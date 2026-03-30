2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
234E5QHSB/00
Ultra Dar Çerçeve
58,4 cm / 23 inç
MHL
Mobil Yüksek Çözünürlük Bağlantısı (MHL), cep telefonları ve diğer taşınabilir cihazların doğrudan yüksek çözünürlüklü ekranlara bağlanmasına olanak sağlayan bir mobil ses/video arabirimidir. İsteğe bağlı MHL kablosu, MHL özellikli mobil cihazınızı doğrudan bu Philips MHL ekrana bağlamanıza ve tam dijital sesle hayat kazanan HD videolar izlemenize olanak sağlar. Şimdi sadece mobil oyunlarınızı, fotoğraflarınızı, filmlerinizi ve diğer uygulamalarınızı büyük ekranda görüntülemekle kalmayacak aynı zamanda mobil cihazını şarj ederek gücünüzün hiç bitmemesini sağlayacaksınız.
AH-IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine AH-IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.
En son teknoloji ürünü panellerin kullanıldığı yeni Philips ekranlar, dış çerçeve kalınlığı 2,5 mm'ye düşürülerek minimalist bir yaklaşımla tasarlanmaktadır. Yaklaşık 9 mm'lik panel içi siyah matris şerit de hesaba katıldığında, genel çerçeve boyutları önemli ölçüde azaltılarak izleyicinin dikkatin dağılması önlenir ve izleme boyutu en üst düzeye çıkarılır. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.
Yorumlar
İsteğe bağlı MHL sertifikalı mobil cihaz ve MHL kablo gerektirir (dahil değildir). Lütfen uyumluluk için MHL cihaz satıcınız ile kontrol edin.
ErP Bekleme/Kapalı enerji tasarrufu özelliği, MHL şarj işlevi için geçerli değildir
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