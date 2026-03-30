2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT5505BK/00
8 mm sürücülü/arkası kapalı
Aktif Gürültü Önleme
Siyah
Bluetooth®
Bu true wireless kulaklıklar hem mükemmel görünüme sahiptir, hem de hareket halindeyken melodileri daha iyi duymanızı sağlar. Hibrit Aktif Gürültü Önleme dış sesi azaltır. Böylece müziğinizle aranızda engel kalmaz. Farkındalık Modu ile dünyayla tekrar bağlantı kurabilirsiniz.
Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Headphones uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.
Kulaklıkların her birinde bulunan iki mikrofon sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü azaltır. Daha sessiz bir yerdeyseniz ve konuştuğunuz sırada gürültünün önlenmesine gerek yoksa mono modu sayesinde yalnızca tek kulaklık kullanabilirsiniz.
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