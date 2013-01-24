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Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü
PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü
PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün
Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü
PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Buharı ütüleme hızınıza göre ayarlayan ütü
PerfectCare 8000 Serisi, yeni hareket sensörü teknolojimizle zahmetsiz ütüleme sunar. Otomatik buhar ile dikey ve yatay ütüleme olanağı sağlar. Hız modu, daha hızlı sonuçlar için buhar miktarını ütüleme hızınıza göre ayarlar. Tüm faydaları görün
Buhar kazanlı ütü
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Ütü otomatik olarak uyum sağladığı ve ütüyü giysilerinizin üzerinde ne kadar hızlı hareket ettirdiğinize bağlı olarak buhar verdiği için yeni hız modu özelliğiyle daha hızlı ütü yapabilirsiniz. Ütünüzü ne kadar hızlı hareket ettirirseniz o kadar fazla buhar çıkışı olur.
Yeni hareket sensörümüz, ütünün giysileriniz üzerinde tam olarak ne zaman hareket ettiğini bilir ve otomatik olarak güçlü buhar verir. Ütü, güçlü buharı ile buhar miktarını kendi ayarlarken siz de rahatlayın ve zahmetsiz ütülemenin keyfini çıkarın.
Gelişmiş hareket sensörümüz her yöndeki hareketleri algılayabilir. Böylece elbiseler, ceketler ve perdelere dikey olarak buhar uygulayıp bunları havalandırabilirsiniz.
En kalın kumaşlardaki en inatçı kırışıklıkların bile etkin şekilde giderilmesi için güçlü, sürekli buhar.
OptimalTEMP teknolojisi sayesinde bu ütünün gözetimsiz bırakıldığında hiçbir ütülenebilir kumaşta yanığa neden olmayacağını garanti ediyoruz. Ütüyü giysilerinizin veya ütü masasının üzerinde güvenle bırakabilirsiniz.
Ütü son derece hafiftir ve kullanımı rahattır. Kolayca kayar ve bilekteki baskıyı azaltır. Yalnızca 800 g'lık minimal ağırlığı, perdeler ve askıdaki giysiler için dikey buhar püskürtmeyi kolaylaştırır.
SteamGlide Elite, üstün kayma performansı ve çizilmeye karşı maksimum dayanıklılık açısından en iyi tabanımızdır. Paslanmaz çelik taban, sıradan bir alüminyum tabana göre iki kat daha serttir. Gelişmiş titanyum katmana sahip patentli 6 katmanlı kaplamamız, zahmetsiz biçimde kayarak en hızlı sonuçları elde etmenizi sağlar.
1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım imkanı sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.
Düzenli olarak kireç temizleme işlemi yapmak ütünüzü korur, ömrünü uzatır ve en iyi buhar performansını sağlar. Özel Kolay Kireç Giderme teknolojimiz kireci sürekli olarak toplar, boşaltılması gerektiğinde gösterge ışığı ve sesli sinyal aracılığıyla sizi bilgilendirir. Tıpayı çıkardığınızda su ve kireç parçacıkları boşalır.
Otomatik kapanma işlevi, buhar kazanlı ütünüz birkaç dakika kullanılmadığında ütünüzü otomatik olarak kapatarak enerjiden tasarruf eder ve içinizin rahat etmesini sağlar.
Evde kolayca taşımak için ütünüzü güvenli bir şekilde ütü istasyonuna kilitleyin ve sıcak ütü tabanınıza temas etme riskini azaltın.
Teknoloji
Hızlı kırışıklık giderme
Kullanım kolaylığı
Kireç giderme
Genel özellikler
Boyut ve ağırlık