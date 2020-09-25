Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
Hepsi Bir Arada 8000 Serisi, güçlü buhar teknolojisi ve çok açılı ütü masası sayesinde tüm giysilerinizde mükemmel kırışık giderme sonuçları sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. En zorlu bölgelerde bile her türlü kırışıklığın üstesinden gelmeyi başarır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
Hepsi Bir Arada 8000 Serisi, güçlü buhar teknolojisi ve çok açılı ütü masası sayesinde tüm giysilerinizde mükemmel kırışık giderme sonuçları sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. En zorlu bölgelerde bile her türlü kırışıklığın üstesinden gelmeyi başarır. Tüm faydaları görün
Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
Hepsi Bir Arada 8000 Serisi, güçlü buhar teknolojisi ve çok açılı ütü masası sayesinde tüm giysilerinizde mükemmel kırışık giderme sonuçları sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. En zorlu bölgelerde bile her türlü kırışıklığın üstesinden gelmeyi başarır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
Hepsi Bir Arada 8000 Serisi, güçlü buhar teknolojisi ve çok açılı ütü masası sayesinde tüm giysilerinizde mükemmel kırışık giderme sonuçları sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. En zorlu bölgelerde bile her türlü kırışıklığın üstesinden gelmeyi başarır. Tüm faydaları görün
Hepsi bir arada ütüleme çözümü
Toplam:
Çift ısıtma teknolojisi, güçlü nüfuz eden buharın kırışıklıkları yok etmesini sağlayarak giysilerinizin en iyi şekilde görünmesini sağlar.
OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilen kumaş üzerinde yanık oluşmamasını garanti eder; tek bir optimum sıcaklık ayarıyla kot pantolondan ipek kumaşa kadar her şeyi ütüleyebilirsiniz.
İstediğiniz konuma döndürülebilen çok açılı ütü masası esnek ve rahat bir kullanım deneyimi sağlar.
Bakterileri %99,9 oranında yok eder** ve kokuları gidererek giysilerin havalandırılmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.
Sürekli buhar hızı, kırışıklıkları gidermek ve tüm ütü işlerini hızlı bir şekilde yapmak için mükemmel miktarda buharla zahmetsiz buhar püskürtme olanağı sağlar.
Cihazın üzerindeki buhar plakasında, yakalar ve düğmelerin arası gibi ulaşılması zor bölgelere kolay erişim için tasarlanmış üçlü hassas uç bulunmaktadır.
Üst kanca, bir giysi askısındaki giysilerinizi kolayca asabilir ve ihtiyacınız olmadığında kolayca katlanabilir.
Ütü masası kılıfı, masayı farklı açılarda kullanırken damlamayı önlemek için 4 katman kullanılarak tasarlanmıştır; giysilerinizi ütülerken hızlı sonuç almanıza yardımcı olur.
Daralan ütü masası, zor bölgelere kolayca buhar püskürtmenize yardımcı olur. Yaka, kol, omuz bölgeleri ve çocuk giysileri için idealdir.
Buhar performansı için buhar üreticilerdeki kirecin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Yenilikçi motorumuz, kireç oluşumunu önleyerek uzun ömürlü buhar performansı sağlar.
Buhar üretici, su haznesi boşaldığında otomatik olarak bekleme moduna geçer. Bu özellik sayesinde gözetimsiz kaldığında içiniz rahattır.
Entegre tekerlekler, cihazı kolayca ve hızla istediğiniz yere taşımanıza olanak sağlar.
Aksesuarlar dahil
Teknoloji
Kolay kullanım
Hızlı kırışıklık giderme
Depolama
Boyut ve ağırlık
Çevre dostu
Garanti
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