iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle görüntülü olarak haberleşmenizi sağlar. İletişim ve ortak çalışmaya yönelik bu basit çözümle hem zamanınız size kalır hem de seyahat masraflarınız azalır.
Yorumlar
Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir