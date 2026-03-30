2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT5506BK/00
Gürültü Engelleyici Pro
Net aramalar için çift mikrofon
Kablosuz şarj kılıfı
IPX5 su koruması
Bu true wireless kulaklık sadece harika görünmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmanıza da olanak tanır. Gelişmiş gürültü engelleme, istenmeyen sesleri filtreler ve Farkındalık Modu, çevrenizdeki dünyayı duymanızı sağlar. Yakınınızdaki biriyle kulaklığı çıkarmadan sohbet etmek için Philips Headphones uygulamasında Gelişmiş Ses Aktarımı Modu'nu etkinleştirin.
Yolda. Trende. Parkta veya spor salonunda. Nerede dinlerseniz dinleyin mükemmel ayarlanmış 10 mm sürücüler size her parça, çalma listesi ve daha fazlası için harika ses verir. Kulaklığı çıkarırsanız müzik durur. Kulaklığı tekrar taktığınızda müzik yeniden başlar.
Sesinize odaklanan iki mikrofon ile net bir şekilde duyulabilirsiniz ve bir kulaklığı kullanırken diğerini şarj ederek konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofonlar, kullandığınız kulaklığa otomatik olarak atanır ve mevcut kulaklığınızın pili azaldığında değiştirebilirsiniz.
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