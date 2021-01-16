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Üretimden kaldırıldı

2000 seriesTrue wireless kulak içi kulaklık

TAT2205RD/00

4
| (57) İncelemeler
Her zaman yola çıkmaya hazır
Dar kesim kot pantolonunuzun cebine sığabilen bir şarj kutusuna sahip true wireless bir kulaklıktan daha kullanışlı ne olabilir? Bu su sıçramalarına ve tere dayanıklı kulak içi kulaklık, mükemmel ses ve 12 saate kadar oynatma süresi sunar.
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Her zaman yola çıkmaya hazır

  • 6 mm sürücülü/arkası kapalı

  • Bluetooth®

IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

Küçük şarj kutusu her zamankinden daha kullanışlıdır. Üstelik bu true wireless kulaklık, her yönden gelen su sıçramalarına dayanıklıdır. Terlemeniz sorun yaratmaz, yağmur yağacak diye endişelenmeniz de gerekmez.

12 saate kadar oynatma süresi sunan son derece küçük şarj kutusu

Cebinizde birden fazla şarjla yola çıkmaya hazır olun. Tek bir şarj 4 saate kadar oynatma süresi sunar, ayrıca tamamen şarj edilmiş bir kutu fazladan 8 saat daha oynatma süresi sunar. Kutuda 15 dakikalık kısa bir şarjla bir saat oynatma süresi elde edersiniz. Kutuyu USB-C kullanarak 2 saatte tamamen şarj edebilirsiniz.

Güvenli, rahat kullanım

6 mm neodimyum sürücüler mükemmel ses sunar ve tam oturan, hafif tasarımla müziğinizin keyfini rahatça çıkarabilirsiniz. Yumuşak, değiştirilebilir kulaklık uçları sayesinde kulağınıza rahat oturan ucu bulabilirsiniz.

Teknik Özellikler

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Yorumlar

Bu incelemeler Bazaarvoice tarafından yönetilir ve dolandırıcılıkla mücadele teknolojisi ve insan analizleri tarafından desteklenen Bazaarvoice Güvenilirlik Politikasıyla uyumludur. Ayrıntılar şurada bulunabilir:
Ürün ve yıldız derecelendirmeleri biçimindeki müşteri görüşleri, tüm müşteriler için yararlıdır. Ürün hakkında daha fazla bilgi edinmenizi ve satın alma kararı vermenizi sağlarlar. İnternetten veya mağazadan ürün satın alan tüm müşteriler inceleme gönderebilir

4.0

5 üzerinden

57

İncelemeler

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

Cok basarili bir ürün

Arkadasimin tavsiyesiyle aldim iyikide almisim yagmurdan, spor yaparken terimden etkilenmeden cok uzun sureler cok kaliteli sesiyle doyamiyacaginiz muzik keyfi

Avantajlar

Uzun sarj suresi yagmur ve sudan etkilenmesi cok kaliteli ses

Dezavantajlar

Bece yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series TAT2205WT True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series TAT2205WT True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

Harika kaliteli ses

Ürün gerçekten harika.fazla söze gerek yok kesinlikle tavsiye ederim

Avantajlar

Çok guzel

Dezavantajlar

Yok

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series TAT2205BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series TAT2205BK True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

16/01/2021

Türkiye

Türkiye

Ürün çok şık ve dayanıklı

Şarj kutusu çok rahat taşınabilir, uzun süre kullanılıyor. Ürün suya gerçekten dayanıklı ve kullanımı rahat. Kontrol tuşları gayet verimli ve en önemlisi ses mükemmel.

Avantajlar

Şarj özelliği ve kutusu, kontrol kolaylığı

Dezavantajlar

Yok diyebilirim

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series TAT2205BL True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

Evet, bu ürünü öneririm

Bu değerlendirme 2000 series TAT2205BL True wireless kulak içi kulaklık için yapılmıştır

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  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları