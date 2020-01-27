Yeni nesil hareket sensörümüz, ütünün giysileriniz üzerinde tam olarak ne zaman hareket ettiğini bilir ve otomatik olarak güçlü buhar verir. Ütünüz buhar miktarını kendi ayarlarken size zahmetsiz ütü keyfinin tadını çıkarmak kalır.
Gelişmiş hareket sensörümüz her yöndeki hareketleri algılar. Böylece elbiseleri, ceketleri ve perdeleri dikey olarak zahmetsizce buharlayabilir ve havalandırabilirsiniz.
OptimalTEMP teknolojisi ile ütülenebilir her kumaşta sıfır yanık garantisi veriyoruz. Ütünüzü giysilerinizin veya ütü masanızın üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.
En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.
Philips Buhar Kazanlı Ütünüz uygun bir ütü masasına yerleştirilmelidir. Philips Buhar Kazanlı Ütünüzü normal buharlı ütü masanızın üzerine yerleştirmeye çalıştığınızda, ütünüzün tabanına uygun yan tepsisi olmadığı için uymadığını görebilirsiniz.
Bu durumda aşağıdaki seçenekleri öneririz:
Philips Buhar Kazanlı Ütünüzde OptimalTEMP teknolojisi bulunduğu için ütünüzü, ütü masasında istediğiniz kadar bırakabilirsiniz. Ütü masası örtüsüne zarar vermez.
Philips buhar kazanlı ütünüz veya buhar üreticiniz musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak su sertliği yüksek olan bir bölgede yaşıyorsanız hızlı kireç birikmesi gerçekleşebilir.
Bu nedenle Philips buhar kazanlı ütünüzün veya buhar üreticinizin kullanım ömrünü uzatmak için damıtılmış veya demineralize su kullanmanız önerilir (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu da kullanabilirsiniz).
Suyun damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips Buhar Kazanlı Ütünüze zarar verebileceğinden lütfen parfümlü su, kurutma makinesinde biriken su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.
Philips buhar kazanlı ütünün su haznesinin kullanım sırasında doldurulup doldurulamayacağı ürün serisine göre değişir. Buradan daha fazla bilgi edinin.
Kullanım sırasında haznenin yeniden doldurulması
Aşağıdaki ürün serileri dışındaki Philips buhar kazanlı ütünüzün su haznesini istediğiniz zaman, hatta ütüleme sırasında bile doldurabilirsiniz:
PSG9050/20
PSG8130/80
PSG7040/10
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