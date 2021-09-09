2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Kumaşa göre buharı otomatik ayarlar
9 bar buhar basınçlı ütü ile güçlü performans
Yatay ve dikey ütüleme kolaylığı
Ultra hafif ve rahat kullanım tasarımı
Sıfır yanık riski, güvenli ütüleme
Hız modu, ütüleme hareketlerinizi algılar ve buhar miktarını otomatik olarak ayarlar. Bu sayede her hareketinizde ideal buhar vererek zamandan tasarruf sağlar. Ütüleme işleminiz hızlanırken kırışıklıklar minimum çabayla ortadan kalkar.
9 bar buhar basıncı, en inatçı kırışıklıkları bile anında yok eder. Buhar kazanlı sistemi sayesinde kesintisiz güçlü buhar sunar. Kalın kumaşlarda bile profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlar.
Her yönde hareketi algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde askıdaki giysilerinizi, perdelerinizi ve çarşaflarınızı otomatik olarak buharla ütülemek için zahmetsiz bir deneyim sunabiliriz.
Ödüller
4.7
5 üzerinden
18
İncelemeler
94%
bu ürünü tavsiye ediyor
Gülşen97
09/09/2021
Türkiye
Çok beğendik ailecek
Genel kullanımını çok beğendik ailecek Kazanlı olduğu için kırışıklıklar çok rahat açılıyor
Avantajlar
Kolay kullanımı
Dezavantajlar
Ağır olması
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Espressolove
06/09/2021
Türkiye
Mükemmel
Normal ütü kullanırken ayarlamakta zorlandığımı için Kazanlı ütü zaten istiyordum. Daha önce Philips in 6 bar basınçlı olan bir kazanli utusunu alıp, beğenmeyip Philips garantisi kapsamında iade etmiştim. Ancak 8 bar basınci yakmamasi ve performansi ile ütüye bayıldım. Bu fiyata böyle bir ütü almış olmak da beni oldukça memnun etti .
Avantajlar
Yakmamasi, ayarlama gerekmemesi, kazan boyutu
Dezavantajlar
Yok, çok beğendim. Belki bir tık daha hafif olabilirdi ama gayet güzel.
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Aleynam
05/09/2021
Türkiye
Alın aldırın bu mükemmel ütüyü
Ütünün buhar basıncı o kadar yüksek ki pamuklu kırışık kumaşları bile dakikalar içerisinde açıyor. Philips'in ütüleri gerçekten bu işte bir numara. Musluk suyu kullanılabiliyor olması artı özelliği. Zaten altta kireç toplama haznesi var, kireç dolduğunda sesli uyarı veriyor ve kolaylıkla temizlenebiliyor. Ayrıca sürekli buhar vermesini sağlayan 2 farklı modu da var. Bu modlarda buhar düğmesine sürekli basmanıza gerek kalmıyor. sadece kumaş üzerinde olduğu zaman otomatik olarak buhar veriyor. Devre dışı bıraktığınızda da kendiniz buhar düğmesine basarak ütü yapmanız gerekiyor. Ben çok beğendim, alın aldırın bu mükemmel ütüyü :)
Avantajlar
Buhar gücü, dik ütülenebilmesi, 2 extra buhar modunun olması
Dezavantajlar
yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Ütülenebilir tüm kumaşlarda