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      Philips The One Soundbar lar
      The one to watch

      İnanılmaz etkileyici ses ile

      Olağanüstü ses.


      Sinematik Dolby Atmos, özel subwoofer, DTS Play-Fi ile tüm evinizi kapsayan kusursuz senkronizasyon, Spotify Connect ve her isteğinizi karşılayacak sesli asistanlar. Kısacası efsanevi ses için ihtiyacınız olan her şey. Yapmanız gereken tek şey ne mi? Renk seçmek.

      Philips B8505 Soundbar

      Gümüş the one

      B8505

       

      • Dolby Atmos ile etkileyici 3D ses
      • Daha net diyalog ve daha zengin bas için 2.1 kanal
      • DTS Play-Fi ile yüksek kaliteli kablosuz ses
      • Siri, Alexa ve Google Asistan için hazır
      • Spotify Connect ile kolay akış

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      Philips B8405 Soundbar

      Siyah the one

      B8405

       

      • Dolby Atmos ile etkileyici 3D ses
      • Daha net diyalog ve daha zengin bas için 2.1 kanal
      • DTS Play-Fi ile yüksek kaliteli kablosuz ses
      • Siri, Alexa ve Google Asistan için hazır
      • Spotify Connect ile kolay akış

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      Soundbar ile tanışın 

      Soundbar Bağlantısı

      Bağlanmaya hazır the one


      Spotify Connect ile kolay akış, DTS Play-Fi ile çoklu oda sesi, özel kablosuz subwoofer ve tüm temel ses asistanları için destek. Arkadaş edinmesi çok kolay.

      Spotify
      Selam Spotify.

      Selam Spotify.


      Spotify Connect ile telefonunuzu uzaktan kumanda olarak kullanarak doğrudan Soundbar'a müzik akışı gerçekleştirebilirsiniz. Spotify uygulamasında iki kez dokunarak bunu kullanmaya başlayabilirsiniz. 

      Spotify
      Play-fi
      Tüm evinizde senkronize ses.

      Tüm evinizde senkronize ses.


      Play-Fi ile evinizdeki uyumlu TV'lere ve diğer ses cihazlarına kablosuz olarak bağlanın. Saniyeler içinde mükemmel şekilde senkronize ses sunar.

      DTS Play-Fi
      subwoofer
      Üst düzey bas

      Üst düzey bas


      Özel kablosuz subwoofer, en düşük frekansları güçlendirir. Yükselişler tüylerinizi ürpertirken patlamalar odayı sarsar.

      voice assistants
      Ne istediğinizi söyleyin.

      Ne istediğinizi söyleyin.


      Uzaktan kumandaya ulaşamıyor musunuz? Sorun yok. Alexa, Siri ve Google Asistan size yardımcı olmaya hazır. Seçiminizi yapın. (veya hepsini kullanın.)

      Alexa
      Siri
      Hey Google
      Philips Soundbar ses kalitesi

      Üstün film deneyimi sunan the one


      Ses kanalı ayırma, özel subwoofer ve 3D Dolby Atmos. Sesi açmadan daha derin bas, daha zengin ses ve daha net diyaloglar sunar.

      Dolby Atmos
      Philips Soundbar Stadyum EQ modu

      Stadyum sesi sunan the one


      Maç günü mü geldi? Yorumları net şekilde duyarken kalabalığın enerjisini artırmak için Stadyum EQ moduna geçin. Orada olmaktan bile daha iyi.

      TV ile uyumlu Soundbar

      Üstün özelliklere sahip the one


      Şık geometrik tasarım. Uyumlu metal kaplama. Ayrıca alt kısımda Soundbar için yeterli alan. Evet, bu ikisi birbiri için yaratıldı.

      Uyumlu TV'yi keşfedin

      Philips The One TV
      The one to watch

      Aradığınız tüm özellikleri sunan

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      Seriyi tamamlayın

      Philips Kablosuz Hoparlörler ile

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      Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

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