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  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
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  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
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  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
  • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.

Üretimden kaldırıldı

5000 seriesTrue wireless kulak içi kulaklık

TAT5505BK/00

Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.

  • 8 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Aktif Gürültü Önleme

  • Siyah

  • Bluetooth®

Şık tasarım ve hibrit Aktif Gürültü Önleme

Şık tasarım ve hibrit Aktif Gürültü Önleme

Bu true wireless kulaklıklar hem mükemmel görünüme sahiptir, hem de hareket halindeyken melodileri daha iyi duymanızı sağlar. Hibrit Aktif Gürültü Önleme dış sesi azaltır. Böylece müziğinizle aranızda engel kalmaz. Farkındalık Modu ile dünyayla tekrar bağlantı kurabilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Headphones uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Net aramalar için çift mikrofon. Mono modu

Kulaklıkların her birinde bulunan iki mikrofon sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü azaltır. Daha sessiz bir yerdeyseniz ve konuştuğunuz sırada gürültünün önlenmesine gerek yoksa mono modu sayesinde yalnızca tek kulaklık kullanabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları