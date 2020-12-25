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Bilgi Toplumu Hizmetleri

Bilgi Toplumu Hizmetleri

1. Şirket Bilgileri (Yönlendirilmiş Mesaj)

 

Ticaret Unvanı

Türk Philips Ticaret A.Ş.

Merkez Adresi

Ünalan Mah. Libadiye Cad. Emaar Square Sitesi F Blok No:82/F İç Kapı No:45 Kat:27 Üsküdar, İstanbul

Ticaret Sicil Numarası

16684

Mersis Numarası

0876005121200013

Tek Pay Sahibi

Koninklijke Philips N.V.

Adresi: High Tech Campus 5656 AE, Eindhoven, Hollanda

Uyruğu: Hollanda

Taahhüt Edilen Sermaye Miktarı
158.611.340 TL

Ödenen Sermaye Miktarı

158.611.340 TL

Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin Ad ve Soyadları

  • Haluk Ömer Karabatak (Başkan)
  • Anna Malgorzata Szafnicka (Başkan Yardımcısı)
  • Dilşad Kimiran (Üye)

 

2. Bağımsız Denetçi Bilgileri (2015 yılı için)

 

Ticaret Unvanı

Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş

Merkez Adresi

Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. No:27 D:54,57,59 Kat:2,3,4 Maslak - Sarıyer, İstanbul 34398

 

3. İlgili Belgeler:

Türk Philips Ticaret A.Ş. – Olağan Genel Kurul Kararı – 25.12.2020 (Link)