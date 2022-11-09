Ürününüz artık garanti kapsamında değilse, tamir sürecini mümkün olduğunca pratik ve düşük maliyetli hale getirmeye çalışıyoruz. Önerilen çözüm ve nihai maliyet, ürün tipine, yaşına ve seçtiğiniz nakliye yöntemine göre değişir.





Tamiri mümkün olmayan ya da tamir maliyeti yüksek olan ve servis ömrü devam eden bazı ürünlerde, tüketicilerimize yeni bir Philips ürünü satın almaları için indirim sunuyoruz.



Avent ürünleri için lütfen İletişim Merkezimizle iletişime geçin.

