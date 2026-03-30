Daha hafif ve daha uyumlu olmanın yanı sıra zengin, sıcak ve ayrıntılı ses sağlayan true wireless kulaklıklarla özgürce müzik dinleyin. Uyarlanabilir Gürültü Engelleme, çevrenize göre uyum sağlarken Cafe ve Lounge modları, müziğinizi arka plana alarak modu ayarlar.
Modu belirleyin, uyumu deneyimleyin
Küçük kulaklıklar. Rahat uyum.
Uyarlanabilir Gürültü Engelleme
6 mikrofon teknolojisi
Ayrıntılı, doğal ses
Ayrıntılı ses, konforlu uyum ve Uzamsal Ses modları
SecureFit dokulu kulaklık uçları, daha hafif ve daha konforlu bir uyum sunar; iyi ses yalıtımı sayesinde ses kalitesini daha da artırır. Philips Uzamsal Ses özellikleri arasında Cafe ve Lounge modları bulunur. Bu modlar, müziğinizin arka planda çalıyormuş gibi duyulmasını sağlar: Müzik dinlerken bir göreve odaklanmak için idealdir.
Uyarlanabilir Gürültü Engelleme ile özgürce deneyimleyin
Uyarlanabilir gürültü engelleme özelliği, ortamdaki seslere hızla tepki vererek rüzgar dahil olmak üzere dış gürültüleri gerçek zamanlı olarak engeller. Etrafınızda olup bitenleri duymak istiyorsanız Farkındalık Modunu açtığınızda dış sesler kulağınıza ulaşır. Hızlı Farkındalık ise insan seslerini güçlendirerek kulaklığınızı çıkarmadan sohbet etmenizi mümkün kılar.
Stabil çok noktalı Bluetooth® bağlantı ve Auracast™
Bluetooth® 6.0, hızlı ve sabit bir bağlantı sağlar ve Auracast™ desteği sayesinde seyahatlerinizde herkese açık yayınları dinleyebilirsiniz. İki Bluetooth® cihazına aynı anda bağlanabilir ve uygulamamız üzerinden bağlı cihazları yönetebilirsiniz. Ayrıca Microsoft Swift Pair, Windows kullanıcılarının hayatını kolaylaştırır.
6 mikrofon teknolojisi. Kalabalık yerlerde bile daha net çağrılar
Bu kulaklıkta altı mikrofonlu bir sistem bulunur. Bu mikrofonlardan üçü ve yapay zekayla gürültü azaltma algoritması bir araya gelerek net sesle aramalar yapabilmenizi sağlar. Kalabalık bir kafede olsanız bile sesiniz net şekilde duyulur ve etrafınızdaki sesler, konuştuğunuz kişinin dikkatini dağıtmaz.
IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı
Hava şartlarına aldırmayın; IPX4 derecesi bu kulaklıkların sıçramaya dayanıklı olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla kulaklıklar azıcık yağmurdan etkilenmez! Ekstra sıcak bir günde mi kullanmak istiyorsunuz? Biraz terlemek de kulaklıkları etkilemez.
48 saate kadar oynatma süresi. Cep boyutunda şarj kutusu
Gürültü engelleme özelliği kapalıyken tam şarjla 12 saat, cep boyutundaki şarj kutusundan ise ekstra 36 saat oynatma süresi elde edersiniz (gürültü engelleme özelliği açıkken kutudan ekstra 24 saat, tam şarjda ise 8 saat oynatma süresi elde edersiniz). 10 dakikalık şarj, size ekstra 2 saat kazandırır. Kutu, USB-C ile şarj edilebilir.
Müziğinizde bir şeylerin eksik olduğunu mu düşünüyorsunuz? Yardımcı uygulamamızda yer alan EQ'nun sezgisel ekolayzırı sayesinde sesi dilediğiniz gibi ayarlayabilir ve farklı EQ ayarlarını kolayca keşfedebilirsiniz. Ayrıca Dinamik Bas özelliğini etkinleştirmek, bağlı cihazları yönetmek, ürün yazılımını güncellemek gibi diğer işlemler için de uygulamayı kullanabilirsiniz.
Yumuşak, doğal ses. Philips ses imzası
Bu kulaklıkların sahip olduğu özel sürücüler, derin baslarla yumuşak, doğal bir ses sağlayan Philips ses imzasına göre ayarlanmıştır. Dinlediğiniz her müzikten en iyi performansı alırsınız.
GRS sertifikalı geri dönüştürülmüş plastik. Çevreye duyarlı ambalaj
Ürünlerimizde tüketici sonrası geri dönüştürülmüş plastikler kullanılmaktadır. Ambalajdaki ek materyaller geri dönüştürülmüş kağıda basılmış, ambalajın kendisi ise FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş kartondan üretilmiştir.
Teknik Özellikler
Ses
Frekans aralığı
20 - 20,000 Hz
Hoparlör çapı
10 mm
Empedans
32 Ohm
Maksimum güç girişi
5 mW
Hassasiyet
106 dB (1 kHz, 179 mV)
Sürücü tipi
Dinamik
Bağlantı
Bluetooth sürümü
6,0
Bluetooth profilleri
HFP
A2DP
AVRCP
Maksimum menzil
10 adede kadar
m
Çok noktalı bağlantı
Evet
Desteklenen codec
SBC
LC3
Dış Karton
Uzunluk
26.50
cm
Ambalaj sayısı
24
Genişlik
23.00
cm
Brüt ağırlık
3.05
kg
Yükseklik
22.50
cm
GTIN
1 48 95229 17895 0
Net ağırlık
1.57
kg
Dara ağırlığı
1.48
kg
Kolaylık
Ses seviyesi kontrolü
Evet
Suya dayanıklılık
IPX4
Philips Headphones uygulama desteği
Evet
TWS için mono modu
Evet
Ürün yazılımı güncellemeleri yapılabilir
Evet
Kontrol türü
Touch
Google Fast Pair
Evet
Microsoft Swift Pair
Evet
İç Karton
Uzunluk
12.30
cm
Ambalaj sayısı
3
Genişlik
10.05
cm
Yükseklik
10.00
cm
Net ağırlık
0.20
kg
Brüt ağırlık
0.336
kg
Dara ağırlığı
0.136
kg
GTIN
2 48 95229 17895 7
Güç
Pil sayısı
3 adet
Şarj süresi
2
saat
Müzik oynatma süresi (ANC açık)
8 + 24
saat
Müzik oynatma süresi (ANC kapalı)
12 + 36
saat
Hızlı şarj süresi
10 mins for 2 hrs
Pil tipi (Şarj kutusu)
Lithium Polymer (built-in)
Pil tipi (Kulaklık)
Lithium Polymer (built-in)
Pil ağırlığı (Toplam)
13.27
g
Pil kapasitesi (Kılıf)
600
mAh
Pil kapasitesi (Kulaklık)
60
mAh
Ambalaj boyutları
Yükseklik
10.9
cm
Ambalaj türü
Karton
Raf yerleşimi tipi
Asılabilir
Genişlik
9.6
cm
Derinlik
3.55
cm
Birlikte verilen ürün sayısı
1
EAN
48 95229 17895 3
Brüt ağırlık
0.093
kg
Net ağırlık
0.066
kg
Dara ağırlığı
0.027
kg
Aksesuarlar
Hızlı Başlangıç Kılavuzu
Evet
Kulaklık uçları
3 çift (S/M/L)
Şarj kutusu
Evet
Tasarım
Renk
Beyaz
Kullanım şıklığı
Kulak içi
Kulak bağlantısı malzemesi
Silikon
Kulağa uyan tasarım
Kulak içi
Kulak içi bağlantı parçası tipi
Silikon kulaklık ucu
Telekomünikasyon
Arama mikrofonu
3 mics for each side
Boyutlar
Şarj kutusu boyutları (GxDxY)
6.21 x 2.80 x 4.89
cm
Kulaklık boyutları (GxDxY)
3.21 x 2.38 x 2.07
cm
Toplam ağırlık
0.052
kg
UPC
UPC
8 40063 20827 8
ANC özellikleri
ANC teknolojisi
Hibrit
Farkındalık modu
Evet
Uyumlu ANC
Evet
ANC mikrofonu
2 mikrofon
ANC (Aktif Gürültü Engelleme)
Evet
Sesli asistan
Sesli asistan uyumlu
Apple Siri
Google Asistan
Sesli asistan etkinleştirme
Çok İşlevli dokunmatik
Sesli asistan desteği
Evet
Sürdürülebilirlik
Plastik dış kısım
%57 geri dönüştürülmüş tüketici sonrası Polikarbonat TE-00132492 içerir
Bağlantıya tıklayarak resmi Philips Electronics Ltd. ("Philips") web sitesinden ayrılacaksınız. Bu sitede görülebilecek üçüncü şahıs web sitelerine bağlantılar yalnızca size kolaylık sağlamak amacıyla verilmiştir ve hiçbir şekilde bu bağlantı verilen web sitelerinde sağlanan bilgilerin herhangi bir bağlantısı veya onayını temsil etmez. Philips, herhangi bir üçüncü taraf web sitesi veya burada yer alan bilgilerle ilgili olarak hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.