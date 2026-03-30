ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Daha fazla verim için tüm özelliklere sahip
  • Daha fazla verim için tüm özelliklere sahip
  • Daha fazla verim için tüm özelliklere sahip
  • Daha fazla verim için tüm özelliklere sahip
  • Daha fazla verim için tüm özelliklere sahip
  • Daha fazla verim için tüm özelliklere sahip

Üretimden kaldırıldı

BrillianceSmartImage özellikli LCD monitör

17S1AB/00

Daha fazla verim için tüm özelliklere sahip
SmartImage, SmartContrast, SmartControl ve TrueVision gibi özelliklere sahip olan ve enerji verimliliği sunan 17S1 iş monitörü verimliliğinizi artırır
Tüm avantajları görüntüleyin

Daha fazla verim için tüm özelliklere sahip

  • 17 inç S-line

  • 1280 x 1024

  • Format 5:4

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyallerini alır

Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.

SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

SmartImage: Optimize, kullanıcı dostu ekran deneyimi

SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!

SmartControl II ile zahmetsiz görüntü performansı ayarı

SmartControl II, ince ayar çözünürlük, renk kalibrasyonu ve parlaklık, kontrast, saat ve faz, konum, RGB, beyaz nokta ve - dahili hoparlörlü modellerde - ses ayarı dahil diğer ekran ayarlarında size yardımcı olan, kullanımı kolay ekran grafik arayüzlü ve monitör tabanlı bir yazılımdır.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları