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  • Ergonomik iş monitörü verimliliği artırır
  • Ergonomik iş monitörü verimliliği artırır
  • Ergonomik iş monitörü verimliliği artırır
  • Ergonomik iş monitörü verimliliği artırır

Üretimden kaldırıldı

BrillianceLED arka aydınlatmalı LCD monitör

190BL1CB/00

Ergonomik iş monitörü verimliliği artırır
SmartImage, Ön Stereo Ses, USB portu ve Ergonomik taban gibi özelliklere sahip olan ve enerji verimliliği sunan 190BL1 iş monitörü verimliliğinizi artırır
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Ergonomik iş monitörü verimliliği artırır

  • B Line

  • 19" (48,3 cm)

  • Format 16:10

LED teknolojisi doğal renkler sağlar

Beyaz LED'ler, tamamen yanarak tutarlı parlaklık veren ve daha hızlı çalışma süresi sunan dijital cihazlardır. LED'ler cıva içermediğinden, geri dönüşüm ve atık işlemleri çevreye zarar vermeden gerçekleştirilir. LED'ler sayesinde LCD arka aydınlatması daha iyi kontrol edilir ve bunun sonucunda son derece yüksek, mükemmel bir kontrast oranı elde edilir. Ayrıca, ekranın her noktasında tutarlı parlaklık sayesinde doğal renkler sunar.

70mm yükseklik ayarı ile ideal oturma konumu

Compact Ergo Base, kullanıcının maksimum görüntüleme rahatlığı ve verimliliği elde edebileceği şekilde eğilebilen, dönebilen ve yüksekliği ayarlanabilen, 'kullanıcı dostu' bir Philips monitör kaidesidir.

İdeal izleme açısı için eğilme ve dönme ayarı

Tabanlıkta bulunan ekran eğilme ve yana yatma mekanizması monitörün yana eğilmesini ve ileri veya geri yatmasını sağlar.

Teknik Özellikler

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları