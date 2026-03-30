2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
2 yıl garanti
Uzman tavsiyeleri ve ilham
Üretimden kaldırıldı
TAT1108BK/00
Net arama kalitesi
Güçlü bas için 6 mm sürücüler
Konfor sunan ergonomik tasarım
IPX4 su sıçramasına/tere dayanıklı
Gününüz ne kadar uzun sürerse sürsün bu kulaklıklar sizi yarı yolda bırakmaz. Beş saatlik oynatma süresine ek olarak, cep boyutundaki kullanışlı kutusuyla 10 saat daha kullanılabilir.
Sesleri en gerçekçi haliyle duyun. Bu kulaklıklar, size gerçek bir dinleme deneyimi sunmak için özel tasarım, 6 mm dinamik sürücüler kullanır. Sürücülerin yüksek güç kapasitesi, dinamikleri ve basları güçlendirir; böylece hiçbir ritmi kaçırmazsınız.
Dış ortamdaki seslerin dinleme deneyiminizi kesintiye uğratmasına izin vermeyin. Bu kulaklıklarda, duymak istemeyeceğiniz gürültüleri filtrelemek ve net bir arama kalitesi sağlamak için gelişmiş yapay zeka algoritması kullanan yapay zeka destekli mikrofon bulunur. Her seferinde birbirinizi net bir şekilde duyun.
Yorumlar
Oynatma süresinin pil ömrü yaklaşıktır ve uygulama koşullarına göre değişiklik gösterebilir.