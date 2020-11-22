2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
6 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak içi
7 saatlik oynatma süresi
Hızlı Şarj teknolojisi, piliniz biterken cihazınızı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Sadece 15 dakikalık şarj süresi, 90 dakikalık oynatma imkanı sunar.
Kulak içi kulaklıklarınız, düzenli ve kolay saklama imkanı sağlayan manyetik oluklu kulaklık uçlarına sahiptir. Kulaklık uçlarının her birinin arka kısmına, uçların birbirine yapışmasını sağlayan mıknatıslar yerleştirilmiştir: Dolaşma yok, zahmet yok. Arka kısımlarını birbirine yapıştırın, dolaşmayan düz kablonuzla sarın ve çantanıza atıp istediğinizde kolayca alın.
4.4
5 üzerinden
16
İncelemeler
86%
bu ürünü tavsiye ediyor
Miharbi16
22/11/2020
Türkiye
Yolculuk için çok güzel
Surekli seyahat eden biri olarks yolda film müzik vs deneyimim oldugu için aldım vede çok memnun kaldım. Bu isin uzmanı philps dır Nokta
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır
Kartal58
01/05/2020
Türkiye
Super ses kalitesi
Ses kalitesi çok iyi, baslarini özellikle cok başarili buldum.kablosuz olmasi ve 7 saat sarjinin gitmesi tercih etme sebebim oldu.
Avantajlar
Bas performansi ve kablosuz olmasi
Dezavantajlar
Yok
Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır
Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır
Kitap kurdu
01/05/2020
Türkiye
Performans tartışılmaz
Kalite asla tesadüf değildir ki bahsedilen ürün Phılıps olunca hiçte tesadüf değil direkt olarak kalite oluyor. Pil ömrümü desem, şık dizaynımı desem, kulak içi rahatlığımı desem bilemedim. Bursa'dan Ankara’ya yolculuk yapacaksanız kesintisiz bir müzik dinleyebiliriz. Tam manası ile çok güzel bir ürün kullanışlı tavsiye edilir. :)
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 3000 series TAUN102BK Mikrofonlu kablosuz kulaklık için yapılmıştır