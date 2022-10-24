Ürünü 4 yıldır kullanıyorum. Her hafta sonu düzenli olarak yaklaşık 4 saat çalışıyor. Ütünün tabanında herhangi bir deformasyon oluşmadı. Hala tertemiz ve akıcı. Kireç temizleme uyarısı 3 kere verdi. 3 seferde de basitçe temizlendi. Kullanım kılavuzunda belirtildiği üzere tüm bu süreçte şehir şebeke suyu kullanıldı. Buhar kablosu ya da enerji kablosunda herhangi bir deforme oluşmadı. Ütünün özellikle standı piyanoblack bir tasarıma sahip olduğu için kullanım kaynaklı kılcal çizikler oluştu. Otomatik kumaş türü algılama ya da harekete duyarlı buhar sensöründe hiç bir sorun yaşanmadı. Firmaya böyle uzun soluklu kullanılabilen ürünler tasarladıkları için teşekkür ederim.