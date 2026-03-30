Şık tasarım ve hibrit Aktif Gürültü Önleme

Bu true wireless kulaklıklar hem mükemmel görünüme sahiptir, hem de hareket halindeyken melodileri daha iyi duymanızı sağlar. Hibrit Aktif Gürültü Önleme dış sesi azaltır. Böylece müziğinizle aranızda engel kalmaz. Farkındalık Modu ile dünyayla tekrar bağlantı kurabilirsiniz.