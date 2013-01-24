Şarj kutusu. 20 saate kadar oynatma süresi

Şarj kutusuyla 20 saate kadar, tek şarj ile 5 saat (ANC ile 4,5 saat) oynatma süresi elde edersiniz. 15 dakikada hızlı şarj, bir saat daha fazla oynatma süresi sunar. USB-C ile şarj kutusu iki saatte tam şarj olur.