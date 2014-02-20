2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
237E4LHAB/00
E Line
58,4 cm (23 inç)
Full HD ekran
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz eden, patentli ve öncü Philips teknolojilerinin olağanüstü bir birleşimidir. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage Lite kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini geliştirerek mükemmel bir ekran performansı sağlar; bunları tek bir düğmeye basılmasıyla, gerçek zamanlı olarak yapar.
HDMI uyumlu bir cihazda Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arayüzü (HDMI) girişini kabul edecek gerekli donanımlar bulunur. HDMI kablo, PC'den veya istenen sayıda AV kaynağından (set üstü kutular, DVD oynatıcılar, A/V alıcılar ve video kameralar dahil) tek bir kabloyla yüksek kaliteli dijital video ve ses alınmasını sağlar.
2.6
5 üzerinden
5
İncelemeler
bydonur
20/02/2014
Türkiye
Herkese tavsiye ederim
Ürün tam anlamıyla harika. Çok iyi bir performansı ve tasarımı var. herkese tavsiye ederim.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 247E4LHAB LCD monitör için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 247E4LHAB LCD monitör için yapılmıştır
mnc100
27/04/2014
Türkiye
SmartImage Lite wın 8 calısmıyor
SmartImage Lite ve smart control calısmasını istiyorum
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E4LHAB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E4LHAB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
mnc78
08/12/2013
Türkiye
goruntu kalıtesi iyi bır monütör
harıka özellikleri var smart control yazılımı wın8 calısmıyor günceleme beklıyorum .
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E4LHAB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 227E4LHAB LCD monitör, LED arka aydınlatma için yapılmıştır