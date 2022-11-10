Garanti; veri kaybı veya gelir kaybı dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla arızi hasarları kapsamaz ve düzenli bakım, bellenim güncellemelerinin yüklenmesi ve verilerin kaydedilmesi ya da geri yüklenmesi gibi tarafınızca yapılan etkinlikleri tazmin etmez.



Garanti aşağıdaki durumları kapsamaz ya da söz konusu durumlarda geçerli değildir:

· Satın alma belgesinde herhangi bir değişiklik yapılmışsa veya belge okunamaz hale gelmişse.

· Ürünün üzerindeki model numarası, seri numarası veya üretim tarihi kodu değiştirilmiş, çıkarılmış veya okunamaz hale gelmişse.

· Yetkili olmayan servis kuruluşları veya şahıslar tarafından ürün üzerinde onarım işlemleri veya değişiklik yapılmışsa.

· Arıza, ürünün amacı dışında uzun süre kullanımı (ör. sürekli olarak ticari ortamda kullanım) sonucunda oluşmuşsa.

· Arıza, ürünün hatalı kullanımından ya da kullanım kılavuzuna uygun olmayan çevresel şartlarda kullanılmasından kaynaklanıyorsa.

· Arıza, ürüne kullanım kılavuzunda önerilenler haricinde çevre birimleri, ek donanım veya aksesuarlar bağlanmasından kaynaklanıyorsa.

· Hayvanlar, aydınlatma, anormal voltaj, ateş, doğal afet, ulaşım veya su (kullanım kılavuzunda ürünün yıkanabileceğinin açık bir şekilde belirtildiği durumlar hariç) kaynaklı hasarlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ünite hasar görmüşse.

· Normal aşınma ve yıpranma durumlarında ya da doğası gereği sarf malzemesi olan parçalar (ör. elektrikli süpürge torbaları veya filtre kartuşları) söz konusu olduğunda.

· Ürün, ithal edildiği durumlarda, kullanıldığı ülke için tasarlanmamış, üretilmemiş veya onaylanmamış olması sebebiyle düzgün şekilde çalışmıyorsa.

· Ürün, erişim ağlarındaki kesintiler (örneğin TV kablosu, uydu veya Internet) gibi servis sağlayıcılarına erişim ya da bağlantıya ilişkin sorunlar, abonenin ya da ilgili kişinin hattındaki arızalar, yerel ağ arızaları (kablolama, dosya sunucusu, kullanıcının hattı) ya da aktarım ağındaki arızalar (parazit, şifreleme ya da düşük ağ kalitesi) nedeniyle düzgün şekilde çalışmıyorsa.

· Ürünlerinizle birlikte kullanılan üçüncü taraf uygulamalar varsa.