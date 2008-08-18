Kutudaki diğer öğeler
- Masa üstü stand
- AC Güç Kablosu
- VGA kablosu
- Uzaktan Kumanda
- Uzaktan kumanda pilleri
- Hızlı başlangıç kılavuzu
- HDMI-DVI adaptör kablosu
- CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
- İsteğe bağlı aksesuarlar: SmartLoader 22AV1135
BDL3231C/00
İç mekan uygulamaları için yenilikçi açık mekan ekranı
Bu, ağ üzerinden kontrol edilebilir 32 inç LCD monitörle giderlerinizi kontrol altına alın. Bu model, ister ağ için ister tek genel ekran olarak kullanılsın, en zorlu açık ve kurumsal görüntüleme uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayacak birçok farklı özellik sunar.Tüm faydaları görün
Bu ürün satışta değil
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LCD monitör
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HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.
Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.
XGA çözünürlüklü LCD panelin geniş formatı, 1366 x 768 piksel görüntüleyebilir; WXGA, daha iyi bir görüntü performansı ve renklerin doğru görüntülenmesi için monitörlerin titreşimsiz olmasını sağlar.
Ağa bağlı bir kurulumda, güce tekrar bağlanıldığında ya da bir güç kesintisinden sonra devam edildiğinde tüm ekranların başlangıç koşullarını kontrol edebilmek istersiniz. RS232 komutlarıyla Smart Control, dört farklı başlangıç ayarına olanak tanır: güç durumu, kaynak girişi, ses seviyesi ve resim formatı. Dört ayarın her biri için, ekranın son durumu hatırlamasını ya da güç tekrar bağlandığında sabit bir ayara sahip olmasını seçebilirsiniz.
Ekrandaki kontrol düğmeleri, daha zor görülebilecek şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca uzaktan kumanda sensörü ve yerel kontrol düğmeleri, kamuya açık alanlarda ekranın yetkisiz kontrol edilmesini önlemek için RS232 aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.
SmartCard Xpress, ekrana ek fonksiyonlar sunan bir genişletme yuvasıdır. Philips ve/veya üçüncü partiler tarafından geliştirilen kartlar, yuva yoluyla ekranla bağlantıyı kolaylaştırarak harici cihaz gereksinimini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.
Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.
Tüm menü ayarlarını bir ekrandan diğer ekranlara kopyalama özelliği sağlar. Bu özellik, setler arasında uyum sağlar ve kurulum süresini önemli ölçüde kısaltır. Tamamen kablosuz çalışır.
Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.
Görüntü/Ekran
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Ses
Güç
Desteklenen Ekran Çözünürlüğü
Boyutlar
Teknik spesifikasyonlar
Tuner/Alım/İletim
Aksesuarlar
Çeşitli
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