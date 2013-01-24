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Anne olmaya hazırlanmak için temel ürünler mi arıyorsunuz? Bebek partisi için pratik hediyeler mi bakıyorsunuz? Size yardımcı olmaya hazırız.
Bebeğinizle çıkacağınız güzel yolculuğa başlamanıza yardımcı olalım. Doğal kavramayı teşvik eden ve anne göğsü hissini taklit eden, ultra yumuşak, anne göğsü şeklindeki biberon emziğimiz, bebeğinizi biberonla beslemeniz için en doğal yolu sunar.
AirFree™ valf, bebeğinizin daha az hava yutması için tasarlandı. Biberon emziği, dik konumda besleme sırasında yatayken bile sütle dolu kalır. Bebeğin yuttuğu hava miktarını azaltmak kolik, gaz ve reflü gibi yaygın beslenme sorunlarını engellemeye yardımcı olur.