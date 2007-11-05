2 yıl garanti
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2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
10FF2CMW/00
Her fotoğraf bir hikaye anlatır
Daha geniş ekran, daha fazla konfor! Dijital fotoğraflarınızı Philips PhotoFrame 10FF2CMW ile sağlanan yüksek piksel yoğunluğu ve mükemmel dijital renklerde görüntüleyin - artık, havanıza göre ya da mevsime göre değiştirebileceğiniz iki tasarım seçeneği bulunuyor.
25,9 cm (10,2") LCD
23,9 cm (9,4") g. alanı
Kolay değiştirilebilir şık çerçeve tasarımları, Fotoğraf Çerçevenize veya odanızın dekorasyonuna uygun estetik bir görünüm kazandırır.
AC güç ya da dahili pil, size PhotoFrame'inizi standart AC güç ile ya da dahili şarj edilebilir pille çalıştırma arasında seçim yapma şansı verir.
Kolay değiştirilebilir alüminyum ve maun çerçevelerin şık tasarımları, Fotoğraf Çerçevenize veya odanızın dekorasyonuna uygun estetik bir görünüm kazandırır.
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