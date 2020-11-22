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Üretimden kaldırıldı

3000 seriesMikrofonlu kablosuz kulaklık

TAUN102BK/00

4.4
| (16) İncelemeler | 86% bu ürünü tavsiye ediyor
Kablosuz özgürlük
Kompakt ve upbeat Bluetooth Kulak İçi kulaklıklar, 7 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır.
Tüm avantajları görüntüleyin

Güçlü ses.

Kablosuz özgürlük

  • 6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Kulak içi

  • 7 saatlik oynatma süresi

Konfor ve pasif gürültü yalıtımı

Hızlı şarj teknolojisi

Hızlı Şarj teknolojisi, piliniz biterken cihazınızı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Sadece 15 dakikalık şarj süresi, 90 dakikalık oynatma imkanı sunar.

Manyetik oluklu kulaklıklarıyla şık ve kolay şekilde saklanabilir

Kulak içi kulaklıklarınız, düzenli ve kolay saklama imkanı sağlayan manyetik oluklu kulaklık uçlarına sahiptir. Kulaklık uçlarının her birinin arka kısmına, uçların birbirine yapışmasını sağlayan mıknatıslar yerleştirilmiştir: Dolaşma yok, zahmet yok. Arka kısımlarını birbirine yapıştırın, dolaşmayan düz kablonuzla sarın ve çantanıza atıp istediğinizde kolayca alın.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
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4.4

5 üzerinden

16

İncelemeler

86%

bu ürünü tavsiye ediyor

3
2

22/11/2020

Türkiye

Türkiye

Yolculuk için çok güzel

Surekli seyahat eden biri olarks yolda film müzik vs deneyimim oldugu için aldım vede çok memnun kaldım. Bu isin uzmanı philps dır Nokta

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Super ses kalitesi

Ses kalitesi çok iyi, baslarini özellikle cok başarili buldum.kablosuz olmasi ve 7 saat sarjinin gitmesi tercih etme sebebim oldu.

Avantajlar

Bas performansi ve kablosuz olmasi

Dezavantajlar

Yok

Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır

Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır

01/05/2020

Türkiye

Türkiye

Performans tartışılmaz

Kalite asla tesadüf değildir ki bahsedilen ürün Phılıps olunca hiçte tesadüf değil direkt olarak kalite oluyor. Pil ömrümü desem, şık dizaynımı desem, kulak içi rahatlığımı desem bilemedim. Bursa'dan Ankara’ya yolculuk yapacaksanız kesintisiz bir müzik dinleyebiliriz. Tam manası ile çok güzel bir ürün kullanışlı tavsiye edilir. :)

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır

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