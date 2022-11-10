Philips, ürünlerini satın alındığı tarihten itibaren belirli bir süre için garanti eder. Arızalı malzeme ve işçilik nedeniyle meydana gelen kusurlar, geçerli bir süre içinde, geçerli bir satın alma kanıtı sağlandığı sürece, Philips tarafından onarılacak veya değiştirilecektir. Orijinal olmayan yedek parçaların kullanılması bu garantiyi geçersiz kılacaktır. Kullanıcı, kullanım kılavuzunda yer alan tüm talimatlara sıkı sıkıya uymalı ve gereksiz olduğu düşünülen veya kullanım kılavuzunda uyarılan herhangi bir eylem veya kullanımdan kaçınmalıdır. Ürün, kullanımının amaçlanmadığı bir ülkede kullanılıyorsa, voltaj dönüşümü gerekli olabilir. Philips, cihaz için uygun olmayan voltaj beslemesi nedeniyle çalışmayan ürünlerdeki güç kaynağı eksikliğinden sorumlu tutulamaz.
Aşağıdaki tabloda çeşitli ürün kategorileri için garanti süreleri gösterilmektedir: Sağlık
Aşağıdaki tabloda çeşitli ürün kategorileri için garanti süreleri gösterilmektedir:
Sağlık
|
Derin uyku baş bandı
|
24 ay
|
Derin uyku baş bandı yedek sensörleri
|
Garanti yok
|
Horlama rahatlama bandı
|
24 ay
|
Daha iyi uyku program
|
Garanti yok
Garanti, satın alma tarihinde başlar ve yukarıda belirtilen sürenin sonunda sona erer. Geçerli bir satın alma belgesi (fatura) gereklidir. Philips garantisi, ürün kullanım amacına uygun şekilde ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında geçerlidir. Uzatılmış garanti: Bazı Philips Kişisel Bakım Ürünleri, ihtiyari uzatılmış garantiye uygundur. Bu sayfanın alt kısmında belirtilen garanti süresine ek olarak, ürününüzü satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde My Philips hesabınıza kaydederseniz, ücretsiz uzatılmış garantiye sahip olabilirsiniz. Ürününüzün buna uygun olup olmadığını öğrenmek için satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde My Philips hesabınıza girip ürün kayıt talimatlarını takip edin.
Garanti, satın alma tarihinde başlar ve yukarıda belirtilen sürenin sonunda sona erer. Geçerli bir satın alma belgesi (fatura) gereklidir. Philips garantisi, ürün kullanım amacına uygun şekilde ve kullanım talimatlarına uygun olarak kullanıldığında geçerlidir.
Uzatılmış garanti:
Bazı Philips Kişisel Bakım Ürünleri, ihtiyari uzatılmış garantiye uygundur. Bu sayfanın alt kısmında belirtilen garanti süresine ek olarak, ürününüzü satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde My Philips hesabınıza kaydederseniz, ücretsiz uzatılmış garantiye sahip olabilirsiniz. Ürününüzün buna uygun olup olmadığını öğrenmek için satın alma tarihinden itibaren 90 gün içinde My Philips hesabınıza girip ürün kayıt talimatlarını takip edin.
Sorun giderme ve onarım
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