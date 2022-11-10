Sayın Müşterimiz,
Philips ürünleri en yüksek standartlarda tasarlanmıştır, üretilmiştir ve yüksek performans, kullanım ve kurulum kolaylığı sağlar. Ürününüzü kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız öncelikle kullanım kılavuzuna ve ürün modeline bağlı olarak indirebileceğiniz kullanım kılavuzu, sık sorulan sorular, talimatlar içeren videolar ve bir destek forumunu bulabileceğiniz bu web sitesinin destek bölümündeki bilgilere göz atmanızı öneririz.
Beklenmeyen bir durumda ürünün arızalanması halinde Philips, ürünün kullanım kılavuzuna uygun olarak (ör. uygun bir ortamda) kullanılmış olması şartıyla, arızayı garanti süresi dahilinde belirtmiş olmanız halinde, ürününüzün herhangi bir ücret talep edilmeden servise verilmesini sağlayacaktır. Bazı ürün kategorilerinde ürünün garantörü Philips'in ortak şirketi olabilir. Lütfen ürününüzle birlikte sağlanan belgelere göz atın.
Yurt dışında satın aldığınız ürününüz için Türkiye'de servis hizmeti sağlanmasını istiyorsanız Philips, tarafınıza ürünü satın aldığınız ülkedeki garanti koşulları uyarınca servis hizmeti verilmesi için gerekli birimlerle iletişime geçer.
Bu belge yalnızca tüketici ürünleri için geçerlidir. Profesyonel ürünler için satış veya satın alma anlaşmasının garanti koşulları geçerli olur.
Türkiye'de, aşağıdaki istisnalar dışında, bu belgenin başlığında belirtilen ürün kategorileri için garanti süresi 24 aydır:
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İstisna
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Garanti süresi
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B, S ve P Line LCD monitörler
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36 ay
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Otomotiv araba lambaları (“aşınma ve yıpranma” ürünleridir, bu nedenle yasal garanti süresi geçerli değildir.)
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Yine de aşağıdaki garanti süresini sunarız:
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Garanti 2 yıl veya 60.000 km'dir (hangisi daha kısaysa).
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Garanti 1 yıl veya 30.000 km'dir (hangisi daha kısaysa)
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Garanti 3 ay veya 10.000 km'dir (hangisi daha kısaysa)
Garanti süresi, satın alma belgenizde belirtilen tarihte başlar ve "Garanti süresi" bölümünde belirtilen tarihte sona erer. Servis hizmetinden yararlanmak istiyorsanız ancak satın alma belgenizi kaybettiyseniz veya Philips satıcıyı tanımıyorsa (ör. ürünü çevrimiçi bir açık artırma kanalından satın aldıysanız) garanti süresi, ürün üzerinde belirtilen üretim tarihinden üç ay sonra başlamış sayılır veya seri numarasından garanti süresiyle ilgili bilgi alınır. Üretim tarihi belirtilmeyen veya üzerinde seri numarası olmayan ürünler için hizmet almanız gerekirse geçerli bir satın alma belgesi ibraz etmeniz gerekir.
Onarımın mümkün olmadığı veya ticari bağlamda gerçekleştirilemediği durumlarda Philips, ürünü benzer işlevler sunan yeni veya yenilenmiş bir ürünle değiştirebilir. Onarım, bellenim yükseltmesi ve yedek parça değişiminin ardından, garanti süresi satın alma tarihinden itibaren geçerli olmayı sürdürecektir.
Garanti; veri kaybı veya gelir kaybı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla arızi hasarları kapsamaz ve düzenli bakım, bellenim güncellemelerinin yüklenmesi ve verilerin kaydedilmesi ya da geri yüklenmesi gibi tarafınızca yapılan etkinlikleri tazmin etmez.
Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz ya da söz konusu durumlarda geçerli değildir:
· Satın alma belgesinde herhangi bir değişiklik yapılmışsa veya belge okunamaz hale gelmişse.
· Ürünün üzerindeki model numarası, seri numarası veya üretim tarihi kodu değiştirilmiş, çıkarılmış veya okunamaz hale gelmişse.
· Yetkili olmayan servis kuruluşları veya şahıslar tarafından ürün üzerinde onarım işlemleri veya değişiklik yapılmışsa.
· Arıza, ürünün amacı dışında uzun süre kullanımı (ör. sürekli olarak ticari ortamda kullanım) sonucunda oluşmuşsa.
· Arıza, ürünün hatalı kullanımından ya da kullanım kılavuzuna uygun olmayan çevresel şartlarda kullanılmasından kaynaklanıyorsa.
· Arıza, ürüne kullanım kılavuzunda önerilenler haricinde çevre birimleri, ek donanım veya aksesuarlar bağlanmasından kaynaklanıyorsa.
· Hayvanlar, aydınlatma, anormal voltaj, ateş, doğal afet, ulaşım veya su (kullanım kılavuzunda ürünün yıkanabileceğinin açık bir şekilde belirtildiği durumlar hariç) kaynaklı hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ünite hasar görmüşse.
· Normal aşınma ve yıpranma durumlarında ya da doğası gereği sarf malzemesi olan parçalar (ör. elektrikli süpürge torbaları veya filtre kartuşları) söz konusu olduğunda.
· Ürün, ithal edildiği durumlarda, kullanıldığı ülke için tasarlanmamış, üretilmemiş veya onaylanmamış olması sebebiyle düzgün şekilde çalışmıyorsa.
· Ürün, erişim ağlarındaki kesintiler (örneğin TV kablosu, uydu veya Internet) gibi servis sağlayıcılarına erişim ya da bağlantıya ilişkin sorunlar, abonenin ya da ilgili kişinin hattındaki arızalar, yerel ağ arızaları (kablolama, dosya sunucusu, kullanıcının hattı) ya da aktarım ağındaki arızalar (parazit, şifreleme ya da düşük ağ kalitesi) nedeniyle düzgün şekilde çalışmıyorsa.
· Ürünlerinizle birlikte kullanılan üçüncü taraf uygulamalar varsa.
Garanti; veri kaybı veya gelir kaybı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla arızi hasarları kapsamaz ve düzenli bakım, bellenim güncellemelerinin yüklenmesi ve verilerin kaydedilmesi ya da geri yüklenmesi gibi tarafınızca yapılan etkinlikleri tazmin etmez.
Sorunların önüne geçmek için bayinize veya Philips'e başvurmadan önce kullanma talimatlarını dikkatle okumanızı ve/veya bu web sitesinin destek bölümünü incelemenizi öneririz. Garanti süresi dahilinde hizmet almak için lütfen bu web sitesinde belirtilen yöntemlerden birini kullanarak müşteri destek merkezi ile iletişime geçin. Ürün garanti kapsamı dışına çıktığında bazı ülkelerde doğrudan en yakın servis merkeziyle iletişime geçebilirsiniz. Varsa servis merkezlerinin adreslerini bu web sitesinde bulabilirsiniz.
Philips'in veya servis ortaklarının size etkin bir biçimde yardımcı olabilmesi için iletişime geçerken lütfen şu belge ve bilgileri yanınızda bulundurun:
· Ürün tipi veya model numarası (model kimliği olarak da anılır)
· Ürünün satın alındığı tarih, bayi adı ve ürünün model numarasının belirtildiği satın alma kanıtı (örneğin, orijinal fatura veya fiş) ve
· Ürün üzerinde belirtilen üretim seri numarası veya üretim tarihi kodu.
Model numarası, seri numarası veya üretim tarihi kodu (varsa) pil bölmesinde ya da ürünün arka veya alt kısmında bulunabilir.
Sorun giderme ve onarım
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