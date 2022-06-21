2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Sıfır yanık riski*
1,8 l çıkarılabilir su haznesi
Ultra hafif ütü
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde tek bir sıcaklık ayarıyla muhteşem sonuçlar elde edin. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.
En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.
Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez ve yanma riski yoktur. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.
Ödüller
4.7
5 üzerinden
35
İncelemeler
97%
bu ürünü tavsiye ediyor
SibelG
21/06/2022
Türkiye
Kazanlı ütü deneyimi
Annemin ütüsü çok pahalı olunca şans vermek istedik. Yine Philips kazanlı ütü ailesi bizi hiç şaşırtmadı. Hafif ama etkili özellikle kurutma makinesi kırışıklığını açıyor.
Avantajlar
Hafifliği ama etkili kırışıklıkları açması
Dezavantajlar
Henüz bir dezavantajını görmedim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır
Hf309
05/06/2022
Türkiye
Kırışıklıkları hızlı açıyor
Kırışıklıkları çok hızlınaçıyor. Ütü hafif. Hiçbir kumaşı yakmıyor, yapışmıyor.
Avantajlar
Çok hızlı ütülüyor
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır
Cartier37
04/06/2022
Türkiye
En güzel hediye
Ürün gerçekten çok güzel eşime hediye aldım uzun zamandır istiyordu. Ütü yapmanın hep zorluğundan bahsederdi şimdi mutlu oluyor ütü yaparken herkese tavsiye ederim. Teşekkürler Philips
Avantajlar
Rahat ve çabuk ütü
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır
Ütülenebilir tüm kumaşlarda
IEC 603311'e göre MAX moduna kıyasla NORMAL modunda %30'a varan enerji tasarrufu