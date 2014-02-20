Merhaba! Renkler o kadar kötü ise, televizyon izlemek gerçekten tatsız olmalı. Bunu iyileştirmek için yapabileceğimiz bir şeyler olmalı! Bize Facebook'tan modeliniz ve seri numaranızla birlikte özel bir mesaj ve renklerin olduğu bir fotoğraf gönderirseniz, sizin için neler yapabileceğimizi kontrol edeceğiz! İsterseniz, Philips web sitesi üzerinden de bizimle iletişime geçebilirsiniz! İçtenlikle, Ilse, Philips TV