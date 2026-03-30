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  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
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  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
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  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
  • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz

Üretimden kaldırıldı

True Wireless Kulaklıklar

TAT5506BK/00

Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz

  • Gürültü Engelleyici Pro

  • Net aramalar için çift mikrofon

  • Kablosuz şarj kılıfı

  • IPX5 su koruması

Gürültü Engelleyici Pro ile şık tasarım

Gürültü Engelleyici Pro ile şık tasarım

Bu true wireless kulaklık sadece harika görünmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmanıza da olanak tanır. Gelişmiş gürültü engelleme, istenmeyen sesleri filtreler ve Farkındalık Modu, çevrenizdeki dünyayı duymanızı sağlar. Yakınınızdaki biriyle kulaklığı çıkarmadan sohbet etmek için Philips Headphones uygulamasında Gelişmiş Ses Aktarımı Modu'nu etkinleştirin.

10 mm neodimyum sürücülerden mükemmel ses

10 mm neodimyum sürücülerden mükemmel ses

Yolda. Trende. Parkta veya spor salonunda. Nerede dinlerseniz dinleyin mükemmel ayarlanmış 10 mm sürücüler size her parça, çalma listesi ve daha fazlası için harika ses verir. Kulaklığı çıkarırsanız müzik durur. Kulaklığı tekrar taktığınızda müzik yeniden başlar.

Bir veya iki kulaklığı kullanarak net aramalar

Bir veya iki kulaklığı kullanarak net aramalar

Sesinize odaklanan iki mikrofon ile net bir şekilde duyulabilirsiniz ve bir kulaklığı kullanırken diğerini şarj ederek konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofonlar, kullandığınız kulaklığa otomatik olarak atanır ve mevcut kulaklığınızın pili azaldığında değiştirebilirsiniz.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları