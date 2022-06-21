Öncesin de Philips azur serisinin ütünlerinden birisini kullanıyordum ama bu ütülerden almayı çok istiyordum denebunu sayesin de çok uygun bir fiyata almış olmak öncelikle çok mutlu etti beni tabi ki ve ütü efsane ilk olarak su haznesi ayrı olduğu için ütü çok hafif ayrıca her kumaş için ısı ayarı değiştirmeye gerek yok aynı kısmı defalarca ütülemek gerekmiyor ve ütüyü kumaşın üstünde unutsak bile asla yanmıyor buhar gücü çok iyi ve ütü yapmak için ayırdığım zaman neredeyse eski ütümde harcadığım zamanın yarısından daha az çok sevdim neden daha önce almamışım diyorum şimdi kendim için yaptığım en iyi şey oldu alın aldırın