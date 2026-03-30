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  • Energy Label Europe F
    Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
  • Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
  • Energy Label Europe F
    Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
  • Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

Üretimden kaldırıldı

LED arka aydınlatmalı LCD monitör

200V4QSBR/00

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı MVA LED görüntülerin tadını çıkarın. SmartControl lite özelliğiyle mükemmel bir seçim!
Tüm avantajları görüntüleyin

Parlak renkli muhteşem LED görüntüler

  • V Line

  • 20 (49,6 cm/19,53 inç diag.)

Geniş izleme açıları ve derin kontrast düzeyleri için MVA Ekran

Geniş izleme açıları ve derin kontrast düzeyleri için MVA Ekran

Philips MVA LED ekranda kullanılan çok alanlı dikey hizalama teknolojisi, son derece yüksek statik kontrast oranları sayesinde ekstra parlak ve canlı görüntüler sağlar. Standart ofis uygulamalarının kolaylıkla kullanılabilmesinin yanı sıra özellikle fotoğraf, web'de gezinme, film, oyun ve zorlu grafik uygulamaları için idealdir. Optimize edilmiş piksel yönetim teknolojisi 178/178 derece ekstra geniş izleme açısı sağlayarak net görüntüler verir.

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Canlı, ayrıntılı görüntüler için 16:9 Full HD ekran

Görüntü kalitesi önemlidir. Sıradan ekranlar kaliteli görüntüler sunsa da daha iyisini beklersiniz. Bu ekran gelişmiş Full HD 1920 x 1080 çözünürlük sunar. Full HD'nin sunduğu canlı ayrıntılara eşlik eden yüksek parlaklık, muhteşem kontrast ve canlı renkler ile gerçeğe yakın görüntü deneyimine hazır olun.

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Akıllı tepki süresi, GtG veya GtG (BW) testlerindeki optimum değerdir.