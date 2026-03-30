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  • AH-IPS ekranla canlı görüntüler
  • AH-IPS ekranla canlı görüntüler
  • AH-IPS ekranla canlı görüntüler
  • AH-IPS ekranla canlı görüntüler

Üretimden kaldırıldı

LCD monitör ve SmartImage lite

234E5QHSB/00

AH-IPS ekranla canlı görüntüler
Ultra dar çerçeveli ve AH-IPS ekranlı bu etkileyici Philips ekran, canlı renklere sahip harika görüntüler sunar. Mobile HD Link teknolojisiyle akıllı telefonunuza bağlanabilirsiniz.
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ve Ultra Dar Çerçeve, MHL

AH-IPS ekranla canlı görüntüler

  • Ultra Dar Çerçeve

  • 58,4 cm / 23 inç

  • MHL

Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

Mobil içeriğin keyfini büyük ekranda çıkarmak için MHL teknolojisi

Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.

AH-IPS ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

AH-IPS ekran harika görüntüler ve geniş izleme açıları sunar

AH-IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine AH-IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Ultra Dar Çerçeve ile minimalist görünüm

En son teknoloji ürünü panellerin kullanıldığı yeni Philips ekranlar, dış çerçeve kalınlığı 2,5 mm'ye düşürülerek minimalist bir yaklaşımla tasarlanmaktadır. Yaklaşık 9 mm'lik panel içi siyah matris şerit de hesaba katıldığında, genel çerçeve boyutları önemli ölçüde azaltılarak izleyicinin dikkatin dağılması önlenir ve izleme boyutu en üst düzeye çıkarılır. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.

  2. ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir

  3. "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.