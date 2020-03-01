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    PerfectCare 9000 Series

    Buhar kazanlı ütü

    PSG9050/20
    Genel Derecelendirme / 5
    • Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü
      -{discount-value}

      PerfectCare 9000 Series Buhar kazanlı ütü

      PSG9050/20
      Genel Derecelendirme / 5

      Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü

      PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 9000 Series Buhar kazanlı ütü

      Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü

      PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün

      Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü

      PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 9000 Series Buhar kazanlı ütü

      Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü

      PerfectCare 9000 Serisi, dünyanın ilk kumaş algılama teknolojisi olan ActiveSense'e sahiptir. Dahili kamera ve yapay zeka kullanarak ütülediğiniz kumaşı algılar ve zahmetsizce sonuç alabilmeniz için ideal sıcaklık ile buhar miktarını ayarlar. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare 9000 Series

        PerfectCare 9000 Series

        Buhar kazanlı ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Ütülediğiniz kumaşı bilen tek ütü

        Zahmetsiz ütüleme. Mükemmel sonuçlar.

        • ActiveSense teknolojisi
        • Sıfır yanık riski*
        • Hafif ütü
        • 750 g'a kadar şok buhar
        Ütülediğiniz kumaşı bilen tek buhar kazanlı ütü

        Ütülediğiniz kumaşı bilen tek buhar kazanlı ütü

        ActiveSense teknolojisi, dahili kamera ve yapay zeka kullanarak kumaşları tanır.

        Ayarları otomatik olarak düzenler

        Ayarları otomatik olarak düzenler

        Tüm kumaşlarda mükemmel sonuçlar vermek için sıcaklığı ve buhar miktarını otomatik olarak ayarlar.

        Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar

        Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar

        Otomatik buhar vermek için ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı bir şekilde ütüleyin

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

        Güçlü ve sürekli buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz anda elinizin altında olan ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin.

        Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir

        Ütülenebilir kumaşlarda yanma riski yaratmadığı garanti edilir

        Hızlı soğutma sistemi sayesinde bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde bırakabilirsiniz.

        Dikey buhar püskürtme için ideal olan hafif ütü

        Dikey buhar püskürtme için ideal olan hafif ütü

        Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır, kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.

        Kolay doldurma için 1,8 L büyük ve çıkarılabilir su haznesi

        Kolay doldurma için 1,8 L büyük ve çıkarılabilir su haznesi

        1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

        Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite Taban

        Üstün kayma ve dayanıklılık sunan SteamGlide Elite Taban

        SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık için en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, en hızlı sonuçlar için zahmetsiz biçimde kayar

        Easy De-Calc Plus

        Easy De-Calc Plus

        Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Özel Easy De-Calc Plus sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve gösterge ışığı ve sesli sinyalle, boşaltılması gerektiğinde sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akmaya bırakın

        Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

        Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

        Buhar sesi azaltma teknolojisi

        Buhar sesi azaltma teknolojisi

        Susturucu filtreler, buhar sesini en aza indirir. Böylece güçlü buharın sesi televizyonun, müziğin veya ailenizin sesini bastırmaz.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          ActiveSense
          Evet
          Hortum saklama
          Bölme
          Kireç temizleme hatırlatıcısı
          Işık ve Ses
          Garanti
          Kayıtla 2 + 1 yıl
          Maks. bar basınç
          9,0
          Güç kablosu malzemesi
          Kumaş
          Güvenli taşıma kilidi
          Evet
          Taban
          SteamGlide Elite
          Maksimum şok buhar (g)
          750
          Maksimum buhar hızı (g/dk)
          180
          Ultra hafif ütü
          Evet

        • Teknoloji

          ActiveSense teknolojisi
          Evet
          Hızlı soğuyan taban
          Evet
          Sessiz buhar teknolojisi
          Evet
          Sessiz buhar teknolojisi
          Evet

        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          1800  ml
          Isınma süresi
          2  minute(s)
          Otomatik kapanma
          Evet
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8  m
          Hortum uzunluğu
          1,8  m

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Güç
          3100  W

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Easy De-Calc Plus

        • Genel özellikler

          Kablo Saklama
          Bölme

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          0,97  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          33,4 x 35 x 57,4  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          22,9 x 28,8 x 49,3  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          8,8  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          5,5  kg

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu*
          22  %

        • Genel özellikler

          Akıllı Otomatik buhar teknolojisi ile otomatik buhar
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        • Teknoloji

          Akıllı Otomatik Buhar teknolojisi
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