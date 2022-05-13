2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
ActiveSense teknolojisi
Sıfır yanık riski*
Hafif ütü
750 g'a varan şok buhar
ActiveSense teknolojisi, dahili kamera ve yapay zeka kullanarak kumaşları tanır.
Tüm kumaşlarda mükemmel sonuçlar vermek için sıcaklığı ve buhar miktarını otomatik olarak ayarlar.
Otomatik buhar vermek için ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütüleyin
Ödüller
5.0
5 üzerinden
27
İncelemeler
96%
bu ürünü tavsiye ediyor
İzmr
13/05/2022
Türkiye
Harika
Ütü yapmaktan nefret eden ben ütü yapmayı seven ve isteyen birine dönmüştüm iyiki varsın Philips
Avantajlar
Hızlı ve pratik
Dezavantajlar
Fiyat
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Hilalll____
01/02/2022
Türkiye
MÜKEMMEL ÜRÜN
Çok hızlı pratik süresiz buhar özelliği işi çok kolaylaştırıyor
Avantajlar
Hızlı pratik
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Bayram06
26/01/2022
Türkiye
Süper
Ütüye ayrılan zaman azalıyor yıllardır bekarım bu ütüyle tanıştım hayatım değişti
Avantajlar
Zaman kaybı yok
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 9000 Serisi PSG9050/20 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Ütülenebilir tüm kumaşlarda