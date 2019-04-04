Sinematik Dolby Atmos, özel subwoofer, DTS Play-Fi ile tüm evinizi kapsayan kusursuz senkronizasyon, Spotify Connect ve her isteğinizi karşılayacak sesli asistanlar. Kısacası efsanevi ses için ihtiyacınız olan her şey. Yapmanız gereken tek şey ne mi? Renk seçmek.
Spotify Connect ile telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanarak doğrudan Soundbar'a müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz. Spotify uygulamasında iki kez dokunarak bunu kullanmaya başlayabilirsiniz.
Play-Fi ile evinizdeki uyumlu TV'lere ve diğer ses cihazlarına kablosuz olarak bağlanın. Saniyeler içinde mükemmel şekilde senkronize ses sunar.
Özel kablosuz subwoofer, en düşük frekansları güçlendirir. Yükselişler tüylerinizi ürpertirken patlamalar odayı sarsar.
Uzaktan kumandaya ulaşamıyor musunuz? Sorun yok. Alexa, Siri ve Google Asistan size yardımcı olmaya hazır. Seçiminizi yapın. (veya hepsini kullanın.)
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