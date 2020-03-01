Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün
Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Toplam:
ActiveSense teknolojisi, dahili kamera ve yapay zeka kullanarak kumaşları tanır.
Tüm kumaşlarda mükemmel sonuçlar vermek için sıcaklığı ve buhar miktarını otomatik olarak ayarlar.
Otomatik buhar vermek için ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütüleyin
Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin.
Hızlı soğutma sistemi sayesinde bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz.
Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır, kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.
1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.
SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için zahmetsiz biçimde kayar
Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Özel Easy De-Calc Plus sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve gösterge ışığı ve sesli sinyalle, boşaltılması gerektiğinde sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akmaya bırakın
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.
Susturucu filtreler, buhar sesini en aza indirir. Böylece güçlü buharın sesi televizyonun, müziğin veya ailenizin sesini bastırmaz.
Genel özellikler
Teknoloji
Kolay kullanım
Hızlı kırışıklık giderme
Kireç yönetimi
Genel özellikler
Boyut ve ağırlık
Çevre dostu
Genel özellikler
Teknoloji
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