2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
Dünyanın 1 numaralı ütü markası*
600 g'a kadar şok buhar
Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi
OptimalTEMP Teknolojisi
Otomatik ve sessiz buhar
Güçlü ve kesintisiz buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, kıyafetlere ve perdelere dikey buhar püskürtmek için de idealdir.
1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.
Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi sıcaklığı ayarlamadan ütüleyin. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz
Ödüller
4.2
5 üzerinden
193
İncelemeler
83%
bu ürünü tavsiye ediyor
Sılasli
24/10/2022
Türkiye
Doğrulanmış alıcı
Philips utu
Ürün mukemmel bir icat fakat ilk gun utuyu eger egmez çalışan otomatik buhar modu 2. Kullanimdan sonra devreye girmesi 1 saniye gecikmeli oldu. Onceden utuyu asagi yöne eger egmez buhar veriodu smdi utu kumasa degdikten 1 saniye sonra buhar vermeye basliyorda diyebilirm
Avantajlar
Zaman tasarrufu
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Bridetobe
06/02/2022
Türkiye
Ütü yapmayı sevdiren ürün !
Hayatımda bu kadar kolay ütü yapmadım. Harik bir ürün mutlaka alınn !!
Avantajlar
Minimum sürede maximum verim !
Dezavantajlar
Biraz pahalı
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
zsso
15/12/2021
Türkiye
Ütü yapmak keyifli halde.
Ütünün buhar gücü, ütüleme memnuniyeti bi yana öyle elde kayan bi hafiflikte ki ütü yapmak yük olmuyor. Severek ütü yapıyoruz.
Avantajlar
Hafif, güzel ütüleme, su haznesinin büyüklüğü
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır