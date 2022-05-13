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  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
  • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü

PerfectCare 9000 SerisiBuhar kazanlı ütü

PSG9050/20

5
| (27) İncelemeler | 96% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Zahmetsiz ütüleme. Mükemmel sonuçlar.

Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü

  • ActiveSense teknolojisi

  • Sıfır yanık riski*

  • Hafif ütü

  • 750 g'a varan şok buhar

Ütülediğiniz kumaşı bilen tek buhar kazanlı ütü

Ütülediğiniz kumaşı bilen tek buhar kazanlı ütü

ActiveSense teknolojisi, dahili kamera ve yapay zeka kullanarak kumaşları tanır.

Ayarları otomatik olarak düzenler

Ayarları otomatik olarak düzenler

Tüm kumaşlarda mükemmel sonuçlar vermek için sıcaklığı ve buhar miktarını otomatik olarak ayarlar.

Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar

Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar

Otomatik buhar vermek için ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütüleyin

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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5.0

5 üzerinden

27

İncelemeler

96%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2
1

13/05/2022

Türkiye

Türkiye

Harika

Ütü yapmaktan nefret eden ben ütü yapmayı seven ve isteyen birine dönmüştüm iyiki varsın Philips

Avantajlar

Hızlı ve pratik

Dezavantajlar

Fiyat

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

01/02/2022

Türkiye

Türkiye

MÜKEMMEL ÜRÜN

Çok hızlı pratik süresiz buhar özelliği işi çok kolaylaştırıyor

Avantajlar

Hızlı pratik

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

26/01/2022

Türkiye

Türkiye

Süper

Ütüye ayrılan zaman azalıyor yıllardır bekarım bu ütüyle tanıştım hayatım değişti

Avantajlar

Zaman kaybı yok

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Ütülenebilir tüm kumaşlarda