2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
GC628/80
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Ayarlanabilir ütü masası
Güçlü ve sürekli buhar
Çift ısıtma teknolojisi
OptimalTEMP ısıtmalı plaka
Çift ısıtma teknolojisi, güçlü nüfuz eden buharın kırışıklıkları yok etmesini sağlayarak giysilerinizin en iyi şekilde görünmesini sağlar.
OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilen kumaş üzerinde yanık oluşmamasını garanti eder; tek bir optimum sıcaklık ayarıyla kot pantolondan ipek kumaşa kadar her şeyi ütüleyebilirsiniz.
Bakterileri %99,9 oranında yok eder** ve kokuları gidererek giysilerin havalandırılmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
Ödüller
Yorumlar
Tüm ütülenebilir kumaşlarda
"Sürekli buhar, kokuları giderir ve bakterilerin ve evdeki tozların %99,9'undan fazlasını yok eder *" *Üçüncü taraf kuruluş tarafından Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar püskürtme süresiyle test edilmiştir.