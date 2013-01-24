Dahili kamera ve hoparlör

Dahil kamera ve hoparlör sayesinde bu küçük dokunmatik ekran, çok yönlü akıllı bir çözüm görevi görür. Perakende kitlesi ölçümü, müşteri trafiği analizleri ve daha fazlası için kullanabilirsiniz. Android sanal zeka uygulamalarının gücünden faydalanarak belirli bir hedefe yönelik içerikleri gösterin. Dilerseniz ekranınızı video konferans için de kullanabilirsiniz.