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    Profesyonel TV

    22AV2204A/00
    • Hijyenik Uzaktan Kumanda Hijyenik Uzaktan Kumanda Hijyenik Uzaktan Kumanda
      -{discount-value}

      Profesyonel TV

      22AV2204A/00

      Hijyenik Uzaktan Kumanda

      Antimikrobiyal malzemeden üretilmiş hijyenik uzaktan kumanda. Boşluksuz yüzey, temizlemeyi kolaylaştırır.

      Bu ürün satışta değil

      Profesyonel TV

      Hijyenik Uzaktan Kumanda

      Antimikrobiyal malzemeden üretilmiş hijyenik uzaktan kumanda. Boşluksuz yüzey, temizlemeyi kolaylaştırır.

      Hijyenik Uzaktan Kumanda

      Antimikrobiyal malzemeden üretilmiş hijyenik uzaktan kumanda. Boşluksuz yüzey, temizlemeyi kolaylaştırır.

      Bu ürün satışta değil

      Profesyonel TV

      Hijyenik Uzaktan Kumanda

      Antimikrobiyal malzemeden üretilmiş hijyenik uzaktan kumanda. Boşluksuz yüzey, temizlemeyi kolaylaştırır.

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        Profesyonel TV

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        Hijyenik Uzaktan Kumanda

        Zahmetsiz işlevsellik.

        • Uzaktan Kumanda

        Hijyenik, antimikrobiyal ve boşluksuz

        Boşluksuz tasarımla birleştirilmiş antimikrobiyal malzeme seçimi, bu hijyenik uzaktan kumandayı kolay temizlenebilir ve mikropsuz hale getirir.

        Ekstra uzun pil ömrü

        Pilleri değiştirmek için oda içi müdahaleler yaparak personelinizi ek iş yükünden kurtarın. 2 AA alkalin pil, 5 yıla kadar çok uzun pil ömrü sağlar.

        Zahmetsiz kullanım için sade tuş tasarımı

        Zahmetsiz kullanım ile kontrol parmaklarınızın ucunda. Doğal tuş tasarımı, bu uzaktan kumandaya sezgisel bir dokunuş katarak televizyonun tüm özelliklerine tek bir yerden erişim imkanı sunar.

        Çoklu Uzaktan Kumanda ayarlarını hatırlama

        Pilleri değiştirdiğinizde ayarlarınız eskisi gibi kalsın. Çoklu Uzaktan Kumanda, zahmetsiz bakım için ayarlarınızı kalıcı bir depolama alanına kaydeder.

        Kilitlenebilir pil bölmesi

        Kilitlenebilir pil bölmesi bir vidayla sabitlenir. Böylece pilleri yalnızca personel çıkarabilir veya değiştirebilir.

        Zayıf pil algılama

        Philips Profesyonel Uzaktan Kumandanızın pili zayıfladığında televizyon ekranında bir bildirim çıkar. Böylece hizmet kaliteniz etkilenmeden pilleri değiştirebilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Pil

          Tip
          2x AA (Dahil Değildir)

        • Boyutlar

          Ürün boyutları (GxDxY)
          215 x 46 x 23 mm
          Ürün boyutları (GxDxY) inç
          8,46 x 1,81 x 0,91  inç

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