2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
190BL1CS/00
B Line
19" (48,3 cm)
Format 16:10
Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.
Compact Ergo Base, kullanıcının maksimum görüntüleme rahatlığı ve verimliliği elde edebileceği şekilde eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, 'kullanıcı dostu' bir Philips monitör kaidesidir.
Tabanlıkta bulunan ekran eğilme ve yana yatma mekanizması monitörün yana eğilmesini ve ileri veya geri yatmasını sağlar.
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