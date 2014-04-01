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TV'nizde oyun oynamak mı? Aksiyonun en heyecanlı anlarında Ambilight, oyunun tüm heyecanını odanızda yaşatacak.
Ambilight, Müzik Modundayken hem ekranda hem de ekranın dışında dinamik ve renkli ışık gösterileriyle çalma listenize hayat verir.
Deneyiminizi genişletin. Heyecanı doruklarda hissedin. Ambilight ile dram filmleri daha etkileyici, aksiyon filmleri daha heyecanlı olacak.
Ambilight sizi aksiyonun ortasında hissettirir. Futbol maçı izlemek için en iyi TV'yi seçin ve maçları sahadaymış gibi izleyin.
Yeterince ekrana baktınız mı? TV'nizi kapatın ve Ambilight'ın warm glow'u ile rahatlamak için kusursuz ortamı oluşturun.
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