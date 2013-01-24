Kutudaki diğer öğeler
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- Masa üstü stand
- USB kablosu
- DC güç adaptörü
- HDMI kablosu
- Güç fişi
- Silikon ayak
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Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar Tüm faydaları görün
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Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkisi büyük
Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar Tüm faydaları görün
Etkisi büyük
Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar Tüm faydaları görün
Maalesef bu ürün artık mevcut değil
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Etkisi büyük
Raf reklamcılığından yön bulmaya kadar farklı alanlarda kullanılabilen bu ultra net Çoklu Dokunmatik Akıllı Ekran, küçük alanlar için idealdir. Bu çok yönlü, hepsi bir arada çözüm sayesinde içerikleri uzaktan kolayca yönetebilirsiniz. Ethernet Üzerinden Güç teknolojisi esnek yerleştirme seçenekleri sunar Tüm faydaları görün
Çoklu Dokunmatik Ekran
Philips Online Mağaza fiyatı
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CMND ve Oluştur sayesinde içeriğiniz üzerinde kontrol sahibi olun. Sürükle ve bırak özellikli arayüz, ister günlük spesiyaller panosu ister markalı kurumsal bilgiler olsun, kendi içeriğinizi yayınlamanızı kolaylaştırır. Önceden yüklü şablonlar ve entegre pencere öğeleri; görsellerinizin, metin içeriklerinizin ve videolarınızın kısa zamanda hazır hale gelmesini sağlar.
Ekran ağınızı yerel bir (LAN) ağ üzerinden çalıştırın. CMND ve Kontrol; girişleri kontrol etmek ve ekran durumunu izlemek gibi önemli işlevleri gerçekleştirmenizi sağlar. İster tek bir ekrandan ister 100 ekrandan sorumlu olun; bu avantajların tümünden yararlanabilirsiniz.
İnternet bağlantısıyla ekranınızı kontrol edin. Android destekli Philips Profesyonel Ekranlar, yerel Android uygulamaları için optimize edilmiştir ve ayrıca web uygulamalarını da doğrudan ekrana yükleyebilirsiniz. Yeni Android OS işletim sistemi, yazılımı güvende tutar ve en son teknik özellikleri daha uzun süre korur.
Dahil kamera ve hoparlör sayesinde bu küçük dokunmatik ekran, çok yönlü akıllı bir çözüm görevi görür. Perakende kitlesi ölçümü, müşteri trafiği analizleri ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Android sanal zeka uygulamalarının gücünden faydalanarak belirli bir hedefe yönelik içerikleri gösterin. Dilerseniz ekranınızı video konferans için de kullanabilirsiniz.
Philips Profesyonel Ekranınızı dilediğiniz yere yerleştirin. PoE+ sayesinde güç ve veri, tek bir Ethernet kablosu üzerinden ekranınıza yansıtılır. Prize ihtiyacınız olmaz ancak prize takmak isterseniz de birlikte verilen güç adaptörünü kullanabilirsiniz.
Kalıcı bir harici oynatıcıya gerek kalmadan içeriklerinizi kaydedin ve oynatın. Philips profesyonel ekranınızda, anında oynatma için ekrana ortam yüklemenizi sağlayan dahili bir bellek mevcuttur. Dahili bellek ayrıca çevrimiçi içerik akışı için önbellek olarak çalışma özelliğine de sahiptir.
İş yerinde değilken ve uzaktan çalışırken bile dilediğiniz uygulamayı hızlıca yükleyin ve başlatın. CMND & Deploy, kendi uygulamalarınızın yanı sıra Philips Profesyonel Ekran Uygulama Mağazası'ndaki uygulamaları eklemenizi ve güncellemenizi sağlar. QR kodu taramanız, mağazada oturum açmanız ve yüklemek istediğiniz uygulamaya tıklamanız yeterlidir. Uygulama otomatik olarak indirilir ve başlatılır.
Görüntü/Ekran
Etkileşim
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Boyutlar
Ses
Çalışma koşulları
Güç
Aksesuarlar
Çeşitli
Multimedya Uygulamaları