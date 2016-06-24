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  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
  • LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

Üretimden kaldırıldı

LED arka aydınlatmalı LCD monitör

190V4LAB/00

3.5
| (4) İncelemeler | 100% bu ürünü tavsiye ediyor
LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın
Bu güzel, parlak tasarımlı ekranla canlı LED görüntülerin tadını çıkarın. Stereo hoparlörler ve SmartControl lite gibi özellikleriyle mükemmel bir seçim!
Tüm avantajları görüntüleyin

stereo hoparlörlerle

LED ekranda canlı renkli harika görüntülerin tadını çıkarın

  • V Line

  • 19" (48,3 cm)

Canlı renkler için LED teknolojisi

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

2x2 watt RMS hoparlörlerle güçlü ses

Şimdi multimedya ve sosyal uygulamaların keyfini stereo sound ile çıkarabilirsiniz. Bu dahili hoparlörler sadece mükemmel ses sunmakla kalmaz aynı zamanda kablo kargaşasından kurtulmanıza yardımcı olur ve kıymetli masaüstü alanından tasarruf etmenizi sağlar.

SmartControl Lite ile kolay ekran performansı ayarlama

SmartControl Lite, yeni nesil 3D simge tabanlı GUI monitör kontrol yazılımıdır. Bu, kullanıcıların Renk, Parlaklık, ekran kalibrasyonu, Multimedya, Kimlik yönetimi vb. birçok monitör parametresinin hassas ayarlarının fare ile yapmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

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3.5

5 üzerinden

4

İncelemeler

100%

bu ürünü tavsiye ediyor

4
2

24/06/2016

Türkiye

Türkiye

Süper

Her yönden memnunum.Özelliklerini öğrendikçe paramı hak eden bir monitör aldığımı gördüm.Asla pişmanlık duymayacağınız bir ürün.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 200V4LAB LCD monitor with LED backlight için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 200V4LAB LCD monitor with LED backlight için yapılmıştır

20/07/2013

Türkiye

Türkiye

Özellikleri ve görüntüsü mükemmel

Bu monitörü üç gündür kullanıyorum. Önceki monitörüm de Philips' ti; Eski model tüplü olanından. Bu monitörü, özelliklerini internetten araştırarak aldım ve memnunum. Teşekkürler.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

16/11/2013

Türkiye

Türkiye

FİYATINA GÖRE PERFORMANSI İLE SEÇİLEBİLİR BİR ÜRÜN

TASARIM İYİ. GÖRÜNTÜ KALİTESİ, PARLAKLIĞI GAYET İYİ. SMART CONTROL YAZILIMI İLE AYARLARA EKRAN ÜZERİNDEN ERİŞİLMESİ KULLANIŞLI. DİJİTAL VİDEO PORTUNA SAHİP, GERÇEK TAM HD, KANIMCA KALİTESİNE GÖRE FİYATI MAKUL. KENDİ FİYAT GRUBUNDA BENCE PEK RAKİBİ YOK. STANDI EKRANA UYGUN DEĞİL. SES KALİTESİ VASAT.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 226V4LAB LED arka aydınlatmalı LCD monitör için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları