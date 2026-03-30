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  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
  • Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

Üretimden kaldırıldı

BrillianceAMVA LCD monitör, LED arka aydınlatma

241P4QPYKEB/00

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran
Web kameralı Philips AMVA LED ekran, ortak çalışma ve iletişim imkanı sunarken para ve zaman tasarrufu yapmanızı sağlar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Web kamerasıyla zamandan ve paradan tasarruf

Sürdürülebilir, çevreci tasarımlı ekran

  • P Line

  • 61 cm (24 inç)

  • Full HD ekran

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor enerji maliyetlerini %80'e varan oranda azaltır

PowerSensor, zararsız kızılötesi sinyaller alıp vererek kullanıcının bulunup bulunmadığını belirleyen ve kullanıcı masadan uzaklaştığında monitör parlaklığını otomatik olarak azaltan dahili bir "insan sensörüdür". Böylece enerji maliyetlerini %80'e varan oranda düşürür ve monitörün kullanım ömrünü artırır

Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA LED

Son derece yüksek kontrastlı, canlı görüntüler için AMVA LED

Philips AMVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarında kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, internette gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş görüntüleme açısı sağlayarak 90 derece dönme modunda bile net görüntüler verir

İletişim kurmak ve ortaklaşa çalışmak için web kamerası

Dahili web kamerası ve mikrofon, iş arkadaşlarınızla ve müşterilerinizle görüntülü olarak haberleşmenizi sağlar. İletişim ve ortak çalışmaya yönelik bu basit çözümle hem zamanınız size kalır hem de seyahat masraflarınız azalır.

Teknik Özellikler

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