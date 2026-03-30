Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz

Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar.