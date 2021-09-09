Ürünü almamdaki en büyük faktör 8.5 bar basıncının olması ve 1.8 lt su haznesinin olmasıydı. Çünkü önceki ütümün su haznesi küçüktü ve ütü yaparken sık sık su eklemek zorunda kalıyordum. Ütü 2 dakika içerisinde ısınıyor ve hazır olduğunda sesli uyarı veriyor. Basıncı o kadar iyi ki en zor kırışıklıkları bile tek seferde açıyor. Perde gibi kumaşları bile ütüyü dik kullanarak kolaylıkla ütüleyebiliyorsunuz. Ayrıca kumaşı kendi tanıdığı için ısı ayarı yapmadan her kumaşı rahatlıkla ütüleyebildim. Normalde 1 saatte yaptığım ütüyü yarım saatte yaptım. Ayrıca suyu ütüye değil kazana koyduğunuz için ütünün kendisi çok hafif, kumaş üzerinde çok rahat hareket ediyor, adeta kayıyor. Fotoğrafta da belirttim, sadece tek geçmeyle kırışıklığı mükemmel açıyor. Zamanınız yoksa ve ütü yapmayı sevmiyorsanız kesinlikle bu ütüyü denemelisiniz. Ben çok beğendim kesinlikle tavsiye ederim