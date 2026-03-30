2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
200V4QSBR/00
V Line
20 (49,6 cm/19,53 inç diag.)
Philips MVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.
Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.
SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.
Yorumlar
Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.