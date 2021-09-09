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  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
  • Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü

Üretimden kaldırıldı

PerfectCare 8000 SerisiBuhar kazanlı ütü

PSG8130/80

4.7
| (18) İncelemeler | 94% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü
Yeni nesil akıllı ütü teknolojisiyle buhar kazanlı ütü deneyimini yeniden tanımlayın. Hız moduyla daha hızlı, güvenli ve kusursuz sonuçlar alın.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Buhar Kazanlı Ütüde Yeni Dönem

Hareketinize göre buhar veren akıllı ütü

  • Kumaşa göre buharı otomatik ayarlar

  • 9 bar buhar basınçlı ütü ile güçlü performans

  • Yatay ve dikey ütüleme kolaylığı

  • Ultra hafif ve rahat kullanım tasarımı

  • Sıfır yanık riski, güvenli ütüleme

Ütüleme hızınıza göre buhar ayarı yapar

Ütüleme hızınıza göre buhar ayarı yapar

Hız modu, ütüleme hareketlerinizi algılar ve buhar miktarını otomatik olarak ayarlar. Bu sayede her hareketinizde ideal buhar vererek zamandan tasarruf sağlar. Ütüleme işleminiz hızlanırken kırışıklıklar minimum çabayla ortadan kalkar.

9 bar buhar basıncı ile kırışıklıkları zahmetsizce yok eder

9 bar buhar basıncı ile kırışıklıkları zahmetsizce yok eder

9 bar buhar basıncı, en inatçı kırışıklıkları bile anında yok eder. Buhar kazanlı sistemi sayesinde kesintisiz güçlü buhar sunar. Kalın kumaşlarda bile profesyonel sonuçlar elde etmenizi sağlar.

Kolay dikey kullanım için geliştirilmiş hareket sensörü

Kolay dikey kullanım için geliştirilmiş hareket sensörü

Her yönde hareketi algılayan yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde askıdaki giysilerinizi, perdelerinizi ve çarşaflarınızı otomatik olarak buharla ütülemek için zahmetsiz bir deneyim sunabiliriz.

Teknik Özellikler

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Ödüller

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.7

5 üzerinden

18

İncelemeler

94%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

09/09/2021

Türkiye

Türkiye

Çok beğendik ailecek

Genel kullanımını çok beğendik ailecek Kazanlı olduğu için kırışıklıklar çok rahat açılıyor

Avantajlar

Kolay kullanımı

Dezavantajlar

Ağır olması

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

06/09/2021

Türkiye

Türkiye

Mükemmel

Normal ütü kullanırken ayarlamakta zorlandığımı için Kazanlı ütü zaten istiyordum. Daha önce Philips in 6 bar basınçlı olan bir kazanli utusunu alıp, beğenmeyip Philips garantisi kapsamında iade etmiştim. Ancak 8 bar basınci yakmamasi ve performansi ile ütüye bayıldım. Bu fiyata böyle bir ütü almış olmak da beni oldukça memnun etti .

Avantajlar

Yakmamasi, ayarlama gerekmemesi, kazan boyutu

Dezavantajlar

Yok, çok beğendim. Belki bir tık daha hafif olabilirdi ama gayet güzel.

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

05/09/2021

Türkiye

Türkiye

Alın aldırın bu mükemmel ütüyü

Ütünün buhar basıncı o kadar yüksek ki pamuklu kırışık kumaşları bile dakikalar içerisinde açıyor. Philips'in ütüleri gerçekten bu işte bir numara. Musluk suyu kullanılabiliyor olması artı özelliği. Zaten altta kireç toplama haznesi var, kireç dolduğunda sesli uyarı veriyor ve kolaylıkla temizlenebiliyor. Ayrıca sürekli buhar vermesini sağlayan 2 farklı modu da var. Bu modlarda buhar düğmesine sürekli basmanıza gerek kalmıyor. sadece kumaş üzerinde olduğu zaman otomatik olarak buhar veriyor. Devre dışı bıraktığınızda da kendiniz buhar düğmesine basarak ütü yapmanız gerekiyor. Ben çok beğendim, alın aldırın bu mükemmel ütüyü :)

Avantajlar

Buhar gücü, dik ütülenebilmesi, 2 extra buhar modunun olması

Dezavantajlar

yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare 8000 Serisi PSG8130/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

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Feragatnameler

  1. Ütülenebilir tüm kumaşlarda