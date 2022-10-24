ÜrünlerDestek

Sağlıklı yaşam burada başlar: bültenimize kaydolun ve özel tekliflerden yararlanın!

2 yıl garanti

Uzman tavsiyeleri ve ilham

İlk Siparişe %15 İndirim!

30-day return

Tüm seriler

  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
  • Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar

Üretimden kaldırıldı

PerfectCare Elite PlusBuhar kazanlı ütü

GC9682/80

4.2
| (193) İncelemeler | 83% bu ürünü tavsiye ediyor

1 ödül

Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar
Üstün kullanım kolaylığı sağlayan akıllı otomatik buhar özelliğine sahip ultra hafif buhar kazanlı ütümüz PerfectCare Elite Plus ile giysilerinizi zahmetsizce ütüleyip hızlı sonuçlar elde edin. Isı ayarı gerekmez ve sıfır yanık riski garanti edilir.
Tüm avantajları görüntüleyin
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Dünyanın 1 numaralı ütü markası*

Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar

Daha hızlı ve kolay ütüleme için akıllı otomatik buhar

  • 600 g'a kadar şok buhar

  • Çıkarılabilir 1,8 L su haznesi

  • OptimalTEMP Teknolojisi

  • Otomatik ve sessiz buhar

Üstün kırışık giderme için güçlü buhar

Güçlü ve kesintisiz buhar en kalın kumaşları bile kolayca ütüler. İstediğiniz zaman kullanabileceğiniz ekstra şok buhar sayesinde inatçı kırışıklıkların yok oluşunu izleyin. Bu ekstra buhar, kıyafetlere ve perdelere dikey buhar püskürtmek için de idealdir.

Kolay doldurma için geniş ve çıkarılabilir su haznesi

1,8 litrelik şeffaf su haznesi, 2 saate kadar sürekli kullanım sunar. Su haznesi boş olduğunda gösterge ışığı size hatırlatma yapar ve geniş doldurma deliği sayesinde istediğiniz zaman musluk altında kolayca doldurabilirsiniz.

OptimalTEMP teknolojisi, sıcaklık ayarı gerekmez

Kotlardan ipekli kumaşlara kadar her şeyi sıcaklığı ayarlamadan ütüleyin. OptimalTEMP sayesinde ayar yapmanıza gerek yoktur. Kıyafetleri önceden ayırmanıza veya ütünün ısınmasını ve soğumasını beklemenize gerek kalmaz. Dilediğiniz zaman istediğiniz kumaşı ütüleyebilirsiniz

Teknik Özellikler

Bu ürün için destek al

SSS'leri, kullanım kılavuzlarını, güvenlik bilgilerini ve ipuçlarını bulun

Yedek parça veya aksesuar bulun

Parçalar veya aksesuarlara gidin

Parça ve Aksesuarlar

Ödüller

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.2

5 üzerinden

193

İncelemeler

83%

bu ürünü tavsiye ediyor

24/10/2022

Türkiye

Türkiye

Doğrulanmış alıcı

Philips utu

Ürün mukemmel bir icat fakat ilk gun utuyu eger egmez çalışan otomatik buhar modu 2. Kullanimdan sonra devreye girmesi 1 saniye gecikmeli oldu. Onceden utuyu asagi yöne eger egmez buhar veriodu smdi utu kumasa degdikten 1 saniye sonra buhar vermeye basliyorda diyebilirm

Avantajlar

Zaman tasarrufu

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

06/02/2022

Türkiye

Türkiye

Ütü yapmayı sevdiren ürün !

Hayatımda bu kadar kolay ütü yapmadım. Harik bir ürün mutlaka alınn !!

Avantajlar

Minimum sürede maximum verim !

Dezavantajlar

Biraz pahalı

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

15/12/2021

Türkiye

Türkiye

Ütü yapmak keyifli halde.

Ütünün buhar gücü, ütüleme memnuniyeti bi yana öyle elde kayan bi hafiflikte ki ütü yapmak yük olmuyor. Severek ütü yapıyoruz.

Avantajlar

Hafif, güzel ütüleme, su haznesinin büyüklüğü

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme PerfectCare Elite Plus GC9682/80 Buhar kazanlı ütü için yapılmıştır

Bültenimize abone olun

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları

Tercihlerime ve davranışlarıma dayalı olarak Philips ürünleri, hizmetleri, etkinlikleri ve promosyonları hakkında pazarlama iletişimleri almak istiyorum. İstediğim zaman abonelikten çıkabilirim.

  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları