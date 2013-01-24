Kutudaki diğer öğeler
- 3 boy kulaklık kapağı
- USB şarj kablosu
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Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir. Tüm faydaları görün
Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir. Tüm faydaları görün
True wireless kulak içi kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Bu true wireless kulaklıklar hem mükemmel görünüme sahiptir, hem de hareket halindeyken melodileri daha iyi duymanızı sağlar. Hibrit Aktif Gürültü Önleme dış sesi azaltır. Böylece müziğinizle aranızda engel kalmaz. Farkındalık Modu ile dünyayla tekrar bağlantı kurabilirsiniz.
Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Kulaklık uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Seyahat ederken, evden çalışırken veya dinlenirken. 8 mm sürücüler, her parça, oynatma listesi ve daha fazlası için mükemmel ses sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklar, tekrar taktığınızda ise oynatmaya devam eder.
Kulaklığınız, şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Kulaklık eşleştirildikten sonra, en son eşleştirildiği cihazı hatırlar. Her kulaklık ucunda bulunan dokunmatik kontroller sayesinde müziği, aramaları ve sesi kolayca kontrol edebilirsiniz.
Kulaklıkların her birinde bulunan iki mikrofon sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü azaltır. Daha sessiz bir yerdeyseniz ve konuştuğunuz sırada gürültünün önlenmesine gerek yoksa mono modu sayesinde yalnızca tek kulaklık kullanabilirsiniz.
Şarj kutusuyla 20 saate kadar, tek şarj ile 5 saat (ANC ile 4,5 saat) oynatma süresi elde edersiniz. 15 dakikada hızlı şarj, bir saat daha fazla oynatma süresi sunar. USB-C ile şarj kutusu iki saatte tam şarj olur.
Oval şekilli akustik tüp kulağınıza rahat ve güvenli bir şekilde oturur ve pasif gürültü yalıtımını en üst düzeye çıkarır. Her zaman rahat edebilmeniz için aralarından seçim yapabileceğiniz küçük, orta ve büyük silikon kulaklık ucu seçenekleri mevcuttur.
Bu true wireless kulaklık, IPX5 derecesi sayesinde her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
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