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Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar. Tüm faydaları görün
True wireless kulak içi kulaklık
Philips Online Mağaza fiyatı
Toplam:
Küçük şarj kutusu her zamankinden daha kullanışlıdır. Üstelik bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.
Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 4 saate kadar oynatma süresi sunar, ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 8 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla bir saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.
6 mm neodimyum sürücüler mükemmel ses sunar ve tam oturan, hafif tasarımla müziğinizin keyfini rahatça çıkarabilirsiniz. Yumuşak, değiştirilebilir kulaklık uçları sayesinde kulağınıza rahat oturan ucu bulabilirsiniz.
Her bir kulaklıkta bulunan düğmeler sayesinde dinleme deneyiminizi kolaylıkla kontrol edin. Ses düzeyini ayarlayın, şarkıları geçin ya da duraklatın, gelen aramaları reddedin veya kabul edin ve daha fazlasını yapın.
Telefonunuza dokunmadan telefonunuzdaki sesli asistanı etkinleştirin. Akıllı telefonun sesli asistanından müzik çalmasını, yön tarifi almasını, bilgileri kontrol etmesini ve daha fazlasını isteyin.
Bu kulaklık, kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Eşleştirdikten sonra kulaklık, en son eşleştirilen cihazı hatırlar.
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