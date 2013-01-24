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    Çoklu Dokunmatik Ekran

    10BDL3051T/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Etkisi büyük Etkisi büyük Etkisi büyük
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      Çoklu Dokunmatik Ekran

      10BDL3051T/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Etkisi büyük

      Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

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      Çoklu Dokunmatik Ekran

      Etkisi büyük

      Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar Tüm faydaları görün

      Etkisi büyük

      Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar Tüm faydaları görün

      Maalesef bu ürün artık mevcut değil

      Benzer ürünler bul

      Çoklu Dokunmatik Ekran

      Etkisi büyük

      Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar Tüm faydaları görün

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        Çoklu Dokunmatik Ekran

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Etkisi büyük

        Küçük boyutlu, Çoklu Dokunmatik ekran.

        • 10 inç
        • Gücünü Android'den alır
        • Çoklu Dokunmatik
        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur. Kendi içeriğinizi geliştirin ve yayınlayın

        CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        CMND & Control ile yönetin, izleyin ve bakım yapın

        Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.

        Android SoC işlemci. Yerel uygulamalar ve web uygulamaları

        İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.

        Dahili kamera ve hoparlör

        Dahil kamera ve hoparlör sayesinde bu küçük dokunmatik ekran, çok yönlü akıllı bir çözüm görevi görür. Perakende kitlesi ölçümü, müşteri trafiği analizleri ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Android sanal zeka uygulamalarının gücünden faydalanarak belirli bir hedefe yönelik içerikleri gösterin. Dilerseniz ekranınızı video konferans için de kullanabilirsiniz.

        PoE+ teknolojisiyle kolay kurulum

        Philips Profesyonel Ekranınızı dilediğiniz yere yerleştirin. PoE+ sayesinde güç ve veri, tek bir Ethernet kablosu üzerinden ekranınıza yansıtılır. Prize ihtiyacınız olmaz ancak prize takmak isterseniz de birlikte verilen güç adaptörünü kullanabilirsiniz.

        Dahili bellek. Anında oynatmak için içerikleri yükleyin

        Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.

        CMND & Deploy. Uygulamaları uzaktan yükleyin ve başlatın

        İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.

        Teknik Özellikler

        • Görüntü/Ekran

          Çapraz ekran boyutu (metrik)
          25,6  cm
          Çapraz ekran boyutu (inç)
          10,1 inç  inç
          Ekran çözünürlüğü
          1280 x 800
          Optimum çözünürlük
          1280 x 800
          Parlaklık
          300  cd/m²
          Kontrast oranı (tipik)
          800:1
          En-boy oranı
          16:10
          Tepki süresi (tipik)
          30  ms
          İzleme açısı (yatay)
          170  derece
          İzleme açısı (dikey)
          170  derece
          Ekran renkleri
          262 Bin
          İşletim sistemi
          Android 4.4.4

        • Etkileşim

          Çoklu dokunmatik teknoloji
          Yansıtmalı kapasitif
          Dokunma noktaları
          5 eş zamanlı dokunma noktası
          Koruma camı
          0,7 mm sertleştirilmiş emniyet camı

        • Bağlantı

          Video çıkışı
          HDMI
          Audio çıkışı
          Harici hoparlör konektörü
          Harici kontrol
          RJ45
          Diğer bağlantılar
          • USB
          • micro SD

        • Kullanılabilirlik

          Yerleştirme
          • Yatay (24/7)
          • Dikey (24/7)
          Ağ üzerinden kontrol edilebilir
          • RJ45
          • WiFi
          Görüntü performansı
          Gelişmiş renk kontrolü
          Ekran koruma işlevleri
          Piksel Kaydırma, Düşük Parlaklık
          Klavye kontrolü
          • Gizli
          • Kilitlenebilir
          Enerji tasarrufu işlevleri
          Akıllı Güç
          Hafıza
          8 GB eMMC

        • Boyutlar

          Set Genişliği
          261  mm
          Set Yüksekliği
          167,2  mm
          Set Derinliği
          29  mm
          Ürün ağırlığı
          0,71  kg
          VESA Montaj
          75 x 75
          Ürün ağırlığı (lb)
          1,57  lb
          Set Derinliği (inç)
          1,14  inç
          Set Yüksekliği (inç)
          6,58  inç
          Set Genişliği (inç)
          10,28  inç
          Çerçeve genişliği (Sol/Sağ, Üst/Alt)
          19,77 (Sol/Sağ), 13,56 (Üst/Alt) mm

        • Ses

          Dahili hoparlörler
          2 x 2W

        • Çalışma koşulları

          Sıcaklık aralığı (çalışma)
          5 ~ 40  °C
          Bağıl nem
          20 ~ 80  %
          MTBF
          50.000  saat
          Yükseklik
          0 ~ 3000 m
          Sıcaklık aralığı (saklama)
          -20 ~ 60  °C

        • Güç

          Şebeke elektriği
          DC12V +/- 5%, 1.5A, PoE=24W
          Bekleme modunda güç tüketimi
          <0,5 W
          Tüketim (Tipik)
          6  W

        • Aksesuarlar

          Birlikte verilen aksesuarlar
          • Hızlı başlangıç kılavuzu
          • Masa üstü stand
          • USB kablosu
          • DC güç adaptörü
          • HDMI kablosu
          • Güç fişi
          • Silikon ayak

        • Çeşitli

          Ekran Menüsü (OSD) Dilleri
          • Arapça
          • İngilizce
          • Fransızca
          • Almanca
          • İtalyanca
          • Japonca
          • Lehçe
          • İspanyolca
          • Türkçe
          • Rusça
          • Basitleştirilmiş Çince
          • Geleneksel Çince
          • Danca
          • Felemenkçe
          • Fince
          • Norveççe
          • Portekizce
          • İsveççe
          Yasal onaylar
          • CB
          • CE
          • RoHS
          • FCC, Sınıf A
          • UL
          Garanti
          3 yıl garanti

        • Multimedya Uygulamaları

          USB Ses Oynatma
          • AAC
          • M4A
          • MP2
          • MP3
          • WMA
          USB Görüntü Oynatma
          • BMP
          • GIF
          • JPEG
          • JPG
          • PNG
          USB Video Oynatma
          • 3GP
          • AVI
          • DAT
          • FLV
          • MKV
          • MOV
          • MP4
          • MPG
          • TS
          • VOB
          • WEBM

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • Masa üstü stand
        • USB kablosu
        • DC güç adaptörü
        • HDMI kablosu
        • Güç fişi
        • Silikon ayak

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