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  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
  • Hız ve konfor için
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Üretimden kaldırıldı

PerfectCare 7000 SerisiBuhar Kazanlı Ütü

PSG7040/10

4.7
| (35) İncelemeler | 97% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Hız ve konfor için
PerfectCare 7000 serisi, konforunuz ve rahatlığınız için tasarlanmıştır. Ultra hafif ve kullanımı kolay olmasının yanı sıra kısa zamanda harika sonuçlar elde etmeniz için güçlü buhar üretir. Hiçbir ütülenebilir kumaşta yanma riskine neden olmayacağını garanti eden OptimalTEMP teknolojisine sahiptir.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Zahmetsiz ütüleme. Harika sonuçlar.

Hız ve konfor için

  • Sıfır yanık riski*

  • 1,8 l çıkarılabilir su haznesi

  • Ultra hafif ütü

OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski

OptimalTEMP teknolojisi sayesinde tek bir sıcaklık ayarıyla muhteşem sonuçlar elde edin. Bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

Kırışık giderme için güçlü buhar

Kırışık giderme için güçlü buhar

En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

Ütülemeye uygun tüm kumaşlar için ideal tek bir sıcaklık ayarı

Ütülemeye uygun tüm kumaşlar için ideal tek bir sıcaklık ayarı

Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi ütüleyin; ısı ayarı gerektirmez ve yanma riski yoktur. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.7

5 üzerinden

35

İncelemeler

97%

bu ürünü tavsiye ediyor

3

21/06/2022

Türkiye

Türkiye

Kazanlı ütü deneyimi

Annemin ütüsü çok pahalı olunca şans vermek istedik. Yine Philips kazanlı ütü ailesi bizi hiç şaşırtmadı. Hafif ama etkili özellikle kurutma makinesi kırışıklığını açıyor.

Avantajlar

Hafifliği ama etkili kırışıklıkları açması

Dezavantajlar

Henüz bir dezavantajını görmedim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır

05/06/2022

Türkiye

Türkiye

Kırışıklıkları hızlı açıyor

Kırışıklıkları çok hızlınaçıyor. Ütü hafif. Hiçbir kumaşı yakmıyor, yapışmıyor.

Avantajlar

Çok hızlı ütülüyor

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7150/30 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır

04/06/2022

Türkiye

Türkiye

En güzel hediye

Ürün gerçekten çok güzel eşime hediye aldım uzun zamandır istiyordu. Ütü yapmanın hep zorluğundan bahsederdi şimdi mutlu oluyor ütü yaparken herkese tavsiye ederim. Teşekkürler Philips

Avantajlar

Rahat ve çabuk ütü

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 7000 Serisi PSG7040/10 Buhar Kazanlı Ütü için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Ütülenebilir tüm kumaşlarda

  2. IEC 603311'e göre MAX moduna kıyasla NORMAL modunda %30'a varan enerji tasarrufu