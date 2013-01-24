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    Mikrofonlu kablosuz kulaklık

    TAUN102BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Kablosuz özgürlük Kablosuz özgürlük Kablosuz özgürlük
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      Mikrofonlu kablosuz kulaklık

      TAUN102BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Kablosuz özgürlük

      Kompakt ve upbeat Bluetooth Kulak İçi kulaklıklar, 7 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kablosuz kulaklık

      Kablosuz özgürlük

      Kompakt ve upbeat Bluetooth Kulak İçi kulaklıklar, 7 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

      Kablosuz özgürlük

      Kompakt ve upbeat Bluetooth Kulak İçi kulaklıklar, 7 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

      Mikrofonlu kablosuz kulaklık

      Kablosuz özgürlük

      Kompakt ve upbeat Bluetooth Kulak İçi kulaklıklar, 7 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün

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        Mikrofonlu kablosuz kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Kablosuz özgürlük

        Güçlü ses.

        • 6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Kulak içi
        • 7 saatlik oynatma süresi

        Hızlı şarj teknolojisi

        Hızlı Şarj teknolojisi, piliniz biterken cihazınızı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Sadece 15 dakikalık şarj süresi, 90 dakikalık oynatma imkanı sunar.

        Manyetik oluklu kulaklıklarıyla şık ve kolay şekilde saklanabilir

        Kulak içi kulaklıklarınız, düzenli ve kolay saklama imkanı sağlayan manyetik oluklu kulaklık uçlarına sahiptir. Kulaklık uçlarının her birinin arka kısmına, uçların birbirine yapışmasını sağlayan mıknatıslar yerleştirilmiştir: Dolaşma yok, zahmet yok. Arka kısımlarını birbirine yapıştırın, dolaşmayan düz kablonuzla sarın ve çantanıza atıp istediğinizde kolayca alın.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • HFP
          • HSP
          • AVRCP
          Bluetooth sürümü
          5,0

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,48  kg
          GTIN
          2 48 95229 10014 9
          Yükseklik
          11  cm
          Uzunluk
          18,9  cm
          Ambalaj sayısı
          6
          Dara ağırlığı
          0,156  kg
          Genişlik
          16,6  cm
          Net ağırlık
          0,324  kg

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          2,25  kg
          GTIN
          1 48 95229 10014 2
          Yükseklik
          23,3  cm
          Uzunluk
          35,4  cm
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          0,954  kg
          Genişlik
          21  cm
          Net ağırlık
          1,296  kg

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          2,5  cm
          EAN
          48 95229 10014 5
          Brüt ağırlık
          0,069  kg
          Yükseklik
          17,3  cm
          Net ağırlık
          0,054  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Ambalaj türü
          Karton
          Dara ağırlığı
          0,015  kg
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Genişlik
          9,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          0  cm
          Yükseklik
          2,25  cm
          Ağırlık
          0,035  kg
          Genişlik
          1,4  cm
          Kablo uzunluğu
          61,8  cm

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Hızlı başlangıç kılavuzu
          USB kablosu
          Şarj için dahil edilmiştir

        • Ses

          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          16  ohm
          Hassasiyet
          100  dB

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı
        • USB şarj kablosu

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