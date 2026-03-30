2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT1207WT/00
Rahat uyum sunan kulaklıklar
Son derece küçük şarj kutusu
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
18 saate kadar oynatma süresi
Bu rahat kulaklıklar kulak kanallarınıza tam olarak oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Her ritmi ve şarkı sözünü duyun! Üç farklı boyda yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçlarıyla gerçek konforun keyfini çıkarın.
Bu son derece küçük kasa, gerçek gücü küçük boyutuna sığdırır. Tam şarjlı kulaklıklar size 6 saat oynatma süresi sağlar ve tam şarjlı kutu 12 saat daha ekler. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklıklarınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir!
IPX4 derecesi ve güçlü 6 mm sürücüler, her türlü hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar! Kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur veya ter performansta sorun oluşturmaz, bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmeniz gerekmez.
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