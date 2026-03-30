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Üretimden kaldırıldı

True Wireless Kulaklıklar

TAT1207WT/00

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Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar!
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  • Rahat uyum sunan kulaklıklar

  • Son derece küçük şarj kutusu

  • IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

  • 18 saate kadar oynatma süresi

Güvenli, rahat, kulak içi kullanım

Bu rahat kulaklıklar kulak kanallarınıza tam olarak oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Her ritmi ve şarkı sözünü duyun! Üç farklı boyda yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçlarıyla gerçek konforun keyfini çıkarın.

Son derece küçük USB-C şarj kutusu

Bu son derece küçük kasa, gerçek gücü küçük boyutuna sığdırır. Tam şarjlı kulaklıklar size 6 saat oynatma süresi sağlar ve tam şarjlı kutu 12 saat daha ekler. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklıklarınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir!

IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı

IPX4 derecesi ve güçlü 6 mm sürücüler, her türlü hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar! Kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur veya ter performansta sorun oluşturmaz, bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmeniz gerekmez.

Teknik Özellikler

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  • İpuçları ve öneriler
  • Özel promosyonlar ve kuponlar
  • Ürün lansmanları