Philips buhar kazanlı ütünüz veya buhar üreticiniz musluk suyu ile kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Ancak su sertliği yüksek olan bir bölgede yaşıyorsanız hızlı kireç birikmesi gerçekleşebilir.

Bu nedenle Philips buhar kazanlı ütünüzün veya buhar üreticinizin kullanım ömrünü uzatmak için damıtılmış veya demineralize su kullanmanız önerilir (%50 oranında demineralize su ve aynı oranda musluk suyu da kullanabilirsiniz).

Suyun damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya Philips Buhar Kazanlı Ütünüze zarar verebileceğinden lütfen parfümlü su, kurutma makinesinde biriken su, sirke, kola, kireç çözücü maddeler, ütülemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar kullanmayın.