Bilgi Toplumu Hizmetleri

1. Şirket Bilgileri (Yönlendirilmiş Mesaj)
Ticaret Unvanı
Türk Philips Ticaret A.Ş.
Merkez Adresi
Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82/F İç Kapı No:45 Kat:27 Üsküdar, İstanbul
Ticaret Sicil Numarası
16684
Mersis Numarası
0876005121200013
Tek Pay Sahibi
Koninklijke Philips N.V.
Adresi: High Tech Campus 5656 AE, Eindhoven, Hollanda
Uyruğu: Hollanda
Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı
158.611.340 TL
Ödenen Sermaye Miktarı
158.611.340 TL
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları
- Haluk Ömer Karabatak (Başkan)
- Anna Malgorzata Szafnicka (Başkan Yardımcısı)
- Dilşad Kimiran (Üye)
2. Bağımsız Denetçi Bilgileri (2015 yılı için)
Ticaret Unvanı
Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş
Merkez Adresi
Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:27 D:54,57,59 Kat:2,3,4 Maslak - Sarıyer, İstanbul 34398
3. İlgili Belgeler:
Türk Philips Ticaret A.Ş. – Olağan Genel Kurul Kararı – 25.12.2020 (Link)