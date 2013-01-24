Hız modu, buharı ütüleme hızınıza göre ayarlar

Ütü otomatik olarak uyum sağladığı ve ütüyü giysilerinizin üzerinde ne kadar hızlı hareket ettirdiğinize bağlı olarak buhar verdiği için yeni hız modu özelliğiyle daha hızlı ütü yapabilirsiniz. Ütünüzü ne kadar hızlı hareket ettirirseniz o kadar fazla buhar çıkışı olur.