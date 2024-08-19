  • Tüm siparişlerde kargo bedava!

      Saatli Radyo

      TAR3305/12

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

      Bu FM dijital saatli radyo ile sadeliğin keyfini çıkarın. Birçok ön ayar sayesinde istasyonlar arasında rahatça gezinebilir ve alarm ayarlayarak hafifçe artan radyo sesiyle uyanabilirsiniz. Biraz daha uyumak mı istiyorsunuz? Radyonuza uzanıp erteleme düğmesine basmanız yeterli.

      Tüm faydaları görün

      Saatli Radyo

      Uyanır uyanmaz güne başlamaya hazır olun

      • FM, Digital istasyon ayarı
      • Çift alarm

      FM dijital radyo

      FM tuner, net sinyal alımı sağlar ve en sevdiğiniz istasyonlar için 10 adede kadar ön ayar yapma imkanı sunar. Ekran ise zamanı net bir şekilde gösterir.

      Uyku Zamanlayıcısı. Favori radyo kanalınızı dinlerken uykuya dalın

      Arka planda favori radyo kanalınız çalarken dinlendirici bir uykuya dalın. Saatinizin Uyku Zamanlayıcısını, seçtiğiniz radyo kanalı 2 saate kadar çalacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Ayarlanmış süre sona erdiğinde radyo kapanır.

      Çift alarm. Tek saat ile iki uyandırma çağrısı

      Çift alarm işlevi iki farklı alarm kurmanıza olanak sağlarken Nazik Uyandırma işlevi, sizi güne hazırlamak için yavaş yavaş artan bir radyo sesine sahiptir.

      Elektrik kesintisine karşı pil yedekleme

      Bu çalar saat, pil yedekleme özelliğine sahiptir. Elektrik kesintisi olduğunda saati yeniden ayarlamanız gerekmez ve alarm ayarlarınız kaydedilir.

      Teknik Özellikler

      • Ses

        Çıkış gücü (RMS)
        200 mW
        Ses Sistemi
        Mono

      • Hoparlörler

        Tam kapsamlı sürücü çapı
        2"
        Tam kapsamlı sürücü sayısı
        1

      • Bağlantı

        Bluetooth
        Hayır
        Ses girişi
        Hayır

      • Tuner/Alım/İletim

        Anten
        FM anteni
        Radyo bantları
        FM
        Hafızadaki istasyon sayısı
        10
        RDS
        Hayır
        FM frekans aralığı
        87,5 - 108  MHz

      • Güç

        Bekleme modunda güç tüketimi
        <1 W
        Güç tipi
        DC Girişi
        Yedek pil
        AAA x 2 (dahil değildir)
        AC güç girişi
        100-240 V, 50/60 Hz
        Çalışır durumda güç tüketimi
        <3 W

      • Ambalaj boyutları

        Yükseklik
        17  cm
        Ambalaj türü
        Kutu
        Raf yerleşimi tipi
        Döşeme
        Genişlik
        13.6  cm
        Derinlik
        6  cm
        Birlikte verilen ürün sayısı
        1
        Brüt ağırlık
        0.349  kg
        Net ağırlık
        0.204  kg
        Dara ağırlığı
        0.145  kg

      • Ürün boyutları

        Yükseklik
        5.4  cm
        Genişlik
        13.1  cm
        Derinlik
        13.1  cm
        Ağırlık
        0.203  kg

      • Aksesuarlar

        Birlikte verilen aksesuarlar
        • Garanti belgesi
        • Hızlı başlangıç kılavuzu
        • AC güç adaptörü

      • Alarm

        Alarm kaynağı
        • FM tuner
        • Zil Sesi
        Alarm sayısı
        2
        Uyku zamanlayıcısı
        15/30/60/90/120 dk
        Erteleme (alarm tekrarı)
        Evet, 9 dk

      • Saat

        Ekran
        LED
        Tip
        Dijital

      Kutuda neler var?

      Kutudaki diğer öğeler

      • Garanti belgesi
      • Hızlı başlangıç kılavuzu
