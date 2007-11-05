Her fotoğraf bir hikaye anlatır

Daha geniş ekran, daha fazla konfor! Dijital fotoğraflarınızı Philips PhotoFrame 10FF2CMW ile sağlanan yüksek piksel yoğunluğu ve mükemmel dijital renklerde görüntüleyin - artık, havanıza göre ya da mevsime göre değiştirebileceğiniz iki tasarım seçeneği bulunuyor.