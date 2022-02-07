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Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca taşıyın
Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar! Tüm faydaları görün
Kolayca taşıyın
Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar! Tüm faydaları görün
Tıbbi cihazlarda KDV indirimi hakkına sahipseniz hakkınızı bu üründe kullanabilirsiniz. KDV tutarı yukarıda gösterilen fiyattan düşülecektir. Tüm ayrıntıları alışveriş sepetinizde bulabilirsiniz.
Kolayca taşıyın
Yanınıza alın, bağlanın ve harekete geçin! Bu fantastik True wireless kulaklıklar, gittiğiniz her yerde güvenilir ve kaliteli bir ses için cebinize sığan süper küçük bir şarj kılıfına sahiptir. IPX4 sıçrama ile tere dayanıklıdır ve ayrıca 18 saate kadar oynatma süresi sunar! Tüm faydaları görün
True Wireless Kulaklıklar
Toplam:
Bu rahat kulaklıklar kulak kanallarınıza tam olarak oturur ve mükemmel yalıtımıyla dış sesi azaltır. Her ritmi ve şarkı sözünü duyun! Üç farklı boyda yumuşak, değiştirilebilir silikon kulaklık uçlarıyla gerçek konforun keyfini çıkarın.
Bu son derece küçük kasa, gerçek gücü küçük boyutuna sığdırır. Tam şarjlı kulaklıklar size 6 saat oynatma süresi sağlar ve tam şarjlı kutu 12 saat daha ekler. Bir saatlik ek oynatma süresi için kulaklıklarınızı 15 dakika şarj kutusuna koymanız yeterlidir!
IPX4 derecesi ve güçlü 6 mm sürücüler, her türlü hava koşulunda mükemmel sesin keyfini çıkarmanızı sağlar! Kulaklıklar su sıçramalarına karşı dayanıklıdır ve biraz yağmur veya ter performansta sorun oluşturmaz, bu nedenle yağmura yakalanma konusunda endişelenmeniz gerekmez.
Kulaklıklardaki entegre kontroller, bir dokunuşla müziğinizi duraklatmanıza, aramaları yanıtlamanıza ve telefonunuzun sesli yardımcısını uyandırmanıza olanak tanır. Kulaklıklar eşleştirildikten sonra, şarj kutusundan çıkardığınız anda telefonunuza yeniden bağlanır.
Çok fazla arama mı alıyorsunuz? Kulaklığın bir teki şarj olurken diğer tekini kullanarak konuşma sürenizi ikiye katlayabilirsiniz. Mikrofon, otomatik olarak kullandığınız kulaklığa atanır. Kullandığınız kulaklık tekinin şarjı azaldığında kulaklığı değiştirmeniz yeterlidir.
Ses
Telekomünikasyon
Bağlantı
Kullanılabilirlik
Tasarım
Güç
Sesli asistan
Aksesuarlar
Boyutlar
Ambalaj boyutları
Dış Karton
İç Karton
UPC
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