Esnek kullanım kolaylığı için entegre çok açılı ütü masası

Entegre çok açılı ütü masası, esnek ve rahat bir deneyim sunmak üzere en zor kumaşları yatay olarak veya en hassas giysileri dikey olarak ütülemek ve bunlar arasındaki tüm kumaş türleri için daraltılabilir ve herhangi bir konuma döndürülebilir.