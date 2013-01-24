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    PerfectCare 8000 Series

    Buhar kazanlı ütü

    PSG8130/80
    Genel Derecelendirme / 5
    • Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü
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      PerfectCare 8000 Series Buhar kazanlı ütü

      PSG8130/80
      Genel Derecelendirme / 5

      Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

      PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 8000 Series Buhar kazanlı ütü

      Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

      PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün

      Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

      PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün

      PerfectCare 8000 Series Buhar kazanlı ütü

      Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

      PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün

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        PerfectCare 8000 Series

        PerfectCare 8000 Series

        Buhar kazanlı ütü

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü

        Zahmetsiz ütüleme. Daha hızlı sonuçlar.

        • Hız modu
        • Akıllı otomatik buhar
        • Otomatik dikey buhar
        • Sıfır yanma riski
        Hız modu, buharı ütüleme hızınıza göre ayarlar

        Hız modu, buharı ütüleme hızınıza göre ayarlar

        Ütü otomatik olarak uyum sağladığı ve ütüyü giysilerinizin üzerinde ne kadar hızlı hareket ettirdiğinize bağlı olarak buhar verdiği için yeni hız modu özelliğiyle daha hızlı ütü yapabilirsiniz. Ütünüzü ne kadar hızlı hareket ettirirseniz o kadar fazla buhar çıkışı olur.

        Zahmetsiz ütüleme için akıllı otomatik buhar

        Zahmetsiz ütüleme için akıllı otomatik buhar

        Yeni hareket sensörümüz, ütünün giysileriniz üzerinde tam olarak ne zaman hareket ettiğini bilir ve otomatik olarak güçlü buhar verir. Ütü, güçlü buharı ile buhar miktarını kendi ayarlarken siz de rahatlayın ve zahmetsiz ütülemenin keyfini çıkarın.

        Otomatik dikey buhar ile buhar uygulayın ve giysileri havalandırın

        Otomatik dikey buhar ile buhar uygulayın ve giysileri havalandırın

        Gelişmiş hareket sensörümüz her yöndeki hareketleri algılayabilir. Böylece elbiseler, ceketler ve perdelere dikey olarak buhar uygulayıp bunları havalandırabilirsiniz.

        En inatçı kırışıklıklar için ultra güçlü buhar

        En inatçı kırışıklıklar için ultra güçlü buhar

        En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.

        OptimalTEMP teknolojisi, sıfır yanma riski*

        OptimalTEMP teknolojisi, sıfır yanma riski*

        OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.

        Kolay dikey buhar püskürtme için ultra hafif ütü

        Kolay dikey buhar püskürtme için ultra hafif ütü

        Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Yalnızca 800 g'lık minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.

        Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

        Üstün kayma performansı için SteamGlide Elite taban

        SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.

        1,8 L çıkarılabilir su haznesi

        1,8 L çıkarılabilir su haznesi

        1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

        Ütünüzün ömrünü uzatması için kolay kireç giderme teknolojisi

        Ütünüzün ömrünü uzatması için kolay kireç giderme teknolojisi

        Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Özel Kolay Kireç Giderme teknolojimiz kireci sürekli olarak toplar, boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı ve sesli sinyal aracılığıyla sizi bilgilendirir. Tıpayı çıkardığınızda su ve kireç parçacıkları boşalır.

        Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma

        Enerji tasarrufu ve içinizin rahat etmesi için otomatik kapanma

        Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.

        Ütünüzü güvenle kilitlemek için güvenli taşıma kilidi

        Ütünüzü güvenle kilitlemek için güvenli taşıma kilidi

        Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.

        Teknik Özellikler

        • Teknoloji

          DynamiQ teknolojisi
          2. nesil
          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Sessiz buhar teknolojisi
          Hayır

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Sürekli buhar
          En fazla 170  g/dk
          Basınç
          Maks. 8,5 bar
          Şok buhar
          En fazla 700  g
          Güç
          Maksimum 2700  W
          Gerilim
          220-240  volt

        • Kullanım kolaylığı

          Tüm ütülenebilir kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          Evet
          Taban
          SteamGlide Elite
          Su haznesi kapasitesi
          1800  ml
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Düşük su seviyesi uyarısı
          Evet
          Isınma süresi
          2  dk
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet

        • Kireç giderme

          Kireç önleme ve temizleme
          Easy De-Calc Plus
          Calc Clean hatırlatıcısı
          Işık ve Ses

        • Genel özellikler

          Hortum uzunluğu
          1,8 m
          Hortum saklama
          Bölme
          Güç kablosu uzunluğu
          1,8 m
          Güç kablosu saklama
          Bölme
          Garanti
          2 yıllık dünya çapında garanti
          Enerji tasarrufu
          %22

        • Boyut ve ağırlık

          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          56,7 x 35 x 32,7  cm
          Ürün boyutları (GxYxU)
          47,5 x 28,8 x 22,9  cm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          7,4  kg
          Ütü ağırlığı
          0,85  kg
          Ütü + taban ağırlığı
          4,9  kg

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