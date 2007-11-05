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        Üretimden kaldırıldı

        PhotoFrame

        10FF2CMW/00

        Her fotoğraf bir hikaye anlatır

        Daha geniş ekran, daha fazla konfor! Dijital fotoğraflarınızı Philips PhotoFrame 10FF2CMW ile sağlanan yüksek piksel yoğunluğu ve mükemmel dijital renklerde görüntüleyin - artık, havanıza göre ya da mevsime göre değiştirebileceğiniz iki tasarım seçeneği bulunuyor.

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        Her fotoğraf bir hikaye anlatır

        • 25,9 cm (10,2") LCD

        • 23,9 cm (9,4") g. alanı

        Havanıza ve dekorasyonunuza uygun şık çerçeveler

        Kolay değiştirilebilir şık çerçeve tasarımları, Fotoğraf Çerçevenize veya odanızın dekorasyonuna uygun estetik bir görünüm kazandırır.

        AC güçte ya da şarj edilebilir pille kablosuz olarak çalıştırın

        AC güç ya da dahili pil, size PhotoFrame'inizi standart AC güç ile ya da dahili şarj edilebilir pille çalıştırma arasında seçim yapma şansı verir.

        Kolay değiştirilebilir alüminyum veya maun çerçeveler

        Kolay değiştirilebilir alüminyum ve maun çerçevelerin şık tasarımları, Fotoğraf Çerçevenize veya odanızın dekorasyonuna uygun estetik bir görünüm kazandırır.

        Teknik Özellikler

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        • Ürün lansmanları