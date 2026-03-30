2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
AIS8540/80
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
Çok açılı ütü masası,
Çift ısıtma teknolojisi
OptimalTEMP teknolojisi
Ergonomik ütü ve tutma yeri
Entegre çok açılı ütü masası, esnek ve rahat bir deneyim sunmak üzere en zor kumaşları yatay olarak veya en hassas giysileri dikey olarak ütülemek ve bunlar arasındaki tüm kumaş türleri için daraltılabilir ve herhangi bir konuma döndürülebilir.
Çift ısıtma teknolojisinin sunduğu güçlü nüfuz eden buhar, kırışıklıkları buharlı ütüye kıyasla daha iyi bir performansla yok eder** ve giysilerinizin kolayca mükemmel görünmesini sağlar.
Ağırlığı normal bir buharlı ütünün yarısı kadar olan*** ergonomik ütü ve tutma yeri, giysilerinizi rahat bir şekilde ütülemenizi sağlar.
Yorumlar
Üçüncü taraf bir enstitü tarafından, 10 saniye buhar uygulama süresiyle E. coli, S. Aureus, C. Albicans ve akarlar için pamuk üzerinde test edilmiştir
Philips buharlı ütülerimizle karşılaştırılmıştır
Ekim 2022 tarihli ürün yerleştirme testi tüketici yorumlarına göre, buharlı ütülerle karşılaştırılmıştır