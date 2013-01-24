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    True wireless kulak içi kulaklık

    TAT2205WT/00
    Genel Derecelendirme / 5
    • Her zaman yola çıkmaya hazır Her zaman yola çıkmaya hazır Her zaman yola çıkmaya hazır
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      True wireless kulak içi kulaklık

      TAT2205WT/00
      Genel Derecelendirme / 5

      Her zaman yola çıkmaya hazır

      Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      True wireless kulak içi kulaklık

      Her zaman yola çıkmaya hazır

      Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      Her zaman yola çıkmaya hazır

      Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

      True wireless kulak içi kulaklık

      Her zaman yola çıkmaya hazır

      Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün

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        True wireless kulak içi kulaklık

        Philips Online Mağaza fiyatı

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        Her zaman yola çıkmaya hazır

        • 6 mm sürücülü/arkası kapalı
        • Bluetooth®

        IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

        Küçük şarj kutusu her zamankinden daha kullanışlıdır. Üstelik bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

        12 saate kadar oynatma süresi sunan son derece küçük şarj kutusu

        Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 4 saate kadar oynatma süresi sunar, ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 8 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla bir saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.

        Güvenli, rahat kullanım

        6 mm neodimyum sürücüler mükemmel ses sunar ve tam oturan, hafif tasarımla müziğinizin keyfini rahatça çıkarabilirsiniz. Yumuşak, değiştirilebilir kulaklık uçları sayesinde kulağınıza rahat oturan ucu bulabilirsiniz.

        Müziği, aramaları ve sesi kontrol etmek için kulaklıktan kontrol

        Her bir kulaklıkta bulunan düğmeler sayesinde dinleme deneyiminizi kolaylıkla kontrol edin. Ses düzeyini ayarlayın, şarkıları geçin ya da duraklatın, gelen aramaları reddedin veya kabul edin ve daha fazlasını yapın.

        Akıllı telefonunuzdaki sesli asistanı kolayca etkinleştirin

        Telefonunuza dokunmadan telefonunuzdaki sesli asistanı etkinleştirin. Akıllı telefonun sesli asistanından müzik çalmasını, yön tarifi almasını, bilgileri kontrol etmesini ve daha fazlasını isteyin.

        Akıllı eşleştirme. Bluetooth cihazınızı otomatik olarak bulun

        Bu kulaklık, kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.

        Teknik Özellikler

        • Bağlantı

          Mikrofon
          Dahili mikrofon
          Bluetooth profilleri
          • A2DP
          • HFP
          • HSP
          • AVRCP
          Bluetooth sürümü
          5,1
          Maksimum kapsama alanı
          10'a kadar  m

        • Tasarım

          Renk
          Beyaz

        • Aksesuarlar

          Hızlı başlangıç kılavuzu
          Evet
          USB kablosu
          USB (Type-A bağlantı noktasından Type-C bağlantı noktasına) kablosu
          Kulak kapakları
          3 Boy

        • Kullanılabilirlik

          Çağrı Yönetimi
          • Çağrıyı Cevapla/Bitir
          • Çağrıyı Reddet
          • 2 arama arasında geçiş

        • Güç

          Pil tipi
          Lityum-iyon
          Müzik çalma süresi
          4+8  saat
          Bekleme süresi
          50 sa.
          Konuşma süresi
          3 sa.
          Şarj edilebilir
          Evet

        • Ses

          Akustik sistem
          Kapalı
          Diyafram
          PET
          Mıknatıs tipi
          NdFeB
          Hoparlör çapı
          6 mm
          Frekans tepkisi
          20 - 20 000  Hz
          Empedans
          16 Ohm
          Hassasiyet
          90  dB

        • İç Karton

          Brüt ağırlık
          0,456  kg
          GTIN
          2 48 95229 10993 7
          Yükseklik
          10,4  cm
          Uzunluk
          17,8  cm
          Net ağırlık
          0,096  kg
          Ambalaj sayısı
          3
          Dara ağırlığı
          0,36  kg
          Genişlik
          12,8  cm

        • Dış Karton

          Brüt ağırlık
          3,823  kg
          GTIN
          1 48 95229 10993 0
          Yükseklik
          24,5  cm
          Uzunluk
          37,5  cm
          Net ağırlık
          0,768  kg
          Ambalaj sayısı
          24
          Dara ağırlığı
          3,055  kg
          Genişlik
          27,5  cm

        • Ambalaj boyutları

          Derinlik
          4  cm
          EAN
          48 95229 10993 3
          Brüt ağırlık
          0,122  kg
          Yükseklik
          17  cm
          Net ağırlık
          0,032  kg
          Birlikte verilen ürün sayısı
          1
          Dara ağırlığı
          0,09  kg
          Genişlik
          9,5  cm

        • Ürün boyutları

          Derinlik
          3,7  cm
          Yükseklik
          2,9  cm
          Ağırlık
          0,032  kg
          Genişlik
          5,5  cm

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