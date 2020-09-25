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    All-in-One 8000 Series

    Hepsi bir arada ütüleme çözümü

    GC628/80
    Genel Derecelendirme / 5
    • Eksiksiz hepsi bir arada çözüm Eksiksiz hepsi bir arada çözüm Eksiksiz hepsi bir arada çözüm
      -{discount-value}

      All-in-One 8000 Series Hepsi bir arada ütüleme çözümü

      GC628/80
      Genel Derecelendirme / 5

      Eksiksiz hepsi bir arada çözüm

      Hepsi Bir Arada 8000 Serisi, güçlü buhar teknolojisi ve çok açılı ütü masası sayesinde tüm giysilerinizde mükemmel kırışık giderme sonuçları sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. En zorlu bölgelerde bile her türlü kırışıklığın üstesinden gelmeyi başarır. Tüm faydaları görün

      All-in-One 8000 Series Hepsi bir arada ütüleme çözümü

      Eksiksiz hepsi bir arada çözüm

      Hepsi Bir Arada 8000 Serisi, güçlü buhar teknolojisi ve çok açılı ütü masası sayesinde tüm giysilerinizde mükemmel kırışık giderme sonuçları sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. En zorlu bölgelerde bile her türlü kırışıklığın üstesinden gelmeyi başarır. Tüm faydaları görün

      Eksiksiz hepsi bir arada çözüm

      Hepsi Bir Arada 8000 Serisi, güçlü buhar teknolojisi ve çok açılı ütü masası sayesinde tüm giysilerinizde mükemmel kırışık giderme sonuçları sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. En zorlu bölgelerde bile her türlü kırışıklığın üstesinden gelmeyi başarır. Tüm faydaları görün

      All-in-One 8000 Series Hepsi bir arada ütüleme çözümü

      Eksiksiz hepsi bir arada çözüm

      Hepsi Bir Arada 8000 Serisi, güçlü buhar teknolojisi ve çok açılı ütü masası sayesinde tüm giysilerinizde mükemmel kırışık giderme sonuçları sağlayarak hayatınızı kolaylaştırır. En zorlu bölgelerde bile her türlü kırışıklığın üstesinden gelmeyi başarır. Tüm faydaları görün

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        All-in-One 8000 Series

        All-in-One 8000 Series

        Hepsi bir arada ütüleme çözümü

        - {discount-value}

        Toplam:

        Eksiksiz hepsi bir arada çözüm

        Mükemmel sonuçlar ve kolay kullanım için çok açılı ütü masası

        • Ayarlanabilir ütü masası
        • Güçlü ve sürekli buhar
        • Çift ısıtma teknolojisi
        • OptimalTEMP ısıtmalı plaka
        Güçlü nüfuz eden buhar için çift ısıtma teknolojisi

        Güçlü nüfuz eden buhar için çift ısıtma teknolojisi

        Çift ısıtma teknolojisi, güçlü nüfuz eden buharın kırışıklıkları yok etmesini sağlayarak giysilerinizin en iyi şekilde görünmesini sağlar.

        OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski*

        OptimalTEMP teknolojisi ile sıfır yanık riski*

        OptimalTEMP teknolojisi, ütülenebilen kumaş üzerinde yanık oluşmamasını garanti eder; tek bir optimum sıcaklık ayarıyla kot pantolondan ipek kumaşa kadar her şeyi ütüleyebilirsiniz.

        Giysilerinizi buharla rahat bir şekilde ütülemek için istediğiniz açıyı kolayca seçin

        Giysilerinizi buharla rahat bir şekilde ütülemek için istediğiniz açıyı kolayca seçin

        İstediğiniz konuma döndürülebilen çok açılı ütü masası esnek ve rahat bir kullanım deneyimi sağlar.

        Giysilerinizi kolayca havalandırın

        Giysilerinizi kolayca havalandırın

        Bakterileri %99,9 oranında yok eder** ve kokuları gidererek giysilerin havalandırılmasını ve uzun ömürlü olmasını sağlar.

        Mükemmel sonuçlar için güçlü ve sürekli buhar

        Mükemmel sonuçlar için güçlü ve sürekli buhar

        Sürekli buhar hızı, kırışıklıkları gidermek ve tüm ütü işlerini hızlı bir şekilde yapmak için mükemmel miktarda buharla zahmetsiz buhar püskürtme olanağı sağlar.

        Tüm kırışıklıkları kolayca giderin

        Tüm kırışıklıkları kolayca giderin

        Cihazın üzerindeki buhar plakasında, yakalar ve düğmelerin arası gibi ulaşılması zor bölgelere kolay erişim için tasarlanmış üçlü hassas uç bulunmaktadır.

        Giysilerinizi kolayca asın

        Giysilerinizi kolayca asın

        Üst kanca, bir giysi askısındaki giysilerinizi kolayca asabilir ve ihtiyacınız olmadığında kolayca katlanabilir.

        Her açıda damlatmadan ütüleme

        Her açıda damlatmadan ütüleme

        Ütü masası kılıfı, masayı farklı açılarda kullanırken damlamayı önlemek için 4 katman kullanılarak tasarlanmıştır; giysilerinizi ütülerken hızlı sonuç almanıza yardımcı olur.

        Zorlu bölgeler için tasarlanmıştır

        Zorlu bölgeler için tasarlanmıştır

        Daralan ütü masası, zor bölgelere kolayca buhar püskürtmenize yardımcı olur. Yaka, kol, omuz bölgeleri ve çocuk giysileri için idealdir.

        Uzun ömürlü buhar performansı

        Uzun ömürlü buhar performansı

        Buhar performansı için buhar üreticilerdeki kirecin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Yenilikçi motorumuz, kireç oluşumunu önleyerek uzun ömürlü buhar performansı sağlar.

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Ütü gözetimsiz bırakıldığında devreye giren otomatik kapanma sistemi

        Buhar üretici, su haznesi boşaldığında otomatik olarak bekleme moduna geçer. Bu özellik sayesinde gözetimsiz kaldığında içiniz rahattır.

        Kolay ve hızlı taşıma için kullanışlı tekerlekler

        Kolay ve hızlı taşıma için kullanışlı tekerlekler

        Entegre tekerlekler, cihazı kolayca ve hızla istediğiniz yere taşımanıza olanak sağlar.

        Teknik Özellikler

        • Aksesuarlar dahil

          Ayarlanabilir çubuk
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          Ekstra koruma için eldiven
          Evet

        • Teknoloji

          OptimalTEMP teknolojisi
          Evet
          Ütülenebilir tüm kumaşlar için
          Evet
          Sıfır yanık garantisi
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        • Kolay kullanım

          Su haznesi kapasitesi
          2000  ml
          Çıkarılabilir su haznesi
          Evet
          Kullanım sırasında istediğiniz zaman yeniden doldurabilirsiniz
          Evet
          Musluk suyu kullanılabilir
          Evet
          Güç kablosu uzunluğu
          1,9  m
          Hassas buhar ucu
          Evet
          Tutma yerinden buhar ayarı seçimi
          Evet
          Silikon buhar hortumu
          Evet
          Özel su girişi
          Ekstra hijyen için
          Otomatik kapanma
          Evet
          Tüm kumaşlar üzerinde güvenle kullanılabilir
          İpek gibi hassas kumaşlarda bile

        • Hızlı kırışıklık giderme

          Güç
          2020-2400  W
          Sürekli buhar
          90  g/min
          Gerilim
          220-240  V
          Dikey buhar
          Evet
          Kullanıma hazır
          1,5  minute(s)
          Değişken buhar
          5 + ECO  levels
          Bar Basıncı
          Maksimum 6 bar pompa

        • Depolama

          Entegre tekerlekler
          Taşıma kolaylığı için

        • Boyut ve ağırlık

          Ütü ağırlığı
          0,69  kg
          Ütü masasının boyutu (GxYxU)
          41,2 x 78,9 x 5,2  cm
          Ambalaj boyutları (GxYxU)
          60,7 x 51 x 46  cm
          Kılıf boyutu (GxYxU)
          42,7 x 80,5 x 6,7  cm
          Ütü masasının ağırlığı
          1,2  kg
          Ürün boyutları (GxYxU)
          Taban boyutları: 33,4 x 45,2 x 34,4  cm
          Köpük katmanı kalınlığı
          Kılıf kalınlığı: 7,5  mm
          Ambalajla birlikte toplam ağırlık
          13,4  kg
          Ütü yüzeyi
          56,4  cm
          Ütü + taban ağırlığı
          8,1  kg
          Açılmış çubuk boyutları
          Height: 155  cm

        • Çevre dostu

          Enerji tasarrufu modu
          Evet
          Ürün ambalajı
          %100 geri dönüştürülebilir
          Kullanım kılavuzu
          %100 geri dönüşümlü kağıt

        • Garanti

          2 yıl uluslararası garanti
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            Yorumlar

            • Tüm ütülenebilir kumaşlarda
            • "Sürekli buhar, kokuları giderir ve bakterileri ve evdeki tozları >%99,9 oranında yok eder *" *Üçüncü taraf kuruluş tarafından Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538, Candida albicans ATCC 10231 bakteri türleri için 1 dakika buhar püskürtme süresiyle test edilmiştir.
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