ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
  • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm

All-in-One 8000 SerisiHepsi bir arada ütüleme çözümü

GC628/80

1 ödül

Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
Hepsi Bir Arada 8000 Serisi, güçlü buhar teknolojisi ve çok açılı ütü masası sayesinde tüm giysilerinizde mükemmel kırışık giderme sonuçları sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. En zorlu bölgelerde bile her türlü kırışıklığın üstesinden gelmeyi başarır.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Mükemmel sonuçlar ve kolay kullanım için çok açılı ütü masası

Eksiksiz hepsi bir arada çözüm

  • Ayarlanabilir ütü masası

  • Güçlü ve sürekli buhar

  • Çift ısıtma teknolojisi

  • OptimalTEMP ısıtmalı plaka

Güçlü nüfuz eden buhar için çift ısıtma teknolojisi

Güçlü nüfuz eden buhar için çift ısıtma teknolojisi

Çift ısıtma teknolojisi, güçlü nüfuz eden buharın kırışıklıkları yok etmesini sağlayarak giysilerinizin en iyi şekilde görünmesini sağlar.

OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski*

OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilen kumaş üzerinde yanık oluşmamasını garanti eder; tek bir optimum sıcaklık ayarıyla kot pantolondan ipek kumaşa kadar her şeyi ütüleyebilirsiniz.

Giysilerinizi kolayca havalandırın

Bakterileri %99,9 oranında yok eder** ve kokuları gidererek giysilerin havalandırılmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Ödüller

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Yorumlar

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları
Feragatnameler

  1. Tüm ütülenebilir kumaşlarda

  2. "Sürekli buhar, kokuları giderir ve bakterilerin ve evdeki tozların %99,9'undan fazlasını yok eder *" *Üçüncü taraf kuruluş tarafından Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar püskürtme süresiyle test edilmiştir.