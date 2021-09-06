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    True Wireless Kulaklıklar

    TAT5506BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz
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      True Wireless Kulaklıklar

      TAT5506BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz

      Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz

      Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar. Tüm faydaları görün

      Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz

      Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar. Tüm faydaları görün

      True Wireless Kulaklıklar

      Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz

      Müzik veya aramalar için bu çekici, true wireless kulaklık kullanıma her zaman hazır. Gürültü Önleme Pro, dışarıda veya yolda dinleme için arka plan gürültüsünü mükemmel bir şekilde ayarlar. Tam oturan rahat yapıya sahip metalik görünüm, tasarıma şıklık katar. Tüm faydaları görün

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        True Wireless Kulaklıklar

        True Wireless Kulaklıklar

        Toplam:

        Sizin yaşamınız, sizin hareketleriniz, sizin müziğiniz

        • Gürültü Engelleyici Pro
        • Net aramalar için çift mikrofon
        • Kablosuz şarj kılıfı
        • IPX5 su koruması
        Gürültü Engelleyici Pro ile şık tasarım

        Gürültü Engelleyici Pro ile şık tasarım

        Bu true wireless kulaklık sadece harika görünmekle kalmaz, aynı zamanda odaklanmanıza da olanak tanır. Gelişmiş gürültü engelleme, istenmeyen sesleri filtreler ve Farkındalık Modu, çevrenizdeki dünyayı duymanızı sağlar. Yakınınızdaki biriyle kulaklığı çıkarmadan sohbet etmek için Philips Headphones uygulamasında Gelişmiş Ses Aktarımı Modu'nu etkinleştirin.

        10 mm neodimyum sürücülerden mükemmel ses

        10 mm neodimyum sürücülerden mükemmel ses

        Yolda. Trende. Parkta veya spor salonunda. Nerede dinlerseniz dinleyin mükemmel ayarlanmış 10 mm sürücüler size her parça, çalma listesi ve daha fazlası için harika ses verir. Kulaklığı çıkarırsanız müzik durur. Kulaklığı tekrar taktığınızda müzik yeniden başlar.

        Bir veya iki kulaklığı kullanarak net aramalar

        Bir veya iki kulaklığı kullanarak net aramalar

        Sesinize odaklanan iki mikrofon ile net bir şekilde duyulabilirsiniz ve bir kulaklığı kullanırken diğerini şarj ederek konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofonlar, kullandığınız kulaklığa otomatik olarak atanır ve mevcut kulaklığınızın pili azaldığında değiştirebilirsiniz.

        Kullanışlı kablosuz şarj kutusu. 32 saate kadar oynatma süresi elde edin

        Kullanışlı kablosuz şarj kutusu. 32 saate kadar oynatma süresi elde edin

        Gün içinde ne yaşanırsa yaşansın, bu kulaklıklar size ayak uydurabilir. Bir çift tam şarjlı kulaklıkla 8 saat çalma süresi (ANC ile 7 saat) elde edersiniz ve tam şarjlı bir kutu size 24 saat (ANC ile 21 saat) daha verir. Qi uyumlu kılıf kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edilebilir.

        Kolay kontrol ve eşleştirme

        Kolay kontrol ve eşleştirme

        Kulaklıklarda bulunan kontroller ile çalma listenizi duraklatabilir, aramaları yanıtlayabilir ve telefonunuzun sesli asistanını uyandırabilirsiniz. Kulaklıklar anında eşleştirmeye hazırdır. Eşleştikten sonraysa şarj kutusunu açar açmaz telefonunuza yeniden bağlanırlar.

        IPX5 su ve tere dayanıklı

        IPX5 su ve tere dayanıklı

        IPX5 derecesi, bu kulaklıkların su püskürmelerine karşı dayanıklı olduğu anlamına gelir. Kulaklıklar için biraz ter problem değildir ve yağmura yakalanma konusunda endişelenmenize gerek yoktur.

        Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

        Yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçları gerçek konfor sunar. Her kulaklıkta bulunan kulaklık uçları, kulak kanalınıza güvenli bir şekilde oturarak mükemmel uyumuyla dış sesi azaltır. "Hokey sopası" şeklindeki form faktörü, kulaklıkları güvende tutar.

        Philips Headphones uygulaması. Özelleştirilmiş ses ve daha fazlası

        Philips Headphones uygulaması, dinlediğiniz müziğin kontrolünü size verir. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya önceden ayarlanmış ses stillerinden birini seçin. Uygulamayı ayrıca önceden ayarlanmış gürültü önleme modları arasında geçiş yapmak veya Gelişmiş Ses Aktarımı Modu'nu kontrol etmek için de kullanabilirsiniz.

        Teknik Özellikler

        • Ses

          Empedans
          16 Ohm
          Hoparlör çapı
          10 mm
          Hassasiyet
          105 dB (1K Hz)
          Frekans aralığı
          20 - 20.000 Hz
          Maksimum güç girişi
          5 mW
          Sürücü tipi
          Dinamik

        • ANC özellikleri

          ANC teknolojisi
          Hibrit, ANC Pro
          Farkındalık modu
          Evet
          Uyumlu ANC
          Evet
          ANC mikrofonu
          4 mikrofon
          ANC (Aktif Gürültü Önleme)
          Evet

        • Telekomünikasyon

          Arama mikrofonu
          2 mikrofon
          ENC mikrofon
          Evet

        • Bağlantı

          Bluetooth sürümü
          5,2
          Desteklenen codec
          • AAC
          • SBC
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • AVRCP
          • HFP
          Kablosuz iletim türü
          Bluetooth
          Kablosuz
          Evet

        • Kullanılabilirlik

          Philips Headphones uygulama desteği
          Evet
          Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
          Evet
          Otomatik duraklatma (IR sensörü)
          Evet
          Su geçirmezlik
          IPX5
          TWS için mono modu
          Evet
          Kontrol türü
          Touch
          Otomatik kapatma
          Evet

        • Tasarım

          Kullanım şıklığı
          Kulak içi
          Renk
          Siyah
          Kulak kaplini malzemesi
          Silikon
          Kulağa uyan tasarım
          Kulak içi
          Kulak içi bağlantı parçası tipi
          Silikon üst

        • Güç

          Müzik oynatma süresi (ANC açık)
          7 + 21 sa
          Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
          8 + 24 sa
          Pil tipi (Kulaklık)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kulaklık)
          55 mAh
          Pil tipi (Şarj kutusu)
          Lityum Polimer (dahili)
          Pil kapasitesi (Kılıf)
          520 mAh
          Pil ömrü bekleme süresi
          200 saat
          Konuşma süresi
          8 sa
          Şarj süresi
          2
          Hızlı şarj süresi
          1 saatlik kullanım için 15 dakika
          Kablosuz şarj
          Evet
          Pil sayısı
          3 adet
          Pil ağırlığı (Toplam)
          12,7 g
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Sesli asistan

          Sesli asistan desteği
          Evet
          Sesli asistan etkinleştirme
          Manuel
          Sesli asistan uyumlu
          • Apple Siri
          • Google Asistan

        • Aksesuarlar

          Şarj etme kılıfı
          Evet
          Kulaklık uçları
          3 çift (S/M/L)
          Hızlı Başlangıç Kılavuzu
          Evet
          Şarj kablosu
          USB-C kablosu, 500 mm

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          3
          Genişlik
          7
          Derinlik
          4,2
          Ağırlık
          0,064

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Kutu
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Raf yerleşimi tipi
          Asılabilir
          Yükseklik
          17,5
          Genişlik
          9,5
          Derinlik
          3,5
          Brüt ağırlık
          0,147
          Net ağırlık
          0,089
          Dara ağırlığı
          0,058
          EAN
          48 95229 11925 3

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          16,4
          Genişlik
          11,5
          Yükseklik
          11
          Brüt ağırlık
          0,519
          Net ağırlık
          0,267
          Dara ağırlığı
          0,252
          GTIN
          2 48 95229 11925 7

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          34,8
          Genişlik
          24,8
          Yükseklik
          24,7
          Brüt ağırlık
          4,628
          Net ağırlık
          2,136
          Dara ağırlığı
          2,492
          GTIN
          1 48 95229 11925 0

        • UPC

          UPC
          8 40063 20221 4

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