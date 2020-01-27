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    Philips PerfectCare 8000 serisi siyah ütü

    Philips buhar kazanlı ütüler ile

    Zamanınız size kalsın

    Philips PerfectCare 8000 Serisi hız moduna sahip Buhar Kazanlı Ütü

    PSG8130/80

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    Philips buhar kazanlı ütüler, 8000 serisi

    Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan hız modu

    Zahmetsiz ütüleme için akıllı otomatik buhar

    Giysileri buharlamak ve havalandırmak için otomatik dikey buhar

    OptimalTEMP teknolojisi, sıfır yanık garantisi*

    En inatçı kırışıklıklar için güçlü buhar

    PerfectCare 8000 Serisi

    Kısa sürede bitirin

    Yeni hız modu, buhar miktarını otomatik olarak ütüleme hızınıza uyarlar, böylece ütü süreniz kısalırken kendinize ve sevdiklerinize daha çok zaman kalır.
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    Akıllı otomatik buhar

     

    Yeni nesil hareket sensörümüz, ütünün giysileriniz üzerinde tam olarak ne zaman hareket ettiğini bilir ve otomatik olarak güçlü buhar verir. Ütünüz buhar miktarını kendi ayarlarken size zahmetsiz ütü keyfinin tadını çıkarmak kalır.

    Otomatik dikey buhar ile buhar uygulayın ve giysileri havalandırın

     

    Gelişmiş hareket sensörümüz her yöndeki hareketleri algılar. Böylece elbiseleri, ceketleri ve perdeleri dikey olarak zahmetsizce buharlayabilir ve havalandırabilirsiniz.

    OptimalTEMP teknolojisi, sıfır yanık garantisi

     

    OptimalTEMP teknolojisi ile ütülenebilir her kumaşta sıfır yanık garantisi veriyoruz. Ütünüzü giysilerinizin veya ütü masanızın üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

    En inatçı kırışıklıklar için güçlü buhar

     

    En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

    Philips PerfectCare 8000 Serisini iş başında görün

    Philips buhar kazanlı ütü video küçük resmi, ürün videosu

    Başkalarının PerfectCare 8000 Serisi hakkında yorumları

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    Philips PerfectCare 8000 Serisi Buhar Kazanlı Ütüyü satın almaya hazır mısınız?

    Philips buhar kazanlı ütü resmi, 8000 serisi
    PerfectCare 8000 Serisi (PSG8130/80), hız moduna ve akıllı hareket sensörü teknolojisine sahiptir. Hız modu, buharı ütüleme hızınıza uyarlar ve hareket sensörümüz, ütünün giysilerinizin üzerinde ne zaman hareket ettiğini tam olarak bilir ve zahmetsiz ütüleme ile daha hızlı sonuçlar için otomatik olarak güçlü buhar sağlar.

    Sıkça Sorulan Sorular

    Ütü masama Philips Buhar Kazanlı Ütümü nasıl sığdırabilirim?


    Philips Buhar Kazanlı Ütünüz uygun bir ütü masasına yerleştirilmelidir. Philips Buhar Kazanlı Ütünüzü normal buharlı ütü masanızın üzerine yerleştirmeye çalıştığınızda, ütünüzün tabanına uygun yan tepsisi olmadığı için uymadığını görebilirsiniz.

     

    Bu durumda aşağıdaki seçenekleri öneririz:

     

    • Buhar kazanına uygun bir ütü masası edinin
    • Buhar kazanınızın tabanını yan tepsiye değil, ütü masanızın kenarına yerleştirin
    • Buhar kazanınızın tabanını zemine veya bir masaya yerleştirin.

     
    Ütülemeye ara verdiğim sırada Philips Buhar Kazanlı Ütümü ütü masasında bırakabilir miyim?

     

    Philips Buhar Kazanlı Ütünüzde OptimalTEMP teknolojisi bulunduğu için ütünüzü, ütü masasında istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ütü masası örtüsüne zarar vermez.

     
    Philips Buhar Kazanlı Ütümde ne tür su kullanabilirim?

     

    Philips buhar kazanlı ütünüz veya buhar üreticiniz musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak su sertliği yüksek olan bir bölgede yaşıyorsanız hızlı kireç birikmesi gerçekleşebilir.

     

    Bu nedenle Philips buhar kazanlı ütünüzün veya buhar üreticinizin kullanım ömrünü uzatmak için damıtılmış veya demineralize su kullanmanız önerilir (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu da kullanabilirsiniz).

     

    Suyun damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips Buhar Kazanlı Ütünüze zarar verebileceğinden lütfen parfümlü su, kurutma makinesinde biriken su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.
    Philips Buhar Kazanlı Ütümün haznesini kullanım sırasında doldurabilir miyim?

     

    Philips buhar kazanlı ütünün su haznesinin kullanım sırasında doldurulup doldurulamayacağı ürün serisine göre değişir. Buradan daha fazla bilgi edinin.

     

    Kullanım sırasında haznenin yeniden doldurulması

    Aşağıdaki ürün serileri dışındaki Philips buhar kazanlı ütünüzün su haznesini istediğiniz zaman, hatta ütüleme sırasında bile doldurabilirsiniz:

     

    • GC6300
    • GC6400
    • GC6500
    • PSG9000
       

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