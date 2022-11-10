Philips, ürünlerini satın alındığı tarihten itibaren belirli bir süre için garanti eder. Arızalı malzeme ve işçilik nedeniyle meydana gelen kusurlar, geçerli bir süre içinde, geçerli bir satın alma kanıtı sağlandığı sürece, Philips tarafından onarılacak veya değiştirilecektir. Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması bu garantiyi geçersiz kılacaktır. Kullanıcı, kullanım kılavuzunda yer alan tüm talimatlara sıkı sıkıya uymalı ve gereksiz olduğu düşünülen veya kullanım kılavuzunda uyarılan herhangi bir eylem veya kullanımdan kaçınmalıdır. Ürün, kullanımının amaçlanmadığı bir ülkede kullanılıyorsa, voltaj dönüşümü gerekli olabilir. Philips, cihaz için uygun olmayan voltaj beslemesi nedeniyle çalışmayan ürünlerdeki güç kaynağı eksikliğinden sorumlu tutulamaz.