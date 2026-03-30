Kolayca taşıyın

Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar!