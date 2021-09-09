Tek seferde mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ile güçlü ütüleme. 260 g turbo buharla en inatçı kırışıklıkları bile tek seferde yok edebilirsiniz. 3000 W'lık güç ile hemen başlayın ve güçlü, kesintisiz buharla mükemmel sonuçlar elde edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek seferde mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ile güçlü ütüleme. 260 g turbo buharla en inatçı kırışıklıkları bile tek seferde yok edebilirsiniz. 3000 W'lık güç ile hemen başlayın ve güçlü, kesintisiz buharla mükemmel sonuçlar elde edin. Tüm faydaları görün
Tek seferde mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ile güçlü ütüleme. 260 g turbo buharla en inatçı kırışıklıkları bile tek seferde yok edebilirsiniz. 3000 W'lık güç ile hemen başlayın ve güçlü, kesintisiz buharla mükemmel sonuçlar elde edin. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Tek seferde mükemmel sonuçlar
Yeni Philips Azur 8000 Serisi ile güçlü ütüleme. 260 g turbo buharla en inatçı kırışıklıkları bile tek seferde yok edebilirsiniz. 3000 W'lık güç ile hemen başlayın ve güçlü, kesintisiz buharla mükemmel sonuçlar elde edin. Tüm faydaları görün
Buharlı Ütü
Toplam:
Hızlı ısınma sağlayan daha fazla güç sayesinde hemen ütü yapmaya başlayın.
Azur 8000 Serisi, kırışıklıkları daha hızlı gidermek için 85 g/dk'ya kadar ekstra güçlü ve sürekli buhar çıkışı sağlar.
Ekstra uzun şok buhar özelliği, en sevdiğiniz kot pantolonunuz gibi daha kalın kumaşlı giysilerdeki zorlu kırışıklıkları gidermek için daha fazla gücü sağlar. Daha da güçlü ütüleme için 260 g'a kadar turbo buhar.
Tüm ütülenebilir kumaşlar için tek bir optimum ayar. Sıfır yanık garantisi. OptimalTEMP teknolojisi sayesinde, bu ütünün ütülenebilir kumaşların hiçbirinde yanıklara neden olmayacağını garanti ediyoruz. Sıcaklığın istenen ayara gelmesini beklemeden veya giysileri önceden sıralamanız gerekmeden kot pantolondan ipeğe, ketene ve kaşmire kadar her türlü giysiyi güvenle ütüleyebilirsiniz.
Giysilere zarar vermeyen, son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban ile kırışıklıkları nazikçe giderin. Son derece pürüzsüz SteamGlide Elite taban uzun ömürlüdür, çizilmeye karşı dayanıklıdır ve kolayca temizlenebilir.
Ütüyü hareket ettirdiğinizde bunu algılayan ve otomatik olarak buhar veren yeni hareket sensörü teknolojisi sayesinde, giysilerinizi minimum çabayla hızlı şekilde ütüleyin.
Dikey buhar püskürtme işlevi, giysileri askıdayken havalandırmanızı ve asılı perdelerinizdeki kırışıklıkları gidermenizi sağlar. Ütü masası gerekmez.
350 ml'lik geniş su haznesi sayesinde daha az su doldurmanız gerekir. Böylece tek seferde daha fazla çamaşır ütüleyebilirsiniz.
İçinizin rahat olması için buharlı ütü 8 dakika sonra otomatik olarak kapanır.
Hızlı kireç çözme, kalsiyum birikimini ve kireç kalıntısını ortadan kaldırarak en yüksek performansın korunmasına yardımcı olur.
Kireç yönetimi
Teknik özellikler
Tasarım
Kolay kullanım
Garanti
Kırışıklık giderme
Hızlı ve güçlü kırışıklık giderme özelliği
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