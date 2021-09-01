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    PerfectCare 7000 Series

    Buhar Kazanlı Ütü

    PSG7040/10
    Genel Derecelendirme / 5
    • Son derece hafif ve güçlü Son derece hafif ve güçlü Son derece hafif ve güçlü
      -{discount-value}

      PerfectCare 7000 Series Buhar Kazanlı Ütü

      PSG7040/10
      Genel Derecelendirme / 5

      Son derece hafif ve güçlü

      PerfectCare 7000 serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 7000 Series Buhar Kazanlı Ütü

      Son derece hafif ve güçlü

      PerfectCare 7000 serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün

      Son derece hafif ve güçlü

      PerfectCare 7000 serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 7000 Series Buhar Kazanlı Ütü

      Son derece hafif ve güçlü

      PerfectCare 7000 serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Tüm ütülenebilir kumaşlarda sıfır yanma riskini garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare 7000 Series

        PerfectCare 7000 Series

        Buhar Kazanlı Ütü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Son derece hafif ve güçlü

        Zahmetsiz ütüleme. Harika sonuçlar.

        • Sıfır yanma riski*
        • 1,8 l çıkarılabilir su haznesi
        • Ultra hafif ütü
        OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

        OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde ideal tek bir sıcaklıkla mükemmel sonuçlara ulaşın. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında ütülenebilir hiçbir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

        Kırışık giderme için güçlü buhar

        Kırışık giderme için güçlü buhar

        En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

        Ütülemeye uygun tüm kumaşlar için ideal tek bir sıcaklık ayarı

        Ütülemeye uygun tüm kumaşlar için ideal tek bir sıcaklık ayarı

        Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez ve yanma riski yoktur. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. İstediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.

        Kolay doldurma için 1,8 L çıkarılabilir su haznesi

        Kolay doldurma için 1,8 L çıkarılabilir su haznesi

        1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

        Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

        Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

        SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.

        Ütünüzün ömrünü uzatması için Easy De-Calc

        Ütünüzün ömrünü uzatması için Easy De-Calc

        Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sunar. Özel Easy De-Calc sistemimiz kireci sürekli olarak toplar ve boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığıyla sizi bilgilendirir. Fişi çekip suyu ve kireç parçacıklarını akıtın.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma.

        Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

        Güvenli ve kolay taşıma için güvenli taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Teknik Özellikler

        • Genel özellikler

          Hortum uzunluğu
          1,7 m
          Hortum saklama
          Bölme
          Güç kablosu uzunluğu
          1,65 m
          Güç kablosu saklama
          Velcro sabitleme
          Garanti
          2 yıllık dünya çapında garanti

        • Teknoloji

          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet

        • Kolay kullanım

          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          Evet
          Isınma süresi
          2  minute(s)
          Su haznesi kapasitesi
          1800  ml
          Taban
          SteamGlide Elite
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Düşük su seviyesi uyarısı
          Evet
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Basınç
          Maks. 8,0 bar
          Sürekli buhar hızı
          120 g/dk'ya kadar
          Güç
          Maksimum 2100  W
          Şok buhar
          En fazla 600  g
          Gerilim
          220 - 240  V

        • Kireç yönetimi

          Kireç önleme ve temizleme
          Easy De-Calc Plus
          Calc Clean hatırlatıcısı
          Işık

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          0,8  kg
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          31,5 x 31,5 x 47,5  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          24 x 27,5 x 42  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          5,3  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          3,85  kg

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu*
          30  %

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            • Ütülenebilir tüm kumaşlarda
            • *IEC 603311'e göre MAX moduna kıyasla NORMAL modunda %30'a varan enerji tasarrufu
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