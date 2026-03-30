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  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun
  • Sesleri net bir şekilde duyun

Üretimden kaldırıldı

True Wireless Kulaklıklar

TAT1108BL/00

Sesleri net bir şekilde duyun
Çaldığınız müzikleri ve aramalarınızı düzgün bir şekilde duyun. Bu True Wireless kulaklıklar, zengin ses ve güçlü bas için 6 mm sürücüler ve net aramalar için yapay zeka destekli bir mikrofon kullanır. IPX4 sıçrama ve tere karşı dayanıklı olan bu kulaklıklar, 15 saatlik oynatma süresi için cep boyu şarj kutusuyla sunulur.
Tüm avantajları görüntüleyin

Sesleri net bir şekilde duyun

  • Net arama kalitesi

  • Güçlü bas için 6 mm sürücüler

  • Konfor sunan ergonomik tasarım

  • IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı

Endişelenmeyin. Kutuyla 15 saate kadar oynatma süresi sunar

Gününüz ne kadar uzun sürerse sürsün bu kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Beş saatlik oynatma süresine ek olarak, cep boyutundaki kullanışlı kutusuyla 10 saat daha kullanılabilir.

Mükemmel ses ve güçlü bas için özel 6 mm sürücüler

Sesleri en gerçekçi haliyle duyun. Bu kulaklıklar, size gerçek bir dinleme deneyimi sunmak için özel tasarım, 6 mm dinamik sürücüler kullanır. Sürücülerin yüksek güç kapasitesi, dinamikleri ve basları güçlendirir; böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.

Net arama kalitesi için yapay zeka destekli mikrofon

Dış ortamdaki seslerin dinleme deneyiminizi kesintiye uğratmasına izin vermeyin. Bu kulaklıklarda, duymak istemeyeceğiniz gürültüleri filtrelemek ve net bir arama kalitesi sağlamak için gelişmiş yapay zeka algoritması kullanan yapay zeka destekli mikrofon bulunur. Her seferinde birbirinizi net bir şekilde duyun.

Teknik Özellikler

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Feragatnameler

  1. Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.