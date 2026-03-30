2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
17S1AB/00
17 inç S-line
1280 x 1024
Format 5:4
Çift giriş, hem analog VGA hem de dijital DVI sinyal girişlerine uyum sağlayacak konektörler sağlar.
SmartImage, ekranınızda görüntülenen içeriği analiz ederek size en iyi görüntü performansını sunan öncü Philips teknolojisidir. Kullanıcı dostu bu arayüz İş, Görüntü, Eğlence, Ekonomi gibi çeşitli modlar arasından uygulamaya en uygun olanı seçmenizi sağlar. Yaptığınız seçime bağlı olarak SmartImage kontrastı, renk doygunluğunu, fotoğraf ve videoların netliğini dinamik olarak optimum hale getirerek mükemmel bir görüntü performansı sağlar. Ekonomi modu önemli enerji tasarrufu sağlar. Tüm bunlar tek tuşa basarak gerçek zamanlı olarak elinizin altında!
SmartControl II, ince ayar çözünürlük, renk kalibrasyonu ve parlaklık, kontrast, saat ve faz, konum, RGB, beyaz nokta ve - dahili hoparlörlü modellerde - ses ayarı dahil diğer ekran ayarlarında size yardımcı olan, kullanımı kolay ekran grafik arayüzlü ve monitör tabanlı bir yazılımdır.
Yorumlar