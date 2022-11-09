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      Ürününüzü bulmak için lütfen aşağıdaki önerileri dikkate alın:

      • •Orijinal ürün model numarasının tamamını kullanın (ör. GC6440, HD9650/90 veya HX9351/52).
      • Ada göre arama: "Sonicare Diamondclean", "Airfryer XXL", "Oneblade". Elektrikli diş fırçaları için diş fırçası model numarasında bir "/" işareti bulunmalıdır (örneğin HX9361/62). Ürünün kutusunu (model numarası, kutunun altında olabilir) veya faturanızı kontrol etmenizi öneririz . Bazı yaygın hatalar: HX680A, HX939B, HX6100. Bunlar, diş fırçalarının sapı veya şarj aletleridir.
      • Elektrikli tıraş makinelerimiz, düzelticilerimiz veya Oneblade ürünlerimiz hakkında: "NL9206AD", fabrikanın posta kodudur ve model numarası, buna yakın bir yere basılmıştır. Bazı örnekler: S7788/55, QP2620/65, QT4070/41.

       

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      En yakın Philips yetkili servis merkezini bulun

      Ev, Anne ve Çocuk Bakımı ve Kişisel Bakım ürünleriyle ilgili yardıma ihtiyacınız varsa Philips yetkili servis merkezlerimizi ziyaret edin. Philips ürünleri, her kategori için özel servisler tarafından ele alınır.

      Philips yetkili servis merkezlerini ziyaret ederken lütfen aşağıdakileri yanınızda getirin:

       

      1. Satın alma belgesi (Yazar kasa fişi/ fatura)

      2. Garanti Belgesi

      3. Philips ürünü (Aksesuarlar dahil)

      Size en yakın yetkili servis merkezini bulmak için ürün grubunuzu seçin.
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      Sıkça sorulan sorular

      1. Ürünüm çalışmıyor; nasıl tamir ettirebilirim?

      Ürününüz beklendiği gibi çalışmıyorsa, sorunu çözmek için online sorun giderme adımlarımıza bakabilirsiniz. Ancak ürününüz için tamir gerekiyorsa, online tamir talebinde bulunmanıza yardımcı olacağız. 

      1. Adım: Sorunu giderin. 

      Çoğu zaman ürününüzü tamire göndermeden, ürün destek sayfamızdaki bilgilendirmeleri kullanarak sorununuzu çözebilirsiniz. Bunun için bu sayfanın üst kısmında yer alan arama kutusuna ürün model numarasını girip, ürüne ait sorun giderme ve Sık Sorulan Sorular (SSS) sayfalarını inceleyebilirsiniz.

      2. Adım: Servislerimizden tamir talebinde bulunun. 

      Ürününüzle ilgili sorunu ürün destek sayfalarımız aracılığıyla çözemezseniz, yardım almak istediğiniz ürün grubunu seçerek, servislerimize tamir talebinizi online olarak iletebilirsiniz. Ürün grubunuz aşağıda yer almıyorsa lütfen İletişim Merkezimizle iletişime geçin. 

      - Ev ürünleri – buraya tıklayın
      - Kişisel bakım ürünleri – buraya tıklayın

      Ürününüz Philips garantisi kapsamındaysa onarım genellikle ücretsiz olacaktır. Philips garanti koşulları hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. 

      2. Ürünümün garanti süresi ne kadardır?

      Philips garantileri, ürüne bağlı olarak genellikle 12 ila 24 ay arasındadır.

      Ürününüzün  garanti süresi ve garanti koşullarını öğrenmek için lütfen garanti şartlarımıza bakın.

      3. Ürünüm artık garanti kapsamında değil; hala destek alabilir miyim?

      Ürününüz artık garanti kapsamında değilse, tamir sürecini mümkün olduğunca pratik ve düşük maliyetli hale getirmeye çalışıyoruz. Önerilen çözüm ve nihai maliyet, ürün tipine, yaşına ve seçtiğiniz nakliye yöntemine göre değişir.


      Tamiri mümkün olmayan ya da tamir maliyeti yüksek olan ve servis ömrü devam eden bazı ürünlerde, tüketicilerimize yeni bir Philips ürünü satın almaları için indirim sunuyoruz. 

      Avent ürünleri için lütfen İletişim Merkezimizle iletişime geçin. 

      4. İhtiyacım olan desteği bulamıyorum; yardım için sizinle nasıl iletişim kurabilirim?

      Tüm ürünlerimiz için mükemmel online destek sağlamayı hedefliyoruz, ancak bazen aradığınız bilgileri bulmanın zor olabileceğinin farkındayız. 

      İhtiyacınız olan bilgileri ürün destek sayfasından bulamadıysanız İletişim Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. 

      İletişim Merkezimiz resmi tatiller dışında haftanın her günü 09.00-24.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

      5. Philips Yetkili Servislerine nasıl ulaşabilirim?

      Destek almak istediğiniz ürün grubunu seçerek servislerimize tamir talebinizi online iletebilirsiniz. Ürün grubunuz aşağıda yer almıyorsa lütfen İletişim Merkezimizle iletişime geçin.
      - Ev ürünleri – buraya tıklayın
      - Kişisel bakım Ürünleri – buraya tıklayın

      Dilerseniz sayfanın yukarısında yer alan haritadan ya da İletişim Merkezimiz aracılığıyla yetkili servislerimizin adres ve iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz.

      6. Ürünümün onarım durumunu nasıl öğrenebilirim?

      Amacımız, ürününüzün servis merkezimize ulaştığı günden itibaren 7 iş günü içerisinde onarılıp tarafınıza iade edilmesidir. Ancak bu süre parça teminine göre değişiklik gösterebilir.

      Ürününüzün onarım durumunu aşağıdan ürün grubunuzu seçerek kontrol edebilirsiniz. Ürün grubunuz aşağıda yer almıyorsa ya da ilgili bilgiye ulaşamadıysanız lütfen İletişim Merkezimizle iletişime geçin.

      - Ev ürünleri – buraya tıklayın
      - Kişisel bakım ürünleri – buraya tıklayın

      7. Ürünüm için yedek parça ve aksesuarları nereden satın alabilirim?

      Ürününüz için aradığınız yedek parça ve aksesuarları Philips Yetkili Servislerimizden veya www.phaksesuar.com sayfamız üzerinden satın alabilirsiniz.

      Ürününüzde kullanacağınız yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin orijinal olması gerekmektedir. Orijinal olmayan yedek parça, aksesuar ve sarf malzeme kullanımı kaynaklı arızalar garanti kapsamında değerlendirilmeyecektir.   

      Ürününüzün yedek parça veya aksesuarlarıyla ilgili herhangi bir sorunuz varsa, İletişim Merkezimizle de iletişime geçebilirsiniz.

      8. Ürünümün model numarasını nasıl bulabilirim?

      Ürününüzün model numarasını kutu üzerinde, kullanım kılavuzunda veya ürünün üzerinde bulabilirsiniz. Ürününüzün model numarasını bulma konusunda daha fazla yardıma ihtiyacınız varsa burayı tıklayın. 

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      9. Yurtdışına taşındım / Ürünümü yurtdışından aldım. Garantim etkilenir mi?

      Ülkemizde satışı olmayan ürün satın aldığınızda (Ürünün kutusu üzerinde basılmış garanti kartı bulunmuyor ise) ürününüz için garanti kapsamında destek alamazsınız. Ancak Philips olarak ürününüz için en uygun desteği vermeye çalışacağız.


      Herhangi bir sorun veya sorunuz olması durumunda lütfen İletişim Merkezimizle iletişime geçin.

      10. Ürünü aldığım satıcıdan ek garanti aldıysam, Philips ile iletişime geçebilir miyim?

      Ürününüzle ilgili sorun yaşıyorsanız, İletişim Merkezimizle her zaman iletişime geçebilirsiniz; size yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.  

      Ürününüz, Philips garanti süresi içinde bir onarım veya servis gerektiriyorsa, bunu size sunmaktan memnuniyet duyarız, ancak farklı satıcıların sunduğu ek garanti hizmetlerinden, garantinizin uzatıldığı süre boyunca bu hizmeti sunan satıcı sorumludur.

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      Garanti

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