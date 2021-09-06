Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar. Tüm faydaları görün
Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar. Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
Bu true wireless kulaklık sadece harika görünmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmanıza da olanak tanır. Gelişmiş gürültü engelleme, istenmeyen sesleri filtreler ve Farkındalık Modu, çevrenizdeki dünyayı duymanızı sağlar. Yakınınızdaki biriyle kulaklığı çıkarmadan sohbet etmek için Philips Headphones uygulamasında Gelişmiş Ses Aktarımı Modu'nu etkinleştirin.
Yolda. Trende. Parkta veya spor salonunda. Nerede dinlerseniz dinleyin mükemmel ayarlanmış 10 mm sürücüler size her parça, çalma listesi ve daha fazlası için harika ses verir. Kulaklığı çıkarırsanız müzik durur. Kulaklığı tekrar taktığınızda müzik yeniden başlar.
Sesinize odaklanan iki mikrofon ile net bir şekilde duyulabilirsiniz ve bir kulaklığı kullanırken diğerini şarj ederek konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofonlar, kullandığınız kulaklığa otomatik olarak atanır ve mevcut kulaklığınızın pili azaldığında değiştirebilirsiniz.
Gün içinde ne yaşanırsa yaşansın, bu kulaklıklar size ayak uydurabilir. Bir çift tam şarjlı kulaklıkla 8 saat çalma süresi (ANC ile 7 saat) elde edersiniz ve tam şarjlı bir kutu size 24 saat (ANC ile 21 saat) daha verir. Qi uyumlu kılıf kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.
Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Kulaklıklar anında eşleştirmeye hazırdır. Eşleştikten sonraysa şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.
IPX5 derecesi, bu kulaklıkların su püskürmelerine karşı dayanıklı olduğu anlamına gelir. Kulaklıklar için biraz ter problem değildir ve yağmura yakalanma konusunda endişelenmenize gerek yoktur.
Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. "Hokey sopası" şeklindeki form faktörü, kulaklıkları güvende tutar.
Philips Headphones uygulaması, dinlediğiniz müziğin kontrolünü size verir. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya önceden ayarlanmış ses stillerinden birini seçin. Uygulamayı ayrıca önceden ayarlanmış gürültü önleme modları arasında geçiş yapmak veya Gelişmiş Ses Aktarımı Modu'nu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.
Ses
ANC özellikleri
Telekomünikasyon
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Güç
Sesli asistan
Aksesuarlar
Ürün boyutları
Ambalaj boyutları
İç Karton
Dış Karton
UPC
You are about to visit a Philips global content page
You are about to visit the Philips USA website.
Sitemiz Microsoft Edge, Google Chrome veya Firefox'un en son sürümüyle en iyi şekilde görüntülenebilir.