Hijyenik Uzaktan Kumanda
Antimikrobiyal malzemeden üretilmiş hijyenik uzaktan kumanda. Boşluksuz yüzey, temizlemeyi kolaylaştırır.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hijyenik Uzaktan Kumanda
Antimikrobiyal malzemeden üretilmiş hijyenik uzaktan kumanda. Boşluksuz yüzey, temizlemeyi kolaylaştırır.
Hijyenik Uzaktan Kumanda
Antimikrobiyal malzemeden üretilmiş hijyenik uzaktan kumanda. Boşluksuz yüzey, temizlemeyi kolaylaştırır.
Bu ürün satışta değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Hijyenik Uzaktan Kumanda
Antimikrobiyal malzemeden üretilmiş hijyenik uzaktan kumanda. Boşluksuz yüzey, temizlemeyi kolaylaştırır.
Profesyonel TV
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Boşluksuz tasarımla birleştirilmiş antimikrobiyal malzeme seçimi, bu hijyenik uzaktan kumandayı kolay temizlenebilir ve mikropsuz hale getirir.
Pilleri değiştirmek için oda içi müdahaleler yaparak personelinizi ek iş yükünden kurtarın. 2 AA alkalin pil, 5 yıla kadar çok uzun pil ömrü sağlar.
Zahmetsiz kullanım ile kontrol parmaklarınızın ucunda. Doğal tuş tasarımı, bu uzaktan kumandaya sezgisel bir dokunuş katarak televizyonun tüm özelliklerine tek bir yerden erişim imkanı sunar.
Pilleri değiştirdiğinizde ayarlarınız eskisi gibi kalsın. Çoklu Uzaktan Kumanda, zahmetsiz bakım için ayarlarınızı kalıcı bir depolama alanına kaydeder.
Kilitlenebilir pil bölmesi bir vidayla sabitlenir. Böylece pilleri yalnızca personel çıkarabilir veya değiştirebilir.
Philips Profesyonel Uzaktan Kumandanızın pili zayıfladığında televizyon ekranında bir bildirim çıkar. Böylece hizmet kaliteniz etkilenmeden pilleri değiştirebilirsiniz.
Pil
Boyutlar
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