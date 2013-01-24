Kutudaki diğer öğeler
- 3 boy kulaklık kapağı
- USB şarj kablosu
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Kablosuz özgürlük
Kompakt ve upbeat Bluetooth Kulak İçi kulaklıklar, 7 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük
Kompakt ve upbeat Bluetooth Kulak İçi kulaklıklar, 7 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Kablosuz özgürlük
Kompakt ve upbeat Bluetooth Kulak İçi kulaklıklar, 7 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kablosuz özgürlük
Kompakt ve upbeat Bluetooth Kulak İçi kulaklıklar, 7 saate kadar kablosuz müzik keyfi ve güçlü ses sunar. Taşınabilir tasarım sayesinde son derece kullanışlıdır. Tüm faydaları görün
Mikrofonlu kablosuz kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
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Hızlı Şarj teknolojisi, piliniz biterken cihazınızı hızlı bir şekilde şarj etmenizi sağlar. Sadece 15 dakikalık şarj süresi, 90 dakikalık oynatma imkanı sunar.
Kulak içi kulaklıklarınız, düzenli ve kolay saklama imkanı sağlayan manyetik oluklu kulaklık uçlarına sahiptir. Kulaklık uçlarının her birinin arka kısmına, uçların birbirine yapışmasını sağlayan mıknatıslar yerleştirilmiştir: Dolaşma yok, zahmet yok. Arka kısımlarını birbirine yapıştırın, dolaşmayan düz kablonuzla sarın ve çantanıza atıp istediğinizde kolayca alın.
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