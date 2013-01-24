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    True wireless kulak içi kulaklık

    TAT5505BK/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Sizin sesiniz. Sizin tarzınız. Sizin sesiniz. Sizin tarzınız. Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.
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      True wireless kulak içi kulaklık

      TAT5505BK/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.

      Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir. Tüm faydaları görün

      True wireless kulak içi kulaklık

      Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.

      Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir. Tüm faydaları görün

      Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.

      Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir. Tüm faydaları görün

      True wireless kulak içi kulaklık

      Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.

      Bu şık görünümlü true wireless kulaklık, müzik veya aramalarda performansından asla ödün vermez. Aktif Gürültü Önleme, arka plan gürültülerini önler ve Philips Headphones uygulamasını kullanarak sesleri özelleştirebilirsiniz. Müziği durdurmak için tek bir kulaklığı çıkarmanız yeterlidir. Tüm faydaları görün

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        True wireless kulak içi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

        Toplam:

        Sizin sesiniz. Sizin tarzınız.

        • 8 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Aktif Gürültü Önleme
        • Siyah
        • Bluetooth®
        Şık tasarım ve hibrit Aktif Gürültü Önleme

        Şık tasarım ve hibrit Aktif Gürültü Önleme

        Bu true wireless kulaklıklar hem mükemmel görünüme sahiptir, hem de hareket halindeyken melodileri daha iyi duymanızı sağlar. Hibrit Aktif Gürültü Önleme dış sesi azaltır. Böylece müziğinizle aranızda engel kalmaz. Farkındalık Modu ile dünyayla tekrar bağlantı kurabilirsiniz.

        Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

        Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

        Bas performansını artır. Tiz sesleri azalt. Philips Kulaklık uygulaması sayesinde dinlediğiniz müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

        Güçlü 8 mm neodimyum akustik sürücüler. Etkili bas, net sesler

        Güçlü 8 mm neodimyum akustik sürücüler. Etkili bas, net sesler

        Seyahat ederken, evden çalışırken veya dinlenirken. 8 mm sürücüler, her parça, oynatma listesi ve daha fazlası için mükemmel ses sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklar, tekrar taktığınızda ise oynatmaya devam eder.

        Kesintisiz bağlantı. Entegre kulaklık kontrolleri

        Kesintisiz bağlantı. Entegre kulaklık kontrolleri

        Kulaklığınız, şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Kulaklık eşleştirildikten sonra, en son eşleştirildiği cihazı hatırlar. Her kulaklık ucunda bulunan dokunmatik kontroller sayesinde müziği, aramaları ve sesi kolayca kontrol edebilirsiniz.

        Net aramalar için çift mikrofon. Mono modu

        Kulaklıkların her birinde bulunan iki mikrofon sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü azaltır. Daha sessiz bir yerdeyseniz ve konuştuğunuz sırada gürültünün önlenmesine gerek yoksa mono modu sayesinde yalnızca tek kulaklık kullanabilirsiniz.

        Şarj kutusu. 20 saate kadar oynatma süresi

        Şarj kutusuyla 20 saate kadar, tek şarj ile 5 saat (ANC ile 4,5 saat) oynatma süresi elde edersiniz. 15 dakikada hızlı şarj, bir saat daha fazla oynatma süresi sunar. USB-C ile şarj kutusu iki saatte tam şarj olur.

        Oval akustik tüp. Silikon kulaklık uçları

        Oval şekilli akustik tüp kulağınıza rahat ve güvenli bir şekilde oturur ve pasif gürültü yalıtımını en üst düzeye çıkarır. Her zaman rahat edebilmeniz için aralarından seçim yapabileceğiniz küçük, orta ve büyük silikon kulaklık ucu seçenekleri mevcuttur.

        IPX5 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        Bu true wireless kulaklık, IPX5 derecesi sayesinde her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • AVRCP
          • A2DP
          • Eller serbest
          • HFP
          • HSP
          Bluetooth sürümü
          5,0
          Maksimum kapsama alanı
          En fazla 10  m

        • Ürün boyutları

          Yükseklik
          3,2  cm
          Genişlik
          7,4  cm
          Derinlik
          3,6  cm
          Kablo uzunluğu
          0  cm
          Ağırlık
          0,064  kg

        • Ambalaj boyutları

          Ambalaj türü
          Karton
          Raf yerleşimi tipi
          Her ikisi de
          Yükseklik
          17  cm
          Genişlik
          9,5  cm
          Derinlik
          5  cm
          Brüt ağırlık
          0,237  kg
          Net ağırlık
          0,091  kg
          Dara ağırlığı
          0,146  kg
          EAN
          48 95229 11038 0
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1

        • Dış Karton

          Ambalaj sayısı
          24
          Uzunluk
          34  cm
          Genişlik
          33,5  cm
          Yükseklik
          24,5  cm
          Brüt ağırlık
          6,837  kg
          Dara ağırlığı
          4,653  kg
          GTIN
          1 48 95229 11038 7
          Net ağırlık
          2,184  kg

        • İç Karton

          Ambalaj sayısı
          3
          Uzunluk
          16  cm
          Genişlik
          16  cm
          Yükseklik
          11  cm
          Brüt ağırlık
          0,78  kg
          Dara ağırlığı
          0,507  kg
          GTIN
          2 48 95229 11038 4
          Net ağırlık
          0,273  kg

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          USB-C kablosu
          Kulak kapakları
          3 boy

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Aramayı Tutma
          • Mikrofonun sesini kapatma
          • Çağrıyı Reddet
          • 2 arama arasında geçiş

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Müzik çalma süresi
          5+15  saat
          Bekleme süresi
          80 saat
          Konuşma süresi
          5 saat
          Şarj süresi
          2  saat

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Hoparlör çapı
          8 mm
          Empedans
          16 Ohm
          Maksimum güç girişi
          5  mW
          Hassasiyet
          105 dB (1K Hz)

        • Tasarım

          Renk
          Siyah

        Kutuda neler var?

        Kutudaki diğer öğeler

        • 3 boy kulaklık kapağı
        • USB şarj kablosu

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