Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite Taban

SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için zahmetsiz biçimde kayar