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    Kişisel Bakım Garantisi

    Erkek Bakım Ürünleri ・ Kadın Bakım ürünleri・ Sonicare Diş Fırçaları & Diş Temizleyicileri・ Işık Terapisi / Uyandırma Işıkları

    Philips, ürünlerini satın alındığı tarihten itibaren belirli bir süre için garanti eder. Arızalı malzeme ve işçilik nedeniyle meydana gelen kusurlar, geçerli bir süre içinde, geçerli bir satın alma kanıtı sağlandığı sürece, Philips tarafından onarılacak veya değiştirilecektir. Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması bu garantiyi geçersiz kılacaktır. Kullanıcı, kullanım kılavuzunda yer alan tüm talimatlara sıkı sıkıya uymalı ve gereksiz olduğu düşünülen veya kullanım kılavuzunda uyarılan herhangi bir eylem veya kullanımdan kaçınmalıdır. Ürün, kullanımının amaçlanmadığı bir ülkede kullanılıyorsa, voltaj dönüşümü gerekli olabilir. Philips, cihaz için uygun olmayan voltaj beslemesi nedeniyle çalışmayan ürünlerdeki güç kaynağı eksikliğinden sorumlu tutulamaz.

    Garanti süresi

    Aşağıdaki tabloda çeşitli ürün kategorileri için garanti süreleri gösterilmektedir:

     

    Kişisel Bakım

    Erkek Tıraş ve Vücut Bakım Ürünleri

    24 ay

    Kadın Bakım Ürünleri

    24 ay

    Sonicare Diş Fırçaları

    24 ay*

    Tıraş aksesuarları

    Garanti yok

    * Philips Sonicare PowerUp Diş fırçaları 12 ay garantiye sahiptir (kullanıcı el kitabına bakınız) 

    Garanti koşulları

    Garanti, satın alma tarihinde başlar ve yukarıda belirtilen sürenin sonunda sona erer. Geçerli bir satın alma belgesi (fatura) gereklidir. Philips garantisi, ürün kullanım amacına uygun şekilde ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında geçerlidir.

     

    Uzatılmış garanti:

     

    Bazı Philips Kişisel Bakım Ürünleri, ihtiyari uzatılmış garantiye uygundur. Bu sayfanın alt kısmında belirtilen garanti süresine ek olarak, ürününüzü satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde My Philips hesabınıza kaydederseniz, ücretsiz uzatılmış garantiye sahip olabilirsiniz. Ürününüzün buna uygun olup olmadığını öğrenmek için satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde My Philips hesabınıza girip ürün kayıt talimatlarını takip edin.

    Neler garanti kapsamında değildir?

    Garanti, veri kaybı veya iş kaybı dahil olacak şekilde ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, doğada meydana gelen kayıpları kapsamaz. Bazı istisnalar garanti kapsamındadır.

    Sorun giderme ve onarım

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