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    • İç mekan uygulamaları için yenilikçi açık mekan ekranı İç mekan uygulamaları için yenilikçi açık mekan ekranı İç mekan uygulamaları için yenilikçi açık mekan ekranı

      LCD monitör

      BDL3231C/00

      Genel Derecelendirme / 5
      • Yorum Yorum

      İç mekan uygulamaları için yenilikçi açık mekan ekranı

      Bu, ağ üzerinden kontrol edilebilir 32 inç LCD monitörle giderlerinizi kontrol altına alın. Bu model, ister ağ için ister tek genel ekran olarak kullanılsın, en zorlu açık ve kurumsal görüntüleme uygulamalarının ihtiyaçlarını karşılayacak birçok farklı özellik sunar.

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      Bu ürün satışta değil

      LCD monitör

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      İç mekan uygulamaları için yenilikçi açık mekan ekranı

      SmartCard yuvası ile

      • 32 inç
      • multimedya
      • HD Teknolojisine Hazır
      Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

      Tek bir kabloyla tam dijital HD bağlantısı için HDMI girişi

      HDMI, kaynaktan ekrana sıkıştırılmamış dijital bir RGB (KYM) bağlantı yapar. Analog sinyal çevrilmesi işlemini ortadan kaldırarak kusursuz bir görüntü sunar. Kalite kaybına uğramamış sinyalin sayesinde azaltılmış titreşim ve daha net bir resim elde edilir. HDMI, kaynak cihazıyla arasında akıllıca bir şekilde en yüksek çıkış çözünürlüğü iletişimi sağlar. HDMI girişi, DVI kaynaklarıyla tam bir geriye dönük uyumluluk taşır ancak dijital ses içerir. HDMI, HDCP kopya koruması kullanır.

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Enerji tasarrufu için SmartPower

      Arka aydınlatma yoğunluğu, güç tüketimini %50'ye kadar azaltarak enerji giderlerinde önemli bir tasarruf sağlayacak şekilde sistem tarafından kontrol edilebilir ve ayarlanabilir.

      Daha keskin görüntü için geniş format WXGA 1366 x 768 çözünürlük

      XGA çözünürlüklü LCD panelin geniş formatı, 1366 x 768 piksel görüntüleyebilir; WXGA, daha iyi bir görüntü performansı ve renklerin doğru görüntülenmesi için monitörlerin titreşimsiz olmasını sağlar.

      SmartControl ile farklı başlangıç ayarları belirleyin

      Ağa bağlı bir kurulumda, güce tekrar bağlanıldığında ya da bir güç kesintisinden sonra devam edildiğinde tüm ekranların başlangıç koşullarını kontrol edebilmek istersiniz. RS232 komutlarıyla Smart Control, dört farklı başlangıç ayarına olanak tanır: güç durumu, kaynak girişi, ses seviyesi ve resim formatı. Dört ayarın her biri için, ekranın son durumu hatırlamasını ya da güç tekrar bağlandığında sabit bir ayara sahip olmasını seçebilirsiniz.

      Gizli ve kilitlenebilen kontrol düğmeleri

      Ekrandaki kontrol düğmeleri, daha zor görülebilecek şekilde yerleştirilmiştir. Ayrıca uzaktan kumanda sensörü ve yerel kontrol düğmeleri, kamuya açık alanlarda ekranın yetkisiz kontrol edilmesini önlemek için RS232 aracılığıyla devre dışı bırakılabilir.

      Genişletilebilirlik için dahili SmartCard Xpress Yuvası

      SmartCard Xpress, ekrana ek fonksiyonlar sunan bir genişletme yuvasıdır. Philips ve/veya üçüncü partiler tarafından geliştirilen kartlar, yuva yoluyla ekranla bağlantıyı kolaylaştırarak harici cihaz gereksinimini ortadan kaldırmak için tasarlanmıştır.

      RS232 ile Uzaktan Yönetim ve Yapılandırma

      Uzaktan Yönetim kullanıcının ekranları RS232 protokolünü kullanarak kontrol etmesine ve ayarlamasına olanak sağlar. CEC komutlarını kullanarak, reklam ağınızdaki tüm ekranları her zaman tamamen kontrol edebilirsiniz.

      Hızlı kopyalama için Wireless SmartLoader

      Tüm menü ayarlarını bir ekrandan diğer ekranlara kopyalama özelliği sağlar. Bu özellik, setler arasında uyum sağlar ve kurulum süresini önemli ölçüde kısaltır. Tamamen kablosuz çalışır.

      Çevre koruması için RoHS standartlarıyla uyumlu

      Philips ekran ürünleri, çevreye zarar verebilecek kurşun ve diğer zehirli maddelerin kullanımını sınırlandıran Tehlikeli Maddelerin Kısıtlanması (RoHS, Restriction of Hazardous Substances) standartlarına uyumlu olarak tasarlanmış ve üretilmişlerdir.

      Teknik Özellikler

      • Görüntü/Ekran

        Çapraz ekran boyutu (metrik)
        81  cm
        Çapraz ekran boyutu (inç)
        32  inç
        En-boy oranı
        16:9
        LCD panel tipi
        • 1366 x 768 piksel
        • Parlama önleyici polarize yüzey
        Optimum çözünürlük
        60Hz'de 1360 x 768
        Parlaklık
        500  cd/m²
        Ekran renkleri
        16,7 Milyon renk
        Dinamik ekran kontrastı
        3000:1
        Tepki süresi (tipik)
        8  ms
        İzleme açısı (yatay)
        178  derece
        İzleme açısı (dikey)
        178  derece
        Görüntü geliştirme
        • 3/2 - 2/2 hareket aşağı çekme
        • 3D Combfilter (tarama filtresi)
        • 3D MA görüntü ayrıştırma
        • Aşamalı Tarama
        • Dinamik kontrast geliştirme
        Dikey Tarama Frekansı
        56 - 75 Hz
        Ekran tipi
        LCD WXGA Aktif Matris TFT

      • Bağlantı

        PC
        • 3,5 mm PC ses girişi x1
        • RS232 D-Sub9
        • VGA-girişi D-Sub 15HD
        AV girişi
        • HDMI x2
        • Komponent (YPbPr) 2x
        • YPbPr 2x için Ses (Sol/Sağ)
        • Kompozit (CVBS) x1
        • Ses (Sol/Sağ) x1
        • S-video x1
        Diğer bağlantılar
        S/PDIF çıkışı (koaksiyel)
        Bağlantı Geliştirmeleri
        • SmartCard Genişletme Yuvası
        • Harici Hoparlör konektörü

      • Kullanılabilirlik

        Resim içinde Resim (PIP)
        Ana VGA üzerinde CVBS PIP
        Yasal onaylar
        • CE İşareti
        • UL/cUL
        • CCC
        • RoHS
        • GOST
        • SEMKO
        Ağ üzerinden kontrol edilebilir
        RS232
        VESA Montaj
        400 x 200 mm
        Ekran Format Ayarları
        • 4:3
        • Geniş Ekran
        • Altyazı Büyütme
        • Süper geniş
        • 14:9 zoom
        • 16:9 zoom

      • Ses

        Dahili hoparlörler
        2
        Çıkış gücü (RMS)
        2 x 10W
        Ses Geliştirme
        Akıllı Ses
        Ses Sistemi
        • Stereo
        • Mono

      • Güç

        Şebeke elektriği
        90-264 VAC, 50/60 Hz
        Tüketim (Açık modu)
        Tipik: 82W (VGA) 109W (video)
        Bekleme modunda güç tüketimi
        < 3W

      • Desteklenen Ekran Çözünürlüğü

        Bilgisayar formatları
        • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Hz
        • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Hz
        • 1024 x 768, 60, 70, 75 Hz
        • 1280 x 720, 60 Hz
        • 1280 x 768, 60 Hz
        • 1360 x 768, 60 Hz
        Video formatları
        • 480i, 60 Hz
        • 480p, 60 Hz
        • 576p, 50 Hz
        • 576i, 50 Hz
        • 720p, 50, 60 Hz
        • 1080i, 60 Hz

      • Boyutlar

        Kutu derinliği
        28  mm
        Kutu yüksekliği
        61.2  mm
        Kutu genişliği
        90.1  mm
        Set yüksekliği (stand ile)
        531  mm
        Set yüksekliği (stand ile) (inç)
        20.9  inç
        Set Genişliği
        792  mm
        Ürün ağırlığı
        12,67  kg
        Set derinliği (stand ile)
        205  mm
        Set Yüksekliği
        487  mm
        Set Derinliği
        115  mm
        Set derinliği (stand ile) (inç)
        8.1  inç
        Set Genişliği (inç)
        31,2  inç
        Set Yüksekliği (inç)
        19.2  inç
        Set Derinliği (inç)
        4.5  inç
        Kutu derinliği (inç)
        11  inç
        Kutu yüksekliği (inç)
        24.1  inç
        Kutu genişliği (inç)
        35.5  inç
        Ürün ağırlığı (lb)
        27,93  lb
        Ambalajla birlikte Ağırlık
        13,21  kg
        Paket dahil ağırlık (lb)
        29,12
        MTBF
        100k (CCFL 50k hariç) saat

      • Teknik spesifikasyonlar

        Çalışma sıcaklığı aralığı
        0 - 40  °C
        Bağıl nem aralığı
        %5 - %90

      • Tuner/Alım/İletim

        Video Oynatma
        • NTSC
        • PAL
        • SECAM

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Masa üstü stand
        • AC Güç Kablosu
        • VGA kablosu
        • Uzaktan Kumanda
        • Uzaktan kumanda pilleri
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • HDMI-DVI adaptör kablosu
        • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
        İsteğe bağlı aksesuarlar
        SmartLoader 22AV1135

      • Çeşitli

        Bezel
        metalik antrasit
        Garanti
        Avrupa/ Kuzey Amerika: 3 yıl, APMEA: 1 yıl

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Masa üstü stand
      • AC Güç Kablosu
      • VGA kablosu
      • Uzaktan Kumanda
      • Uzaktan kumanda pilleri
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
      • HDMI-DVI adaptör kablosu
      • CD-ROM'da Kullanım kılavuzu
      • İsteğe bağlı aksesuarlar: SmartLoader 22AV1135
      Badge-D2C

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