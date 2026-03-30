Sesleri net bir şekilde duyun

Çaldığınız müzikleri ve aramalarınızı düzgün bir şekilde duyun. Bu True Wireless kulaklıklar, zengin ses ve güçlü bas için 6 mm sürücüler ve net aramalar için yapay zeka destekli bir mikrofon kullanır. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, 15 saatlik oynatma süresi için cep boyu şarj kutusuyla sunulur.