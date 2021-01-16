2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT2205WT/00
6 mm sürücülü/arkası kapalı
Bluetooth®
Küçük şarj kutusu her zamankinden daha kullanışlıdır. Üstelik bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 4 saate kadar oynatma süresi sunar, ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 8 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla bir saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.
6 mm neodimyum sürücüler mükemmel ses sunar ve tam oturan, hafif tasarımla müziğinizin keyfini rahatça çıkarabilirsiniz. Yumuşak, değiştirilebilir kulaklık uçları sayesinde kulağınıza rahat oturan ucu bulabilirsiniz.
4.0
5 üzerinden
57
İncelemeler
Ankara117
16/01/2021
Türkiye
Cok basarili bir ürün
Arkadasimin tavsiyesiyle aldim iyikide almisim yagmurdan, spor yaparken terimden etkilenmeden cok uzun sureler cok kaliteli sesiyle doyamiyacaginiz muzik keyfi
Avantajlar
Uzun sarj suresi yagmur ve sudan etkilenmesi cok kaliteli ses
Dezavantajlar
Bece yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series TAT2205WT True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series TAT2205WT True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Garage34
16/01/2021
Türkiye
Harika kaliteli ses
Ürün gerçekten harika.fazla söze gerek yok kesinlikle tavsiye ederim
Avantajlar
Çok guzel
Dezavantajlar
Yok
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series TAT2205BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series TAT2205BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Deesideroo
16/01/2021
Türkiye
Ürün çok şık ve dayanıklı
Şarj kutusu çok rahat taşınabilir, uzun süre kullanılıyor. Ürün suya gerçekten dayanıklı ve kullanımı rahat. Kontrol tuşları gayet verimli ve en önemlisi ses mükemmel.
Avantajlar
Şarj özelliği ve kutusu, kontrol kolaylığı
Dezavantajlar
Yok diyebilirim
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series TAT2205BL True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır
Evet, bu ürünü öneririm
Bu değerlendirme 2000 series TAT2205BL True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır