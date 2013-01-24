* 8000'den fazla çocuk bakım markası ve ürünü kullanan kadın arasında, 2018 tarihinde, dünya genelinde gerçekleştirilen çevrimiçi memnuniyet anketi temel alınmıştır

* Philips Avent biberon ile beslenen 2 haftalık bebeklerde, diğer öncü biberonlarla beslenen bebeklere kıyasla daha az kolik sorunu ve geceleri çok daha az huzursuzluk yaşandığı görülmüştür.