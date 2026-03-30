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  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi
  • Yepyeni bir ütüleme deneyimi

Yeni Nesil ÜtülemeAll-in-One 8500 Serisi

AIS8540/80

Yepyeni bir ütüleme deneyimi
Philips All-in-One 8500 Serisi, mükemmel görünmenizi sağlayacak, çığır açan bir çözümdür. Buhar ve ütü kombinasyonu, kolay kullanımın ve güçlü performansın kullanışlı bir karışımıdır. Kırışıklıkları uzak tutan, çok yönlü bir çözüm.
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Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Daha fazla çok yönlülük, performans ve rahatlık**

Yepyeni bir ütüleme deneyimi

  • Çok açılı ütü masası,

  • Çift ısıtma teknolojisi

  • OptimalTEMP teknolojisi

  • Ergonomik ütü ve tutma yeri

Esnek kullanım kolaylığı için entegre çok açılı ütü masası

Esnek kullanım kolaylığı için entegre çok açılı ütü masası

Entegre çok açılı ütü masası, esnek ve rahat bir deneyim sunmak üzere en zor kumaşları yatay olarak veya en hassas giysileri dikey olarak ütülemek ve bunlar arasındaki tüm kumaş türleri için daraltılabilir ve herhangi bir konuma döndürülebilir.

Buharlı ütüye kıyasla daha iyi performans sunan çift ısıtma teknolojisi**

Buharlı ütüye kıyasla daha iyi performans sunan çift ısıtma teknolojisi**

Çift ısıtma teknolojisinin sunduğu güçlü nüfuz eden buhar, kırışıklıkları buharlı ütüye kıyasla daha iyi bir performansla yok eder** ve giysilerinizin kolayca mükemmel görünmesini sağlar.

Ergonomik ütü ve tutma yeri ütülemeyi kolaylaştırır

Ergonomik ütü ve tutma yeri ütülemeyi kolaylaştırır

Ağırlığı normal bir buharlı ütünün yarısı kadar olan*** ergonomik ütü ve tutma yeri, giysilerinizi rahat bir şekilde ütülemenizi sağlar.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Üçüncü taraf bir enstitü tarafından, 10 saniye buhar uygulama süresiyle E. coli, S. Aureus, C. Albicans ve akarlar için pamuk üzerinde test edilmiştir

  2. Philips buharlı ütülerimizle karşılaştırılmıştır

  3. Ekim 2022 tarihli ürün yerleştirme testi tüketici yorumlarına göre, buharlı ütülerle karşılaştırılmıştır