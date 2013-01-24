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    Biberonlar ve biberon emzikleri

    Biberon hediye setleri

    Özel ilk anlar için temel beslenme çözümleri
    Annelerin önerdiği bir numaralı marka
    Natural biberonlar
    Antikolik biberonlar

    Biberon setleri

    Biberon setleri
    Natural biberonlar
    Antikolik biberonlar

    Biberon başlangıç ve hediye setleri

     

    Anne olmaya hazırlanmak için temel ürünler mi arıyorsunuz? Bebek partisi için pratik hediyeler mi bakıyorsunuz? Size yardımcı olmaya hazırız.

    Natural Biberon Başlangıç Seti

    SCD301/01

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    Doğal Bebek Besleme Başlangıç Seti

    Bebeğinizi biberonla beslemenin doğal yolu


    Bebeğinizle çıkacağınız güzel yolculuğa başlamanıza yardımcı olalım. Doğal kavramayı teşvik eden ve anne göğsü hissini taklit eden, ultra yumuşak, anne göğsü şeklindeki biberon emziğimiz, bebeğinizi biberonla beslemeniz için en doğal yolu sunar.

    • 0-6 aylık yenidoğan bebeklerin anneleri için ideal başlangıç seti
    • Anne göğsü şeklinde geniş biberon emziğine sahip dört Natural biberon
    • Rahat ve kolay temizlik için kavisli başlığa sahip biberon fırçası
    Philips Online Mağaza fiyatı
    Önerilen perakende satış fiyatı: 269,93 TL

    Antikolik Biberon Başlangıç Seti

    SCD807/00

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    Kız Bebek Tek Boynuzlu At Tasarımlı Biberon Hediye Seti

    Kolik, gaz ve reflüyü azaltmak için tasarlandı*


    AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur.

     

    • Dik konumda kolay besleme için sütü içeride, havayı dışarıda tutar
    • Biberon emziği havayla değil, sütle dolu kalır
    • Kolik ve huzursuzluğu azalttığı kanıtlanmış antikolik sistem
    Önerilen perakende satış fiyatı: 264,90 TL
    Annelerin önerdiği bir numaralı marka

    Philips Avent biberon hediye setleri hakkında diğer anneler ne söylüyor?

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    Philips Avent Biberon setleri
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    8000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünü kullanan kadın arasında, 2018 tarihinde, dünya genelinde gerçekleştirilen çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır
    * Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer öncü biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu ve geceleri çok daha az huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.
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